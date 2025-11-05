ETV Bharat / bharat

सतारा महिला डॉक्टर केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया गया बर्खास्त

सातारा: एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार निलंबित सब-इंस्पेक्टर गोपाल बालासाहेब बदने को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है. कोल्हापुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी ने बदने की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है.

पूरे इलाके में हड़कंप

महाराष्ट्र के फलटण उपजिला अस्पताल की एक युवा डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को एक होटल में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले, उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि, फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसे चार बार रेप किया था और प्रशांत बनकर ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था.

इस घटना ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी थी. पीड़ित महिला डॉक्टर ने जांच समिति को दिए अपने लिखित बयान में यह भी कहा था कि उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा था.

निलंबन के बाद अब सीधी बर्खास्तगी की कार्रवाई

एक सांसद ने पीए के मोबाइल फोन से डॉक्टर से संपर्क किया था. मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपियों पर खुद को फिट या अनफिट साबित करने और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया.