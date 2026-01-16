ETV Bharat / bharat

'टी प्रभाकर राव के टूटने तक उन्हें जेल में रखना चाहते हैं...' SC ने तेलंगाना सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले के आरोपी राव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की.

Telangana phone tapping case
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By Sumit Saxena

Published : January 16, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: 'तेलंगाना सरकार पूर्व खुफिया ब्यूरो (SIB) प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तब तक जेल में रखना चाहती है जब तक कि वह पूरी तरह टूट न जाएं.' सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार 16 जनवरी को मौखिक रूप से फोन टैपिंग मामले के आरोपी राव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की.

यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ के सामने तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया. सुनवाई के दौरान, पीठ ने संकेत दिया कि वह पूर्व आईपीएस अधिकारी (टी. प्रभाकर राव) को दी गई अंतरिम जमानत के अपने आदेश को "स्थायी" बनाने की इच्छुक है.

हालांकि, लूथरा ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले में कानून के कई बड़े सवाल शामिल हैं. राज्य सरकार के वकील ने पीठ से उनके मुवक्किल द्वारा उठाए गए कानून के सवालों की जांच करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इन सवालों में यह भी शामिल है कि क्या वह व्यक्ति, जिसे 'फरार' घोषित किया गया हो और जो विदेश में रह रहा हो, वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी कर सकता है?

इस पर पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें तब तक जेल में रखना चाहते हैं जब तक कि वे टूट न जाएं. अब, हम आपको हमारे आदेश (अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश) का इस्तेमाल उस मकसद से आगे नहीं करने देंगे, जिसके लिए वह दिया गया था." पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अग्रिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं. पुलिस अभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है.

पीठ ने गौर किया कि उसने 11 दिसंबर को जांच में मदद करने के लिए "अंतरिम अनुच्छेद 142" के उपाय के रूप में राव के आत्मसमर्पण और हिरासत का आदेश दिया था. दलीलों को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 10 मार्च को सुनवाई करेगी और तब तक के लिए राव की अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी से राहत) बढ़ा दी.

पिछले साल 19 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने राव की पुलिस हिरासत 25 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि 26 दिसंबर को पूछताछ के बाद राव को रिहा कर दिया जाएगा और सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक (कठोर) कार्रवाई नहीं की जाएगी.

शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार, राव ने 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे यहां के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. तेलंगाना सरकार ने पहले आरोप लगाया था कि अदालत के आदेश के बावजूद राव अभी भी अपने 'आईक्लाउड' खातों की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और उसे छिपा रहे हैं. राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

