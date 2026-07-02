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कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम? केंद्रीय मंत्री ने समझाया गणित

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती तभी हो सकती है, जब ग्लोबल क्रूड की कीमतें कुछ और हफ़्तों तक कम रहें. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Petrol Diesel Price
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्लीः वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना बहुत कम है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि कीमतों में कोई भी कटौती इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले कुछ हफ्तों तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम बने रहें.

मंत्री ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियां अभी भी उस कच्चे तेल को रिफाइन कर रही हैं, जिसे करीब दो महीने पहले खरीदा गया था. उस समय पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे तनाव की वजह से तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद करनी चाहिए, तो पुरी ने कहा, "हम आज उस कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हमने दो महीने पहले खरीदा था. अगर कीमतों में यह गिरावट अगले 2-3 महीनों तक जारी रहती है, तो हम इस पर विचार करेंगे. लेकिन फिलहाल यह एक काल्पनिक स्थिति है."

तेल कंपनियां आमतौर पर कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में रिफाइन (साफ) करने से कम से कम दो महीने पहले खरीदती हैं. इस वजह से, अभी जो ईंधन बेचा जा रहा है, वह बड़े पैमाने पर अप्रैल और मई की शुरुआत में खरीदे गए कच्चे तेल से बना है. उस समय पश्चिम एशिया में तनाव के बीच वैश्विक तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं.

पुरी ने साफ किया कि खुदरा ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की कीमतों में कटौती का सवाल तभी उठेगा, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहेंगी.

सरकारी तेल कंपनियों को हुआ करीब 75,000 करोड़ रुपये का नुकसान

मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के दौरान लागत से कम दाम पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) बेचने की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को 30 जून तक 74,781 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

उन्होंने समझाया कि हाल ही में कच्चे तेल के दामों में आई गिरावट का फायदा अभी आम जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जरूर कम हुई हैं, लेकिन कंपनियां अभी भी उसी कच्चे तेल को प्रोसेस (साफ) कर रही हैं, जिसे पश्चिम एशिया संकट के चरम के दौरान महंगे दामों पर खरीदा गया था."

पुरी ने युद्ध और तनाव के इस दौर में ईंधन की कीमतों को संभालने के सरकार के तरीके का बचाव भी किया. उन्होंने ध्यान दिलाया कि कई अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल की कीमतों में बहुत कम बढ़ोतरी देखी गई. उनके मुताबिक, जहां विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल के दाम करीब 20% और कई पड़ोसी देशों में लगभग 35% तक बढ़े, वहीं भारत में यह बढ़ोतरी सिर्फ 5.58% तक ही सीमित रही.

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक बाजारों में सप्लाई (आपूर्ति) में आई बाधाओं के बावजूद, भारत ने फरवरी के आखिर से लेकर जून के अंत तक अपने 1.07 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों के नेटवर्क पर बिना किसी कमी या बंदी के लगातार ईंधन की उपलब्धता बनाए रखी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार हो रही हैं कम

मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच विवाद को खत्म करने के समझौते के बाद जून के दूसरे हिस्से (उत्तरार्ध) में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी थीं. इससे तेल की सप्लाई रुकने की चिंताएं कम हो गई हैं.

गुरुवार को, सितंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड पिछले दो दिनों में 3% से ज्यादा की गिरावट के बाद लगभग 71 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत 68 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रही. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल के जहाजों की आवाजाही बढ़ने और वाशिंगटन व तेहरान के बीच राजनयिक प्रयासों में प्रगति दिखने से लगातार तीसरे दिन कीमतों में गिरावट आई है.

निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली भी तेल की कीमतों को लेकर अधिक सकारात्मक हो गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधरने के बाद बैंक ने दो हफ्तों में दूसरी बार अपने अनुमान को घटाया है. बैंक के अनुसार, इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही अब सामान्य हो गई है और यहां से हर दिन करीब 30-40 जहाज गुजर रहे हैं. इससे सप्लाई रुकने की चिंताएं काफी हद तक दूर हो गई हैं.

नायरा की कटौती का सरकारी तेल कंपनियों पर नहीं होगा असर

इस बीच, प्राइवेट तेल कंपनी 'नायरा एनर्जी' (Nayara Energy) ने 1 जुलाई से अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दिए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट शुरू होने के बाद दामों में कटौती करने वाली यह पहली बड़ी कंपनी बन गई है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि नायरा के इस कदम को पूरे उद्योग (इंडस्ट्री) के चलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संकट के समय नायरा कंपनी ने ईंधन के दाम करीब 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए थे. इसके उलट, सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने इस बोझ को खुद उठाया था और इसका असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया था.

मंत्री ने कहा, "नायरा ने सिर्फ उस बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया है जिसे उसने पहले लागू किया था. सरकारी तेल कंपनियों ने उस समय कीमतें नहीं बढ़ाई थीं."

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