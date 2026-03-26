'देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं': पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दावा
मंत्रालय ने कहा कि यह दावा कि LPG खत्म होने की वजह से PNG को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह गलत जानकारी है.
Published : March 26, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 5:16 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत की पेट्रोलियम और एलपीजी (LPG) आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण में है. मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है.
पेट्रोल पंप पर राशनिंग नहीं
मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि देश भर के सभी 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप खुले हैं और बिना किसी रुकावट के ईंधन दे रहे हैं. किसी भी आउटलेट को सप्लाई कम करने या राशनिंग (कोटा तय करने) के लिए नहीं कहा गया है. जहां अन्य देश राशनिंग कर रहे हैं, वहीं भारत में आपूर्ति की कोई कमी नहीं है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों की वर्किंग कैपिटल की समस्याओं को देखते हुए क्रेडिट सीमा को भी 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन से अधिक कर दिया है, ताकि किसी भी पंप पर पेट्रोल-डीजल की कमी न हो.
India’s energy supply is fully secure and stable.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 26, 2026
There is NO shortage of petrol, diesel, or LPG anywhere in the country. All retail outlets are operating normally, with adequate supplies.
Misinformation and panic-driven narratives are completely unfounded. Citizens are advised…
कच्चे तेल की आपूर्ति
विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत आज अपने दुनिया भर के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में कहीं अधिक कच्चा तेल प्राप्त कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, विशेष रूप से पश्चिमी गोलार्ध से भारी मात्रा में तेल की उपलब्धता ने किसी भी संभावित रुकावट की भरपाई कर दी है.
भारत की हर रिफाइनरी अपनी 100 प्रतिशत क्षमता से अधिक पर चल रही है. भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुरक्षित कर ली है. सप्लाई में कोई कमी या अंतर नहीं है.
पेट्रोल और डीज़ल की कमी से जुड़ी अफ़वाहें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जो सच नहीं है।— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
इंडियनऑयल के आउटलेट्स पर ईंधन की उपलब्धता सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि संयम बनाए रखें, अनावश्यक या घबराहट में खरीदारी न करें, और केवल विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें।… pic.twitter.com/aiONDv6LnP
रणनीतिक भंडार
भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, और वर्तमान में वास्तविक स्टॉक कवर लगभग 60 दिनों का है. इसमें कच्चा तेल, रिफाइंड उत्पाद और गुफाओं में रखा विशेष रणनीतिक भंडार शामिल है. वैश्विक घटनाओं के बावजूद, हर भारतीय नागरिक के लिए लगभग दो महीने की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध है. अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुरक्षित कर ली गई है.
भारत अगले कई महीनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और ऐसी मजबूत आपूर्ति स्थिति में रणनीतिक गुफाओं (Strategic Caverns) में रखे भंडार की मात्रा गौण हो जाती है.
Clarification: LPG Refill Booking Timings— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 25, 2026
Reports circulating in sections of the news and on social media about changes in LPG refill booking norms are incorrect.
There is no change in LPG refill booking norms.
• Minimum gap between two refill bookings remains:
– 25 days in… pic.twitter.com/QqTlQYPaHp
घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में वृद्धि
मंत्रालय द्वारा जारी 'एलपीजी नियंत्रण आदेश' के बाद, घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे दैनिक एलपीजी उत्पादन बढ़कर 50 टीएमटी (TMT) हो गया है (जो हमारी जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक है). जबकि, कुल दैनिक आवश्यकता लगभग 80 टीएमटी है. इसके परिणामस्वरूप, अब प्रतिदिन केवल 30 टीएमटी आयात की आवश्यकता रह गई है, जिसका अर्थ है कि भारत अब आयात की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन कर रहा है.
Piped Natural Gas (PNG) is bringing a new era of safety, convenience, and clean energy to the domestic, commercial, and industrial sectors.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 24, 2026
With 1.62+ cr. domestic connections (as on 30.12.2025), the PNG network under the City Gas Distribution (CGD) is rapidly expanding,… pic.twitter.com/qg0KaWykbp
पीएनजी को बढ़ावा
राज्य सरकारों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ पाइप वाली प्राकृतिक गैस को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय घरों के लिए सस्ती, स्वच्छ और सुरक्षित है. भारत अपनी कुल 191 एमएमएससीएमडी (MMSCMD) की दैनिक आवश्यकता में से 92 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही कर रहा है, जिससे गैस के मामले में भारत, एलपीजी की तुलना में आयात पर बहुत कम निर्भर है.
यह दावा कि पीएनजी को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि एलपीजी खत्म हो रही है, पूरी तरह से गलत सूचना है. एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है.
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