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जब कोसी 'मैया' से 'डायन' बन जाती है.. रेणु की कलम से दर्ज है बिहार की सबसे मार्मिक बाढ़ की 'रिपोर्ट'

जहां बाढ़ का दर्द शब्दों में सांस लेता है : 'ऋणजल धनजल' को पढ़ते हुए महसूस होता है कि रेणु बाढ़ का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि पाठक को उसके बीच खड़ा कर रहे हैं. उन्होंने कहीं लिखा है कि बाढ़ केवल खेत नहीं डुबोती, वह मनुष्य की दिनचर्या, स्मृतियों और संबंधों को भी बहा ले जाती है. उनके यहां पानी का रंग सिर्फ मटमैला नहीं होता, उसमें विस्थापन, भूख, बीमारी और उम्मीद सब एक साथ बहते दिखाई देते हैं. इसीलिए यह पुस्तक आज भी बाढ़ को समझने वालों के लिए साहित्य से अधिक सामाजिक दस्तावेज मानी जाती है.

जब रेणु खुद जलप्रलय के साक्षी थे : 1975 की ऐतिहासिक पटना बाढ़ में रेणु केवल लेखक नहीं थे, बल्कि स्वयं पीड़ित थे. वह पटना के एक मकान की दूसरी मंजिल पर फंसे हुए थे. चारों ओर पानी था. गलियों में नावें चल रही थीं. कहीं मवेशी बह रहे थे, कहीं मकानों की दीवारें ढह रही थीं. शहर के बीच तैरती लाशें थीं और उनके साथ तैरती अफवाहें भी. उस समय रेणु ने सरकारी आंकड़े नहीं लिखे. उन्होंने इंसानों की तकलीफ दर्ज की जो उन्होंने अनुभव किया जो देखा. यही अनुभव बाद में उनकी अमर कृति 'ऋणजल धनजल' का हिस्सा बना, जिसमें 1975 की बाढ़ और 1966 के सूखे की आंखों-देखी दर्ज है.

एक जवान विधवा पैराशूट कपड़े का ब्लाउज खरीदकर मुस्कुरा रही है. एक गोपाल अपनी आखिरी बूढ़ी गाय बेचकर पूरे परिवार के साथ नौटंकी देखने निकल पड़ता है. यह दृश्य केवल साहित्य नहीं, बल्कि बिहार के उस जनजीवन की तस्वीर है, जहां जिंदगी हर साल हारती भी है और फिर नई जिद के साथ लौट भी आती है.

जहां सबसे गरीब आदमी भी उम्मीद नहीं बेचता : पूरा समाज जो कोसी की धारा से त्राहि-त्राहि कर रहा था वही लोग कोसी को मैया मानकर पूजने भी लगते हैं. सामा-चकेवा, कोसी नहान, लोकगीत, नौटंकी और मेलों का उनका चित्रण बताता है कि उत्सव ही इस समाज की सबसे बड़ी जीवनशक्ति है. रेणु की लेखनी का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि वह बाढ़ की कहानी पानी से नहीं, इंसानों से शुरू करते हैं. उनकी रिपोर्ताज में एक बूढ़ा किसान मिलता है, जिसके चार जवान बेटे कालाजार में मर चुके हैं, लेकिन वह मेले में चार आने का टिकट खरीदकर ग्रामोफोन जीतने की उम्मीद लगाए बैठा है.

कड़कड़ाकर खेतों में बिजली गिरी. गांव के लोगों की आंखों की रोशनी मंद हो गयी.. एक तरल अंधकार में दुनिया डूब रही है. ..प्रलय-प्रलय!

