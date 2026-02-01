ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग मामला: SIT ने KCR से साढ़े चार घंटे पूछताछ की, BRS ने किया प्रदर्शन

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से पूछताछ के खिलाफ BRS कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया.

Phone Tapping Case SIT Questions Former Telangana CM KCR, BRS Supporters Protest
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव 1 फरवरी, 2026 को हैदराबाद में अपने घर पहुंचे और SIT के सामने पेश हुए. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 10:04 PM IST

हैदराबाद: फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) से हैदराबाद में उनके नंदीनगर स्थित आवास पर करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की. इस पूछताछ का पूरा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया गया.

केसीआर रविवार सुबह जब सिद्दीपेट जिले में अपने फार्महाउस से हैदराबाद आने के लिए गाड़ी से निकले, तो BRS के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए, उनके काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं और उनके जाते समय "जय केसीआर" के नारे लगाए. KCR नंदीनगर पहुंचने से पहले पार्टी कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जमा हो गए थे और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे.

एसआईटी के अधिकारी पहले ही पहुंच गए थे, और उनका बयान लेने के लिए कंप्यूटर और रिकॉर्डिंग गियर लगा दिए थे. परिवार के सदस्य - पूर्व मंत्री केटी रामा राव (KTR), हरीश राव, और दूसरे लोग पूछताछ के दौरान घर पर ही रहे.

यह केस, जो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच से नष्ट किए गए सबूतों को लेकर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ था, अब गैर-कानूनी फोन टैपिंग पर फोकस हो गया है.

सूत्रों ने बताया कि SIT अन्य नेताओं के बयानों का इस्तेमाल करके यह पता लगा रही है कि सबसे अधिक फायदा किसे हुआ, क्योंकि एसआईटी इससे पहले मामले में हरीश राव, KTR और संतोष राव का बयान दर्ज कर चुकी है.

पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से लंबी पूछताछ के बाद SIT के अधिकारी घर से रवाना हो गए. इसके बाद KCR ने KTR, हरीश राव और आरएस प्रवीण कुमार से मुलाकात की.

राज्य भर में बीआरएस का विरोध प्रदर्शन
वहीं, KCR को SIT के नोटिस के खिलाफ पूरे तेलंगाना में BRS कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के झंडे और काले बैज पहनकर, बीआरएस कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में मुख्य चौराहों पर विरोध मार्च निकाला, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बीआरएस ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया. BRS नेताओं ने मंत्री के क्वार्टर का भी घेराव किया.

एमएलसी शंबीपुर राजू और अन्य लोगों ने तेलंगाना भवन से मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इससे बीआरएस नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई और तनाव हो गया.

