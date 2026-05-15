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आंखें खुली नहीं और इतने बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें लेटेस्ट रेट्स

हैदराबाद: काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और वही खबर आज सच साबित हो गई. पेट्रोल और डीजल के दामों में आज शुक्रवार को वृद्धि कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम 3.14 रुपये और डीजल के दामों में 3.11 रुपये की वृद्धि की गई है.

राष्ट्रीय राजधानी में अब से एक लीटर पेट्रोल के दाम 97.77 रुपये हो गए हैं. वहीं, डीजल की नई कीमत 90.67 रुपये हो गई हैं. कोलकाता में पेट्रोल के नए दाम 108.74 रुपये हो गए हैं. डीजल के दाम बढ़कर 95.13 रुपये हो गए हैं. मायानगरी मुंबई में पेट्रोल के नए दाम 106.68 रुपये तय किए गए हैं. डीजल के दामों की बात करें तो 93.14 रुपये हो गए हैं. चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 103.67 रुपये हो गए हैं. यहां 1 लीटर डीजल के दाम 95.25 रुपये हो गए हैं.