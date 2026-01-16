ETV Bharat / bharat

'टी प्रभाकर राव के टूटने तक उन्हें जेल में रखना चाहते हैं...' SC ने तेलंगाना सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: 'तेलंगाना सरकार पूर्व खुफिया ब्यूरो (SIB) प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तब तक जेल में रखना चाहती है जब तक कि वह पूरी तरह टूट न जाएं.' सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार 16 जनवरी को मौखिक रूप से फोन टैपिंग मामले के आरोपी राव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की.

यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ के सामने तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया. सुनवाई के दौरान, पीठ ने संकेत दिया कि वह पूर्व आईपीएस अधिकारी (टी. प्रभाकर राव) को दी गई अंतरिम जमानत के अपने आदेश को "स्थायी" बनाने की इच्छुक है.

हालांकि, लूथरा ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले में कानून के कई बड़े सवाल शामिल हैं. राज्य सरकार के वकील ने पीठ से उनके मुवक्किल द्वारा उठाए गए कानून के सवालों की जांच करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इन सवालों में यह भी शामिल है कि क्या वह व्यक्ति, जिसे 'फरार' घोषित किया गया हो और जो विदेश में रह रहा हो, वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी कर सकता है?

इस पर पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें तब तक जेल में रखना चाहते हैं जब तक कि वे टूट न जाएं. अब, हम आपको हमारे आदेश (अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश) का इस्तेमाल उस मकसद से आगे नहीं करने देंगे, जिसके लिए वह दिया गया था." पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अग्रिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं. पुलिस अभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है.