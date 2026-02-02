ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 'धीमा जहर'! इटली की बैन कंपनी भारत में कैसे आई, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हाल ही में खुली एक केमिकल फैक्ट्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इसको लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मसले पर कहा कि यह फैक्ट्री एक इटैलियन कंपनी की मशीनरी का इस्तेमाल करती है, जो यूरोप में सेहत के लिए खतरनाक केमिकल बनाने के लिए बदनाम है. इस फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल बनाए जा रहे हैं, जो जनता के लिए गंभीर खतरा है. केमिकल के इस्तेमाल से सेहत और पर्यावरण को लेकर चिंता

सांसद प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया. प्रमोद तिवारी ने कहा कि, नकली और खतरनाक केमिकल पीएफएएस के इस्तेमाल से सेहत और पर्यावरण को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. उन्होंने कहा कि, यह मशीनरी और टेक्नोलॉजी मिटेनी नाम की कंपनी से खरीदी गई थी, जिसे इटली में कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद बंद कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि, पीएफएएस केमिकल पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं. इसलिए, यह पता है कि वे कैंसर का कारण बन सकते हैं और प्रेग्नेंसी पर असर डाल सकते हैं. एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को भारत में काम करने की इजाजत कैसे मिलती है?

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि, यह केमिकल प्लांट कोंकण तट और ग्रामीण इलाके के नजदीक है. उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि, इस मसले पर वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगे और सरकार को यह भी जांच करनी चाहिए कि ऐसे केमिकल प्रोजेक्ट को शुरू में इजाजत कैसे मिली. खासकर तब जब देश में PFAS केमिकल और उनके इस्तेमाल को लेकर नियमों की कमी है. उन्होंने कहा कि, किसी देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद कंपनी को बंद कर दिया जाता है और फिर भारत में काम करने की इजाजत दे दी जाती है. प्रमोद तिवारी ने इसके पीछे भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई.