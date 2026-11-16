पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले...
मंत्री ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में रुकावटों को माना, कहा-सरकार सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है.
Published : November 16, 2026 at 8:23 AM IST
चेन्नई: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी तकनीकी रूप से संभव नहीं है. उन्होंने तेल कंपनियों को हुए 42000 करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में 'अव्यवस्था' का हवाला दिया.
मीनंबक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए गोपी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के पास पेट्रोल पर कर कम करने का विकल्प है. और उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में तत्काल कटौती से पहले तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने की जरूरत है.
केंद्रीय मंत्री गोपी ने वेस्ट एशिया विवाद का जिक्र करते हुए यहां सवाददाताओं से कहा, 'हम चाह सकते हैं कि कीमतें अगले दिन कम हो जाएं. लेकिन टेक्निकली यह अभी मुमकिन नहीं है. ऑयल कंपनियों को पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.
इस सब की भरपाई करने की जरूरत है.' ईंधन की कीमतें कम करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुरंत कमी की उम्मीद भी की जाए, तो भी ऑयल कंपनियों को पहले अपने जमा हुए नुकसान का हिसाब देना होगा.
अलग-अलग राज्यों में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कमेंट करते हुए, गोपी ने कहा कि केरलम और कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ी हैं. उन्होंने कहा, 'केरलम में भी कीमतें बढ़ी हैं. मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में कीमतें कैसे बढ़ी हैं. कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ी हैं.
Chennai, Tamil Nadu: Union Minister Suresh Gopi said, "Every state can reduce the tax on petrol. The tax on petrol has been reduced to the extent that it reduces the tax for the nation. The war is not over. It is time for the taxes on petrol and diesel to be reduced... We may wish for prices to come down the next day. But technically it is not possible right away. Oil companies have already incurred losses of Rs 42,000 crore. All this needs to be compensated. Prices have also increased in Kerala. I do not know how prices have increased in Tamil Nadu. They have also increased in Karnataka... there is chaos in the supply of petroleum products. We are doing whatever needs to be done to fix it..." (15.11)— ANI (@ANI) November 15, 2026
मंत्री ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में रुकावटों को भी माना, और कहा कि सरकार स्थिति को ठीक करने और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को हल करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है. गोपी ने कहा, 'पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में गड़बड़ी है. इसे ठीक करने के लिए जो भी करना जरूरी है, हम कर रहे हैं.'
इससे पहले 8 नवंबर को, कर्नाटक के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एमबी पाटिल ने इथेनॉल सेक्टर में संकट के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने सही खरीद पक्का किए बिना ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया और इथेनॉल ब्लेंडिंग में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की.
बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने बिना पूरी प्लानिंग के E10, E20 और E30 जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अनाउंस किए थे और अब प्रोड्यूस हुए इथेनॉल का 20-30 परसेंट भी खरीदने से मना कर रही है. बीजेपी केंद्र सरकार जिसने पहले ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन पर ज़ोर दिया था, अब प्रोडक्शन का 20-30 परसेंट भी खरीदने से मना कर रही है.
राहुल गांधी और मंत्री रिजवान अरशद के लगाए गए आरोपों में दम है कि इस प्रोसेस में गड़बड़ियां हुई हैं. इथेनॉल सेक्टर में मौजूदा संकट केंद्र की अपनी गलतियों का नतीजा है,' उन्होंने कहा.