'पुरानी कहानी, नया पाठ' : साल 1964 में लिखी अपनी चर्चित रिपोर्ताज 'कोसी : पुरानी कहानी, नया पाठ' में रेणु ने पानी का फैलाव नहीं लिखा, बल्कि उस समाज का चेहरा उकेरा जो हर साल बाढ़ से टूटता भी है और फिर उसी मिट्टी पर नई शुरुआत भी करता है. रेणु अपने रिपोतार्ज में लिखते हैं कि इस इलाके के लोग छह महीने बाढ़, महामारी और मौत से जूझते हैं, लेकिन बाकी छह महीनों में इतने मेले, पर्व और लोक उत्सव मनाते हैं कि लगता ही नहीं यही वही इलाका है जिसने कुछ महीने पहले तबाही झेली थी. जब बाढ़ आती है तब का कैसा मार्मिक वर्णन फणीश्वर नाथ जी ने किया-

शब्दों में ढाला बाढ़ का दर्द : ये वही कोसी नदी है जो खेतों में उपजाऊ मिट्टी को छोड़ती है और फिर अगले ही पल गांव, घर, फसल और पीढ़ियों की मेहनत लीलकर बहा ले जाती है. इसलिए रेणु की रचनाओं में कोसी सिर्फ नक्शे पर बहने वाली नदी नहीं, बल्कि सांस लेता हुआ चरित्र बन जाती है. फणीश्वर नाथ रेणु ने कोसी की विनाशलीला और सर्जना का जितना बारीक चित्रण किया है वह शायद ही कहीं पर मिलता है. कोसी से मिले दर्द को शब्दों की भाषा में ढाल दिया.

रेणु के यहां नदी सिर्फ नदी नहीं एक जीवित चरित्र है : यही वह मौसम है, जब फणीश्वरनाथ 'रेणु' की याद सबसे ज्यादा आती है. क्योंकि उन्होंने बाढ़ को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया, महसूस किया और शब्दों में इस तरह दर्ज किया कि उनका 'रिपोर्ताज' शैली आज भी बिहार की मानसूनी आत्मा का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज मानी जाती है. रेणु के लिए बाढ़ महज प्राकृतिक आपदा नहीं थी. वह जीवन का ऐसा अध्याय थी, जिसमें दर्द भी था, संघर्ष भी, लोकजीवन भी और उम्मीद भी. उन्होंने कोसी को कभी 'मैया' कहा तो कभी 'डायन'. यह विरोधाभास नहीं, बल्कि सीमांचल की नियति का सबसे सटीक साहित्यिक रूपक है.

पटना : सावन की दस्तक के साथ ही बिहार की नदियों का स्वभाव बदलने लगा है. कोसी उफान पर है, गंगा लगातार चढ़ाव पर है और उत्तर बिहार के कई जिलों में लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों का रंग पढ़ रहे हैं. मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है. तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. नावों की मरम्मत हो रही है, मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है और गांवों में फिर वही पुराना सवाल लौट आया है-''इस बार पानी कितना चढ़ेगा?''

"ऋणजल यानी गया का सूखा इलाका जब वो अज्ञेय जी के साथ सूखाग्रस्त इलाके में गए हुए थे. तब उन्होंने वहां जो देखा उसका वर्णन अपनी शैली में करते हैं दूसरी तरफ 'धनजल' जब 1975 में पटना में बाढ़ आई थी तब इसका मार्मिक वर्णन रिपोतार्ज के रूप में करते हैं. नदी, जमीन प्रकृति सब रेणु जी के पात्र बनकर आते हैं और वह उनके माध्यम से ही अपना मैसेज भी समाज को देते हैं."- शैलेन्द्र शरण, साहित्यकार

घर का सामान निकालकर दूसरी जगह ले जाते लोग (ETV Bharat)

'रेणु की लेखनी ने हिंदी में रिपोर्ताज को नई पहचान दी' : पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. राधेश्याम बताते हैं कि रेणु ने हिंदी साहित्य में रिपोर्ताज विधा को स्थापित किया. उनके अनुसार रिपोर्ताज का अर्थ केवल आंखों देखा हाल लिखना नहीं, बल्कि किसी घटना को संवेदनशील, कलात्मक और रोचक ढंग से पाठकों के सामने जीवंत कर देना है. डॉ राधेश्याम कहते हैं कि 1975 की पटना बाढ़ पर रेणु की रिपोर्ताज आज भी पढ़ी जाए तो ऐसा लगता है मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने घट रहा हो.

