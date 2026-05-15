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दिल्ली-एनसीआर में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रति लीटर इतने रुपये की हुई बढ़ोतरी;​ जानिए CNG की नई कीमत

देशभर में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा ( ETV Bharat )