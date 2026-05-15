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दिल्ली-एनसीआर में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रति लीटर इतने रुपये की हुई बढ़ोतरी;​ जानिए CNG की नई कीमत

पश्चिम एशिया में युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं.

देशभर में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा
देशभर में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 6:58 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है. राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 94.77 रुपये की जगह 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा. जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है. वहीं CNG के दामों में भी दो रुपए का इजाफा हुआ है. CNG का नया रेट 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. साल 2022 के बाद से लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ीं है.

इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल के दाम बढ़ाए जाने का इशारा कर दिया था. उनके बयान के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्‍द इजाफा हो सकता है.

पेट्रोल-डीजल की नई दरें

  • नियमित पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
  • बढ़ोतरी के बाद: ₹97.91 प्रति लीटर
  • प्रीमियम पेट्रोल: ₹102 से ₹104 प्रति लीटर
  • बढ़ोतरी के बाद: ₹105.14 से ₹107.14
  • नियमित डीज़ल: ₹87.67 प्रति लीटर
  • बढ़ोतरी के बाद: ₹90.78
  • बढ़ोतरी के बाद सीएनजी: ₹79.09 प्रति किलोग्राम

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में देशभर में बदलाव दिख रहा है. नई दरें शुक्रवार रात से ही लागू हो चुकी हैं. पेट्रोलियम कंपनियों ने पहले ही महंगे क्रूड की वजह से रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था. पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि अगर तेल के खुदरा दाम नहीं बढ़ाए गए तो तेल कंपनियों का घाटा एक तिमाही में ही एक लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा पहुंच जाएगा.

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