कोसी की कोख से जन्मे लेखक की आंखों-देखी : डॉ. राधेश्याम का मानना है कि रेणु का जन्म ही उस भूभाग में हुआ, जहां बाढ़ जीवन का स्थायी हिस्सा है. पूर्णिया (वर्तमान अररिया क्षेत्र) की मिट्टी में पले-बढ़े लेखक ने कोसी की विभीषिका को बाहर से नहीं देखा, बल्कि उसे अपने जीवन में महसूस किया. इसी कारण उनकी लेखनी में गांधी मैदान की डूबी हुई तस्वीरें हों या राजेंद्र नगर की जलमग्न गलियां, सब कुछ जीवंत हो उठता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''रेणु ने ही रिपोर्ताज को साहित्य जगत में स्थापित किया. यह विधा पहले फ्रांस में थी वहां से यह चलकर यहां आई और रेणु ने इसे हिंदी जगत में स्थापित किया है. उन्होंने कई रिपोर्ताज लिखी है जिसमें 'ऋणधन जलधन' प्रसिद्ध है. 'हड्डियों का पुल' भी काफी प्रसिद्ध है.''- डॉ राधेश्याम, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी, पटना विश्वविद्यालय

रेणु ने एक जगह लिखा था- "मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम-पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं." आज भी जब अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया या खगड़िया में पानी बढ़ता है, तो हजारों परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग बैलगाड़ी और नाव से निकलते थे, आज ट्रैक्टर, पिकअप और एनडीआरएफ की नावें भी साथ दिखती हैं.

'डायन' घृणा नहीं लोकपीड़ा का रूपक : साहित्यकार शैलेन्द्र शरण कहते हैं कि रेणु के साहित्य को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि सीमांचल की धरती, नदियां और लोकजीवन उनकी रचनाओं के मूल आधार हैं. उनके अनुसार कोसी को 'डायन' कहना नदी के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति का साहित्यिक रूपक है. जब कोसी अपना रास्ता बदलती है तो केवल गांव नहीं उजड़ते, खेतों पर बालू की मोटी परत जम जाती है और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है.

''रेणु ने अपनी रचनाओं में कोसी नदी के बदलते स्वभाव का भी प्रभावशाली चित्रण किया है. कई स्थानों पर उन्होंने कोसी को 'डायन' कहा है. यह नदी के प्रति घृणा का नहीं, बल्कि उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति का साहित्यिक रूपक है. कोसी जब अपना मार्ग बदलती है, तो गांव उजड़ जाते हैं, खेतों पर बालू की मोटी परत जम जाती है और किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है.''- शैलेन्द्र शरण, साहित्यकार

परती परिकथा और रेणु : साहित्यकार शैलेन्द्र शरण के मुताबिक 'परती परिकथा' इसी सामाजिक यथार्थ को सामने लाती है. उपन्यास का 'परती' उस भूमि का प्रतीक है, जो बाढ़ और बालू जमने के कारण अनुपजाऊ हो गई है. उनके अनुसार, रेणु ने यह दिखाया है कि बाढ़ केवल खेतों को नहीं उजाड़ती, बल्कि पूरे समाज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों के भविष्य को प्रभावित करती है. यही कारण है कि सीमांचल की बाढ़ और यहां के जनजीवन को समझने के लिए रेणु का साहित्य आज भी सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेजों में गिना जाता है.

