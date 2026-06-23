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पंजाब: बठिंडा में बीजेपी नेता के क्लिनिक पर पेट्रोल बम से हमला

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

बठिंडा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आज बठिंडा पहुँचने से पहले एक बड़ी घटना हुई. बठिंडा के मेला राम करोड़ इलाके में स्थित डॉ. तरसेम गर्ग के क्लिनिक पर मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल बम से हमला किया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम मौके पर पहुँच गई. बठिंडा के SSP ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया. घटना के समय ड्राइवर और अकाउंटेंट सो रहे थे... इस घटना पर डॉ. तरसेम गर्ग ने कहा, 'मेरा घर पीछे है और यह मेरा ऑफिस (क्लिनिक) है, जहाँ पेट्रोल बम फेंका गया. यहाँ मेरा ड्राइवर और अकाउंटेंट सो रहे थे, जिन्होंने मुझे फोन पर इसकी जानकारी दी. हमने पुलिस को सूचना दी. एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी खुद मौके पर पहुँचे और मामले की बारीकी से जाँच कर रहे हैं. अंदर खड़ी स्कूटर को कुछ नुकसान पहुँचा है और गमले भी जल गए. कोई जनहानि नहीं हुई है. पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है. हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि पुलिस सक्रिय नहीं थी, पुलिस अपना काम कर रही थी.'