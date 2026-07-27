भाजपा दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, संगरूर की घटना, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
संगरूर में भाजपा के जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किए जाने के बाद सुरक्षा एजेसियां जांच में जुट गई हैं.
Published : July 27, 2026 at 2:04 PM IST
संगरूर (पंजाब) : पंजाब के संगरूर जिले में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि भाजपा कार्यालय को निशाना बनाकर पेट्रोल बम से हमला किया गया है. हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और जांच कर रही हैं.
इस पूरी घटना के बारे में संगरूर भाजपा नेता रणदीप देओल ने कहा, "ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने उन्हें फोन करके बताया कि ऑफिस की अंदर की दीवार में पेट्रोल जैसी किसी चीज से आग लग गई है और दीवार ऊपर तक काली हो गई है."
#WATCH | Sangrur, Punjab: Davinder Atri (SP-D Sangrur) says, "...DSP, Sangrur SHO and I reached here. We are inspecting the spot. Petrol was filled in a beer bottle to convert it into a petrol bomb...We are lodging an FIR against the culprits, and we will take action againt… https://t.co/94cd7f1ktE pic.twitter.com/pTEnZhUPAy— ANI (@ANI) July 27, 2026
उन्होंने कहा, "इसके बाद हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और दूसरी जांच टीमें उनके साथ मौके पर पहुंच गईं. यह पंजाब में कानून-व्यवस्था के खत्म होने की एक और हालिया घटना है. अगर राज्य के पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं हैं, अगर देश की पार्टियों के ऑफिस सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं?"
वहीं भाजपा नेता मनिंदर कप्याल ने कहा, "जैसे ही मुझे संगरूर में भाजपा ऑफिस पर पेट्रोल बम हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला, मैंने सबसे पहले पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को सूचित किया और बाद में पुलिस के साथ दूसरी जांच टीमें भी मौके पर पहुंच गईं."
इससे पहले चंडीगढ़ में भी भाजपा कार्यालय को इसी तरह निशाना बनाया गया था और अब संगरूर में भी ऐसा ही हुआ है. उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में अराजकता की स्थिति हद पार कर रही है. राज्य सरकार को सबसे पहले पंजाब विरोधी ताकतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है."
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. घटना की जानकारी देते हुए एसपी दविंदर अत्री ने कहा, 'शुरुआती जांच के मुताबिक, यह पेट्रोल बम से हमला लग रहा है. मामले की सभी एंगल से गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
उन्होंने कहा, "...डीएसपी, संगरूर एसएचओ और मैं यहां पहुंचे हैं. हम मौके का मुआयना कर रहे हैं. एक बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर उसे पेट्रोल बम बनाया गया था...हम दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे...दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा..."
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