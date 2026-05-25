ETV Bharat / bharat

दस दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमतों ने लगाया सैकड़ा

दस दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ( IANS )