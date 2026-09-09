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सत्य निकेतन हादसे में PG ऑपरेटर और लेबर ठेकेदार समेत अब तक 5 लोग हुए अरेस्ट

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक जर्जर पांच मंजिला इमारत के ढहने से सात लोगों की दर्दनाक मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है. अब इस मामले में पुलिस ने पीजी ऑपरेटर और लेबर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब पीजी ऑपरेटर सुधांशु और सानोज से पूछताछ कर रही है. अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरे बिल्डिंग के मालिक महेश गुप्ता को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. कल आधी रात को ड्यूटी मजिस्ट्रेट भव्य करहैल ने महेश गुप्ता के माता-पिता हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

तीनों आरोपियों को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग का कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम था और बिल्डिंग ऊर्मिला गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड था. इस बिल्डिंग में चल रहे पीजी का प्रबंधन महेश गुप्ता संभालता था. हरिराम गुप्ता की उम्र 81 साल जबकि ऊर्मिला गुप्ता की 75 साल और महेश गुप्ता की 52 वर्ष है. हरिराम गुप्ता भारतीय वायु सेना का रिटायर्ड सार्जेंट है. महेश गुप्ता हार्डवेयर और पेंट की दुकान चलाता है. इस हादसे में अब तक सात लोगों के मौत की खबर है जबकि 12 लोगों को बचाया गया है.

एमसीडी हुआ सख्त

दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत के अचानक ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने राजधानी में कमजोर और असुरक्षित भवनों को लेकर निगरानी बढ़ा दी है. हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद अब निगम ने ऐसी इमारतों को चिन्हित कर समय रहते कार्रवाई करने की कवायद तेज कर दी है.इसी कड़ी में एमसीडी के पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह कैंतुरा ने जोन के भवन विभाग समेत संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.