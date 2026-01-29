ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग केस : एसआईटी ने पूर्व सीएम केसीआर को नोटिस जारी किया

पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ( ETV Bharat )

हैदराबाद: गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने बीआरएस (BRS) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी किया है. केसीआर के नंदिनी नगर वाले घर पर दिए गए नोटिस में उन्हें शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वहीं एसआईटी ने केसीआर की 65 साल की उम्र को देखते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है. उनसे हैदराबाद शहर की सीमा के अंदर एक ऐसी जगह की जानकारी देने को कहा है जहां उनसे पूछताछ की जा सके. बता दें कि विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के एक अपर पुलिस अधीक्षक की शिकायत के आधार पर, 10 मार्च 2024 को पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में फ़ोन टैपिंग का केस दर्ज किया गया था. तभी से इस मामले में कई अहम मोड़ आ चुके हैं, जिसमें गैर-कानूनी निगरानी के गंभीर आरोप सामने आए हैं. अब तक इस मामले में चार पुराने पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एसआईटी पहले ही मुख्य आरोपी प्रभाकर राव से हिरासत में पूछताछ कर चुकी है, जिससे कथित तौर पर जरूरी जानकारी मिली है. एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को नोटिस भेजा (ETV Bharat)