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देश का एक व्यक्ति महीने में खर्च करता 9 लीटर तेल; पेट्रोल-डीजल में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कितना बढ़ाएगी बोझ

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल, एलपीजी समेत अन्य लिक्विड ईंधन को देश का एक व्यक्ति महीने में 18 लीटर तक खर्च करता है.

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देश का एक व्यक्ति कितना खर्च करता पेट्रोल-डीजल. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 3:16 PM IST

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(समन्वय पाण्डेय) Petrol Disel Consumption in India: दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब सीधे पेट्रोल और डीजल के दामों पर दिखने लगा है. देश में पेट्रोल-डीजल के रेट में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. कीमतों में यह ताजा बढ़ोतरी ईरान से जुड़े तनाव और सप्लाई में आई रुकावट के चलते हुई है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कीमतों में यह बदलाव किया गया है. इससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा. ये कितना होगा, आईए समझते हैं.

देश में पेट्रोल की खपत कितनी: सरकारी एजेंसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, देश में सालाना करीब 4750 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है. इसको यदि प्रति के हिसाब से देखें तो यह 13 करोड़ लीटर के करीब होता है. यानी एक दिन में 13 करोड़ लीटर देश की 147 करोड़ जनता फूंक देती है. प्रति व्यक्ति पेट्रोल खर्च की बात करें तो ये 2.8 लीटर प्रति महीना होता है. इस बढ़त से देश को 14,250 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. ये ईंधन मुख्य रूप से दो-पहिया वाहनों, कारों और छोटे वाहनों में खर्च होता है.

देश में डीजल की खपत कितनी: PPAC के अनुसार, देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में करीब 40% हिस्सा डीजल का है. जबकि, पेट्रोल का हिस्सा करीब 16% रहता है. इसका आशय यह है कि देश में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. आंकड़ों की बात करें तो सालाना करीब 10,700 करोड़ लीटर डीजल की खपत देश की 147 करोड़ जनता करती है. यानी हर दिन लगभग 29-30 करोड़ लीटर. ये पेट्रोल से दोगुने से भी ज्यादा है. इस हिसाब से एक व्यक्ति महीने में 6.3 लीटर डीजल का प्रयोग करता है. इस बढ़त से देश को 32,100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे.

एक महीने में कितना पेट्रोल-डीजल जलाते हैं भारतीय: PPAC के अनुसार, भारत का एक आदमी जहां महीने में 2.8 लीटर पेट्रोल जलाता है, वहीं डीजल की बात करें तो यह 6.3 लीटर प्रति महीना होता है. यानी एक भारतीय महीने में करीब 9 लीटर पेट्रोल-डीजल फूंक देता है. जो साल का 108 लीटर प्रति व्यक्ति होता है. पेट्रोल की खपत जहां मुख्य रूप से दो-पहिया वाहनों, कारों और छोटे वाहनों में होती है वहीं, डीजल की खपत ट्रक, बस, निर्माण मशीनें और कृषि उपकरण में बड़े पैमाने पर होती है. यही वजह है कि देश में पेट्रोल के मुकाबले डीजल का ज्यादा उपयोग होता है.

पेट्रोल-डीजल के रेट में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी आम आदमी पर कितना बोझ डालेगी: वैश्विक तेल संकट के बीच ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं. इस हिसाब में एक व्यक्ति पर महीने में 27 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. ये सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर है. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की ये बढ़ोतरी लॉजिस्टिक पर भी असर डालेगी. सामान की ढुलाई, निर्माण कार्य, कृषि उत्पादों के दाम बढ़ाएंगे. जिससे आम आदमी की जेब पर और ज्यादा असर पड़ेगा.

भारत के किस शहर में पेट्रोल के रेट सबसे ज्यादा: देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम भी अलग होते हैं. पेट्रोल-डीजल के रेट में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ऐसा शहर हो गया है जहां पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है. हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 3.39 रुपए बढ़कर 110.89 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं. दूसरे नंबर पर तिरुवनंतपुरम आता है, जहां पेट्रोल की कीमत 3.37 रुपए बढ़कर 110.75 रुपए प्रति लीटर हो गईं. कोलकाता तीसरे स्थान पर है. यहां पर पेट्रोल 3.29 रुपए बढ़कर 108.74 रुपए प्रति लीटर हो गया है.

