डेंगू के चारों स्ट्रेन पर वार! 2027 तक क्या भारत को मिलेगा इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सुरक्षा कवच?

भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन 'डेंगी-ऑल' का फेज-3 ट्रायल पटना के आरएमआरआई सहित 19 केंद्रों पर चल रहा है. यह चारों स्ट्रेन पर प्रभावी.

Patna Dengue Vaccine Trial
वैक्सीन डेंगीऑल (प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo))
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 9, 2025 at 1:11 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार में डेंगू से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अब पहली स्वदेशी वैक्सीन 'डेंगी-ऑल' उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है. पटना में इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और शुरुआती रुझान उत्साहवर्धक है. तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर प्रक्रिया बीते महीने ही संपन्न हुई है.

कब मिलेगी डेंगू के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन: पटना के अगमकुआं स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तीसरे चरण का शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल संपन्न हुआ है. वहीं फिलहाल ऑब्जरवेशन पीरियड चल रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि डेंगू के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन साल 2027 तक देश को मिल जाएगी.

पटना में “डेंगी-ऑल” का फेज-3 ट्रायल (ETV Bharat)

आरएमआरआई में तीसरे चरण का ट्रायल: पटना के अगमकुआं स्थित आरएमआरआई में डेंगू वैक्सीन 'डेंगी-ऑल' का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है. RMRIS में जिस ट्रायल पर काम चल रहा है, वह तीसरे चरण की सबसे महत्वपूर्ण स्टडी है. इसमें मरीजों पर वैक्सीन के असर, सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है.

मरीजों की खास देखरेख: मरीजों को दो वर्षों तक फॉलोअप में रखा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि वैक्सीन कितने लंबे समय तक सुरक्षा देती है. संस्थान के निदेशक डॉ कृष्णा पांडेय ने बताया कि 'डेंगी-ऑल' को पैनासिया बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर विकसित कर रहा है.

डेंगू के चारों स्ट्रेन पर असरदार होगा वैक्सीन: डॉ कृष्णा पांडेय ने बताया कि यह जो वैक्सीन होगा वह डेंगू के सभी चार स्ट्रेन DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4 पर असरदार होगा. सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक बार लगवाने पर ही डेंगू से सुरक्षा मिलेगी. भारत में डेंगू के खिलाफ वैक्सीन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है.

"डेंगू एक वायरल बीमारी है और हर साल इससे देश भर में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं. इसी को देखते हुए आईसीएमआर ने इसके खिलाफ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू की और इस प्रक्रिया में उनके आरएमआरआई संस्थान समेत कुल 19 संस्थान देश भर के हैं, जो इसमें शामिल है."-डॉ. कृष्णा पांडेय, निदेशक, आरएमआरआई

Patna Dengue Vaccine Trial
डॉ. कृष्णा पांडेय (ETV Bharat)

DEN-2 से अधिक लोग पीड़ित: डॉ. कृष्णा पांडेय ने बताया कि इस बार बिहार में डेंगू के चारों स्ट्रेन मिले और इसकी स्टडी आईजीआईएमएस में की गई. सबसे अधिक DEN-2 से लोग पीड़ित होते हैं और यह रिसर्च रहा है. डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसमें यदि पहले स्ट्रेन से कोई संक्रमित होकर ठीक होता है तो उसमें पहले स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती है लेकिन वह दूसरे स्ट्रेन से संक्रमित हो जाता है. लेकिन जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उसमें चारों स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता होगी.

करीब 400 लोगों पर पटना में ट्रायल: देशभर में कुल 10335 लोगों पर यह ट्रायल किया जा रहा है. जिसमें कृष्णा पांडेय के संस्थान में 400 के करीब लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है. इस संस्थान को यही टारगेट सैंपल साइज आईसीएमआर की ओर से दिया गया था.

जिनको लगा वैक्सीन, वह पूरी तरह हैं स्वस्थ: डॉ कृष्णा पांडेय ने बताया कि यह अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाया गया है वह स्वस्थ हैं और उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है. हालांकि 2 साल तक ऑब्जरवेशन पीरियड में सभी रहेंगे और 2027 के अंत तक उम्मीद है कि डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन देश को मिल जाएगा.

19 संस्थानों में डेंगू के वैक्सीन का ट्रायल: डॉक्टर ने बताया कि उनके यहां तीसरे चरण का ट्रायल 2024 से शुरू हुआ और देश भर में 18 राज्यों के कुल 19 संस्थानों में डेंगू के वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है. पहले दो फेज का ट्रायल 2019 में पूरा हो गया था और बीच में कोवीड के कारण कुछ काम बाधित रहे.

18 से 80 वर्ष के लोगों पर हुआ ट्रायल: डॉ कृष्णा पांडेय ने बताया कि यह डेंगू वैक्सीन डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगा और इसका ट्रायल 18 से 80 वर्ष के लोगों के उम्र के बीच किया गया है. डेंगू में ऑटोइम्यून के कारण प्लेटलेट्स घटने लगता है लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स घटना बड़ी बात नहीं है बल्कि इसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी घटने लगती है जिसके कारण ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है.

क्या है हर्ड इम्युनिटी: डॉक्टर ने बताया कि डेंगू के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ही उपाय है क्योंकि अभी हर्ड इम्युनिटी नहीं आया है. डेंगू के खिलाफ लोगों में हर्ड इम्युनिटी तभी डेवलप होगी जब 65 फीसदी लोग इससे संक्रमित होकर ठीक होंगे. अभी जो लोग पूर्व में डेंगू से संक्रमित हुए हैं उनमें सिर्फ उसी स्ट्रेन के खिलाफ इम्युनिटी विकसित हुई है, जिससे वह संक्रमित हुए थे.

