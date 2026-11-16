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पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले...

केंद्रीय मंत्री ने दामों में कटौती पर दिया बड़ा बयान ( ANI )

चेन्नई: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी तकनीकी रूप से संभव नहीं है. उन्होंने तेल कंपनियों को हुए 42000 करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में 'अव्यवस्था' का हवाला दिया.

मीनंबक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए गोपी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के पास पेट्रोल पर कर कम करने का विकल्प है. और उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में तत्काल कटौती से पहले तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने की जरूरत है.

केंद्रीय मंत्री गोपी ने वेस्ट एशिया विवाद का जिक्र करते हुए यहां सवाददाताओं से कहा, 'हम चाह सकते हैं कि कीमतें अगले दिन कम हो जाएं. लेकिन टेक्निकली यह अभी मुमकिन नहीं है. ऑयल कंपनियों को पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इस सब की भरपाई करने की जरूरत है.' ईंधन की कीमतें कम करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुरंत कमी की उम्मीद भी की जाए, तो भी ऑयल कंपनियों को पहले अपने जमा हुए नुकसान का हिसाब देना होगा. अलग-अलग राज्यों में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कमेंट करते हुए, गोपी ने कहा कि केरलम और कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ी हैं. उन्होंने कहा, 'केरलम में भी कीमतें बढ़ी हैं. मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में कीमतें कैसे बढ़ी हैं. कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ी हैं.