'रेणु ने वही लिखा जो कोसी ने लोगों के साथ किया' : 95 वर्षीय साहित्यकार भोला नाथ प्रेणायी बताते हैं कि छात्र जीवन से ही उनका रेणु से गहरा संबंध रहा. उनके अनुसार रेणु ने कोसी के बारे में कुछ भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं लिखा. उन्होंने वही लिखा जो लोगों ने पीढ़ियों तक झेला. जहां-जहां से कोसी गुजरी, वहां लोग समृद्धि नहीं हुए, संघर्ष की कहानी लिखी गई. इसलिए उस इलाके में लोग उसे 'डायन' भी कहते रहे हैं.

''कोसी के बारे में रेणु जी ने ठीक लिखा है. उसे लोग डायन ही कहते हैं. जहां-जहां से कोसी गुजरी है वहां के लोग संपन्न नहीं हुए हैं, आज भी संपन्न नहीं हुए हैं. कोसी से जो लोग ग्रसित हुए हैं, जिन्होंने कष्ट झेला है, जो अनेक कष्ट से लोग मुखातिब हुए है, उस इलाके में कोसी को डायन भी कहा जाता था. अपने मुताबिक कोसी लोगों को जीवन से विमुख कर देती थी.''- भोला नाथ प्रेणायी, साहित्यकार

तकनीक बदल गई, लेकिन रेणु आज भी प्रासंगिक : आज मौसम विभाग के पास सैटेलाइट हैं. मोबाइल अलर्ट हैं. ड्रोन से तटबंधों की निगरानी हो रही है. आपदा प्रबंधन की टीमें पहले से अधिक सक्रिय हैं. लेकिन रेणु इसलिए आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने बाढ़ का जलस्तर नहीं, मनुष्य का मन लिखा था. फणीश्वरनाथ रेणु ने उस किसान की चिंता लिखी जो सबसे पहले अपने मवेशी को बचाता है. उस मां की व्याकुलता लिखी जो बच्चों का हाथ पकड़कर ऊंचे स्थान की ओर भागती है. उस नाविक का साहस लिखा जो खुद भूखा रहकर दूसरे गांव तक राहत पहुंचाता है.

जब भी कोसी चढ़ती है रेणु फिर पढ़े जाते हैं : हर मानसून के साथ नई रिपोर्टें बनती हैं, नए आंकड़े आते हैं और नई चेतावनियां जारी होती हैं. लेकिन जैसे ही कोसी की धारा तेज होती है और उत्तर बिहार के गांवों में लोग सामान ऊंचे चबूतरों पर रखने लगते हैं, रेणु की पंक्तियां फिर जीवित हो उठती हैं. साहित्यकार फणिश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ को सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं माना. उन्होंने उसे बिहार के लोकजीवन, संस्कृति, पीड़ा, संघर्ष और अदम्य जिजीविषा की सबसे मार्मिक कथा बना दिया.

साहित्य को बनाया बाढ़ से लड़ने का हथियार : यही वजह है कि रेणु के शब्द आज भी उतने ही जीवित लगते हैं, जितनी जीवित कोसी की धारा है, वह कभी 'मैया' बनकर जीवन देती है, कभी 'डायन' बनकर सब कुछ छीन लेती है. लेकिन उसके किनारे बसने वाला समाज हर बार फिर उठ खड़ा होता है. रेणु ने इसी जिजीविषा को देखा, लिखा और अमर कर दिया. आज जब एक बार फिर मानसून अपने पूरे रंग में है, तो उनकी रिपोर्ताज सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि बिहार की धड़कनों को सुनने का सबसे सजीव माध्यम बन जाती है.

क्या होता है रिपोतार्ज? : रिपोतार्ज फ्रांसीसी भाषा के रिपोर्ट शब्द से उत्पन्न एक साहित्यिक विधा है, जिसमें किसी घटना, स्थान या स्थिति का आंखों देखा, सजीव और कलात्मक वर्णन होता है. यह आज की टीवी पत्रकारिता से कहीं अलग तथ्य प्रधान न होकर भावनात्मक या भाव प्रधान होती है. फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोतार्ज में संवेदनशीलता, सजीवता और कलात्मकता सभी मिलती है.

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