सतारा महिला डॉक्टर केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया गया बर्खास्त
महाराष्ट्र के फलटण उपजिला अस्पताल की एक युवा डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को एक होटल में आत्महत्या कर ली थी.
Published : November 5, 2025 at 6:12 PM IST
सातारा: एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार निलंबित सब-इंस्पेक्टर गोपाल बालासाहेब बदने को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है. कोल्हापुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी ने बदने की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है.
पूरे इलाके में हड़कंप
महाराष्ट्र के फलटण उपजिला अस्पताल की एक युवा डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को एक होटल में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले, उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि, फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसे चार बार रेप किया था और प्रशांत बनकर ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था.
इस घटना ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी थी. पीड़ित महिला डॉक्टर ने जांच समिति को दिए अपने लिखित बयान में यह भी कहा था कि उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा था.
निलंबन के बाद अब सीधी बर्खास्तगी की कार्रवाई
एक सांसद ने पीए के मोबाइल फोन से डॉक्टर से संपर्क किया था. मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपियों पर खुद को फिट या अनफिट साबित करने और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया.
इस मामले में गिरफ्तार मुख्य संदिग्ध सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद अब गोपाल बदने को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है. सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने बताया है कि निलंबित सब इंस्पेक्टर को 4 नवंबर 2025 से 'शासकीय सेवा से बर्खास्त' किया गया है.
जघन्य कृत्य के आरोप में कार्रवाई
सब इंस्पेक्टर बदने की बर्खास्तगी का कारण बताते हुए पुलिस ने कहा कि, गोपाल बदने ने पुलिस बल का पूर्ण ज्ञान होते हुए भी लापरवाही से नैतिक रूप से पतित व दुर्व्यवहार किया है. उसने अपने पद व शक्तियों का गलत तरीके से दुरुपयोग किया है तथा ऐसा आचरण किया है जिससे समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है. इसमें कहा गया है कि, बदने ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन व अपने दैनिक जीवन में संदिग्ध आचरण करते हुए ऐसा कृत्य किया है जो सब इंस्पेक्टर के पद के लिए अनुचित होगा.