डीजल की कीमत किस शहर में सबसे ज्यादा: पेट्रोल की तरह ही डीजल के रेट भी हर शहर में अलग रहते हैं. इस बढ़ोतरी के बाद तिरुवनंतपुरम में डीजल के रेट सबसे ज्यादा हो गए हैं. 3.37 रुपए की बढ़ोतरी के साथ यहां डीजल की कीमत 99.63 रुपए प्रति लीटर हो गई है. इसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है. यहां 3.26 रुपए की बढ़ोतरी के साथ डीजल की कीमत 98.96 रुपए प्रति लीटर हो गई है. भुवनेश्वर 3.56 रुपए बढ़कर डीजल का रेट अब 96.11 प्रति लीटर हो गया है.

तेल संकट के बीच पाकिस्तान ने भी बढ़ाए हैं पेट्रोल-डीजल के रेट: मध्य-पूर्व और पश्चिम एशिया तनाव से उपजे तेल संकट ने दुनिया के ज्यादातर देशों को पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और रेट बढ़ाने पर मजबूर किया है. इनमें पाकिस्तान भी शामिल है. भारत ने जहां 3 रुपए की बढ़ोतरी की है वहीं पाकिस्तान ने डीजल की कीमत करीब 54.9 फीसदी बढ़ाकर 520.35 पाकिस्तानी रुपए (178.78 भारतीय रुपए) प्रति लीटर कर दी है. वहीं, पेट्रोल लगभग 42.7 प्रतिशत महंगा कर दिया है. इससे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 458.40 पाकिस्तानी रुपए (157.49 भारतीय रुपए) प्रति लीटर हो गई है.

दुनिया में कहां मिलता है सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल: भारत में जहां पेट्रोल की कीमक 106 से 110 रुपए प्रति लीटर के बीच में है वहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां तेल की कीमत काफी ज्यादा है. पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा हांगकांग में है. यहां एक लीटर पेट्रोल करीब 4.10 डॉलर (340 रुपए) में मिलता है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां इस्तेमाल होने वाला लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोलियम चीन से आता है, जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं.

इसके अलावा मलावी में 2.85 डॉलर (264.94 रुपए), नीदरलैंड में 2.73 डॉलर (253.81 रुपए) में पेट्रोल मिलता है. डेनमार्क में पेट्रोल की कीमत 2.66 डॉलर (247.25 रुपए), सिंगापुर में 2.54 डॉलर (236.1 रुपए) और जर्मनी में 2.42 डॉलर (224.95 रुपए) प्रति लीटर तक पहुंच गई है. अल्बानिया में 2.39 डॉलर (222.13 रुपए), ग्रीस में 2.36 डॉलर (219.34 रुपए) और नॉर्वे में 2.36 डॉलर (219.34 रुपए) प्रति लीटर है.

कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल: दुनिया में कहां सबसे महंगा पेट्रोल मिलता के बाद आईए जानते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है. सबसे सस्ता पेट्रोल देने में ईरान सबसे आगे है. जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 0.029 डॉलर (लगभग 2.69 रुपए) प्रति लीटर है. दरअसल, ईरान बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है, इसलिए यहां कीमतें काफी कम रहती हैं. इसके बाद वेनेजुएला आता है, जहां पेट्रोल लगभग 0.035 डॉलर (करीब 2.70 रुपए) प्रति लीटर में मिलता है.

देश में लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कितनी: अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (US Energy Information Administration) और एनर्जी इंस्टीट्यूट सांख्यिकीय (Energy Institute Statistical Review) के अनुसार भारत में प्रति दिन 5260 हजार बैरल यानी 89 करोड़ 35 लाख लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल-डीजल-एलपीजी, अन्य बायोफ्यूल) की खपत होती है. इस हिसाब से एक व्यक्ति प्रति दिन 0.607 लीटर की खपत करता है, जो महीने का 18.21 लीटर होता है.

पेट्रोल-डीजल खपत में अमेरिका नंबर वन: अपने विशाल परिवहन क्षेत्र, व्यापक राजमार्ग नेटवर्क और भारी मात्रा में वाहनों के कारण, अमेरिका दुनिया में पेट्रोल और डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है. वहीं, चीन अपनी औद्योगिक गतिविधियों, माल के व्यापार, विमानन क्षेत्र और विनिर्माण उद्योग के कारण भारी मात्रा में ईंधन की खपत करता है.

हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के कारण, वर्तमान में ईंधन की मांग में गिरावट देखी जा रही है. भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में उभरा है. तेज आर्थिक विकास, वाहनों की आवाजाही में वृद्धि और माल के आयात-निर्यात की बढ़ती मांग के कारण, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

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