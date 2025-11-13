ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम केस: दोषी को 10 साल कैद की सजा

चेन्नई: तमिलनाडु गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. इसी के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2023 में हुई इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था.

पूनमल्ली विशेष अदालत ने गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपी करुका विनोथ को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई. गवर्नर हाउस, सरदार पटेल रोड, गिंडी, चेन्नई में स्थित है. ऐसे में 25 अक्टूबर, 2023 को प्रवेश द्वार (नंबर 1) पर जहाँ से राज्यपाल और महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति प्रवेश करते हैं, पेट्रोल बम फेंका गया. इस संबंध में वहाँ सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में करुका विनोथ नामक एक उपद्रवी को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

उस समय यह पता चला कि विनोथ के पास दो और पेट्रोल बम थे. पुलिसकर्मियों ने करुका विनोथ को भी गिरफ्तार पेट्रोल बम जब्त कर लिया. अति-सुरक्षित इलाके में हुए इस हमले ने उस समय काफी हलचल मचा दी थी. इसके अलावा, इस घटना की जाँच तमिलनाडु पुलिस विभाग से एनआईए को सौंप दी गई थी.