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हिमाचल में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस, जानें कितने बढ़ें दाम ?

हिमाचल प्रदेश में आधी रात से नई कीमतें लागू हो चुकी हैं सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 12:43 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है, जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. मंगलवार 11 अगस्त को सरकार की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है. जिसके मुताबिक आधी रात से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है.

सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस

हिमाचल सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ऑर्फन एंड विडो सेस यानी अनाथ और विधवा सेस लगाने का ऐलान किया है. इसे लेकर सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी. राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह सेस प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री के बिंदु यानी पेट्रोल पंपों पर लगाया जाएगा. हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-ए के तहत जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह 11 अगस्त की मध्य रात्रि से फैसला लागू होगा. इसके साथ ही आधी रात से हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है.

हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की नोटिफिकेशन
हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की नोटिफिकेशन (Himachal Govt.)

बजट सत्र के दौरान पास किया था अनाथ और विधवा सेस बिल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी साल बजट सत्र के दौरान 23 मार्च 2026 को विधानसभा से 'ऑरफन एंड विडो सेस' (अनाथ और विधवा उपकर) से संबंधित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था. इस संशोधन विधेयक के बाद राज्य सरकार के पास डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए तक ऑरफेन एंड विडो सेस लगाने की शक्तियां मिल गई थी.

पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए इस सेस से जमा हुई रकम प्रदेश में विधवा और अनाथ बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाएगी. हिमाचल विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश वैट (संशोधन) कानून 2026 पारित किया था. जिसमें इस तरह के सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये तय की गई थी जिसमें से सरकार ने 60 पैसे बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है.

आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नोटिफिकेशन के मुताबिक इस सेस की वसूली 'प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल' से होगी. यानी इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ लोगों की जेब पर पड़ेगा. देर रात को नई दरें लागू हो चुकी हैं और अब आप पेट्रोल पंप पर अपने वाहन में पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे तो आपको नई दरें चुकानी होंगी. रोजाना कार बाइक चलाने वालों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा वहीं माल वाहक वाहनों के मालिकों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा.

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