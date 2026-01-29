ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग केस : एसआईटी ने पूर्व सीएम केसीआर को नोटिस जारी किया

फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने केसीआर को पूछताछ के लिए तलब किया है.

Former Chief Minister K Chandrashekhar Rao
पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 2:55 PM IST

हैदराबाद: गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने बीआरएस (BRS) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी किया है. केसीआर के नंदिनी नगर वाले घर पर दिए गए नोटिस में उन्हें शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

वहीं एसआईटी ने केसीआर की 65 साल की उम्र को देखते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है. उनसे हैदराबाद शहर की सीमा के अंदर एक ऐसी जगह की जानकारी देने को कहा है जहां उनसे पूछताछ की जा सके.

बता दें कि विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के एक अपर पुलिस अधीक्षक की शिकायत के आधार पर, 10 मार्च 2024 को पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में फ़ोन टैपिंग का केस दर्ज किया गया था. तभी से इस मामले में कई अहम मोड़ आ चुके हैं, जिसमें गैर-कानूनी निगरानी के गंभीर आरोप सामने आए हैं. अब तक इस मामले में चार पुराने पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एसआईटी पहले ही मुख्य आरोपी प्रभाकर राव से हिरासत में पूछताछ कर चुकी है, जिससे कथित तौर पर जरूरी जानकारी मिली है.

SIT issues notice to former Chief Minister KCR
एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को नोटिस भेजा (ETV Bharat)

वहीं पूर्व डीजीपी वीसी सज्जनार के नेतृत्व में एक और एसआईटी के गठन के बाद जांच में और तेजी आई. इसके बाद, एसआईटी ने हाल ही में एमएलसी नवीन राव, पूर्व मंत्री हरीश राव, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर और राज्यसभा के पूर्व सदस्य संतोष कुमार से पूछताछ की. उनके बयान रिकॉर्ड किए गए और पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी की गई.

सूत्रों ने बताया कि कई स्वीकारोक्ति बयान में केसीआर का नाम सामने आने के बाद एसआईटी ने अब उन्हें नोटिस जारी करने का फैसला किया.

राधाकिशन राव ने अपने कबूलनामे में कथित तौर पर फोन-टैपिंग मामले में केसीआर की भूमिका का जिक्र किया. इसके अलावा भुजंगा राव ने भी कथित तौर पर प्रभाकर राव की नियुक्ति का जिक्र करते हुए केसीआर का नाम लिया.

भुजंगा राव ने आगे कहा कि इस मामले में शामिल वरिष्ठ अधिकारी उस समय के दौरान अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी घर प्रगति भवन जाते थे. उम्मीद है कि एसआईटी इन स्वीकारोक्ति बयान और सबूतों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी. केसीआर को नोटिस जारी होने के साथ ही जांच एक अहम दौर में पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की संभावना है.

