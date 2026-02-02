महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 'धीमा जहर'! इटली की बैन कंपनी भारत में कैसे आई, कांग्रेस ने उठाए सवाल
कंपनी के PFAS केमिकल्स ने इटली के विसेंजा में एक पानी के भंडार को गंदा कर दिया, जिससे करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए.
Published : February 2, 2026 at 5:15 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हाल ही में खुली एक केमिकल फैक्ट्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इसको लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में गंभीर सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मसले पर कहा कि यह फैक्ट्री एक इटैलियन कंपनी की मशीनरी का इस्तेमाल करती है, जो यूरोप में सेहत के लिए खतरनाक केमिकल बनाने के लिए बदनाम है. इस फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल बनाए जा रहे हैं, जो जनता के लिए गंभीर खतरा है.
केमिकल के इस्तेमाल से सेहत और पर्यावरण को लेकर चिंता
सांसद प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया. प्रमोद तिवारी ने कहा कि, नकली और खतरनाक केमिकल पीएफएएस के इस्तेमाल से सेहत और पर्यावरण को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं.
उन्होंने कहा कि, यह मशीनरी और टेक्नोलॉजी मिटेनी नाम की कंपनी से खरीदी गई थी, जिसे इटली में कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद बंद कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि, पीएफएएस केमिकल पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं. इसलिए, यह पता है कि वे कैंसर का कारण बन सकते हैं और प्रेग्नेंसी पर असर डाल सकते हैं.
एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को भारत में काम करने की इजाजत कैसे मिलती है?
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि, यह केमिकल प्लांट कोंकण तट और ग्रामीण इलाके के नजदीक है. उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि, इस मसले पर वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगे और सरकार को यह भी जांच करनी चाहिए कि ऐसे केमिकल प्रोजेक्ट को शुरू में इजाजत कैसे मिली. खासकर तब जब देश में PFAS केमिकल और उनके इस्तेमाल को लेकर नियमों की कमी है.
उन्होंने कहा कि, किसी देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद कंपनी को बंद कर दिया जाता है और फिर भारत में काम करने की इजाजत दे दी जाती है. प्रमोद तिवारी ने इसके पीछे भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई.
विवादित इटैलियन कंपनी मिटेनी की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है
कुछ दिन पहले एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी सोशल मीडिया पर इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी. रत्नागिरी के एमआईडीसी इलाके में लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स ने जो प्लांट लगाया था, उसमें विवादित इटैलियन कंपनी मिटेनी की मशीनरी इस्तेमाल किया जा रहा था.
उन्होंने आगे कहा कि इस कंपनी के PFAS केमिकल्स ने इटली के विसेंजा में एक पानी के भंडार को गंदा कर दिया है, जिससे करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. लोगों के गुस्से के बाद कंपनी को बंद करना पड़ा और वही मशीनरी भारत लाकर यहां लगाई गई है.
PFAS केमिकल खतरनाक क्यों हैं?
पीएफएएस या पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं. जानकारों ने इन्हें कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरी गंभीर बीमारियों से जोड़ा है. रोहित पवार ने सवाल उठाया था कि जब पीएफएएस को रेगुलेट करने के लिए कोई साफ कानून नहीं हैं, तो भारत में इतनी खतरनाक इंडस्ट्री को काम करने की इजाजत कैसे दी गई.
प्रदूषण रिपोर्ट के बाद लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर बैन लग सकता है, उदय सामंत
महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और रत्नागिरी के गार्डियन मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद लोटे MIDC में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के केमिकल प्रोडक्शन पर बैन लगाने का फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि, अगर ये केमिकल कोंकण इलाके के पर्यावरण के लिए खतरा बनते हैं, तो सरकार इन्हें बैन करने में हिचकिचाएगी नहीं.
कंपनी इटली की विवादित मिटेनी कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके PFAS केमिकल बनाने का प्लान बना रही है, जिससे स्थानीय चिंताएं बढ़ रही हैं. कमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रायल चल रहे हैं और इन ट्रायल से निकला वेस्ट निपटान के लिए तलोजा भेजा गया है.
