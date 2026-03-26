ETV Bharat / bharat

'देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं': पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दावा

सिलीगुड़ी में बुधवार, 25 मार्च, 2026 को घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर सप्लाई करता कर्मी. ( IANS )