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'देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं': पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दावा

मंत्रालय ने कहा कि यह दावा कि LPG खत्म होने की वजह से PNG को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह गलत जानकारी है.

No shortage of Petrol LPG
सिलीगुड़ी में बुधवार, 25 मार्च, 2026 को घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर सप्लाई करता कर्मी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 5:16 PM IST

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चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत की पेट्रोलियम और एलपीजी (LPG) आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण में है. मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है.

पेट्रोल पंप पर राशनिंग नहीं

मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि देश भर के सभी 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप खुले हैं और बिना किसी रुकावट के ईंधन दे रहे हैं. किसी भी आउटलेट को सप्लाई कम करने या राशनिंग (कोटा तय करने) के लिए नहीं कहा गया है. जहां अन्य देश राशनिंग कर रहे हैं, वहीं भारत में आपूर्ति की कोई कमी नहीं है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों की वर्किंग कैपिटल की समस्याओं को देखते हुए क्रेडिट सीमा को भी 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन से अधिक कर दिया है, ताकि किसी भी पंप पर पेट्रोल-डीजल की कमी न हो.

कच्चे तेल की आपूर्ति

विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत आज अपने दुनिया भर के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में कहीं अधिक कच्चा तेल प्राप्त कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, विशेष रूप से पश्चिमी गोलार्ध से भारी मात्रा में तेल की उपलब्धता ने किसी भी संभावित रुकावट की भरपाई कर दी है.

भारत की हर रिफाइनरी अपनी 100 प्रतिशत क्षमता से अधिक पर चल रही है. भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुरक्षित कर ली है. सप्लाई में कोई कमी या अंतर नहीं है.

रणनीतिक भंडार

भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, और वर्तमान में वास्तविक स्टॉक कवर लगभग 60 दिनों का है. इसमें कच्चा तेल, रिफाइंड उत्पाद और गुफाओं में रखा विशेष रणनीतिक भंडार शामिल है. वैश्विक घटनाओं के बावजूद, हर भारतीय नागरिक के लिए लगभग दो महीने की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध है. अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुरक्षित कर ली गई है.

भारत अगले कई महीनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और ऐसी मजबूत आपूर्ति स्थिति में रणनीतिक गुफाओं (Strategic Caverns) में रखे भंडार की मात्रा गौण हो जाती है.

घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में वृद्धि

मंत्रालय द्वारा जारी 'एलपीजी नियंत्रण आदेश' के बाद, घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे दैनिक एलपीजी उत्पादन बढ़कर 50 टीएमटी (TMT) हो गया है (जो हमारी जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक है). जबकि, कुल दैनिक आवश्यकता लगभग 80 टीएमटी है. इसके परिणामस्वरूप, अब प्रतिदिन केवल 30 टीएमटी आयात की आवश्यकता रह गई है, जिसका अर्थ है कि भारत अब आयात की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन कर रहा है.

पीएनजी को बढ़ावा

राज्य सरकारों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ पाइप वाली प्राकृतिक गैस को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय घरों के लिए सस्ती, स्वच्छ और सुरक्षित है. भारत अपनी कुल 191 एमएमएससीएमडी (MMSCMD) की दैनिक आवश्यकता में से 92 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही कर रहा है, जिससे गैस के मामले में भारत, एलपीजी की तुलना में आयात पर बहुत कम निर्भर है.

यह दावा कि पीएनजी को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि एलपीजी खत्म हो रही है, पूरी तरह से गलत सूचना है. एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है.

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Last Updated : March 26, 2026 at 5:16 PM IST

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