निर्दलीय MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी को राहत, सदस्यता रद्द करने की याचिकाएं निरस्त
दल-बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द कराने की विपक्ष की मांग को विधान परिषद सचिवालय ने प्रक्रियागत कमियों का हवाला देकर याचिकाएं निरस्त की. रिपोर्ट-धर्मेंद्र
Published : November 18, 2026 at 1:45 PM IST
पटना : बिहार की राजनीति में दो निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद एक नया मोड़ ले चुका है. बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द कराने की विपक्ष की कोशिश को बड़ा झटका लगा है. बिहार विधान परिषद सचिवालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ दाखिल निरर्हता यानी सदस्यता समाप्त करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही फिलहाल दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता बरकरार रहेगी.
तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले सौंपा था ज्ञापन
खास बात यह है कि इस फैसले से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय से मुलाकात की थी. उन्होंने दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर लिखित ज्ञापन सौंपा था. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया, जो संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून के खिलाफ है.
बीजेपी पर लगाया था संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. ऐसे में दोनों नेताओं की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए. आरजेडी लगातार इस मामले को उठा रही थी और अब तेजस्वी यादव ने खुद सभापति से मुलाकात कर इस मांग को दोहराया था.
विधान परिषद सचिवालय ने याचिकाएं कीं खारिज
तेजस्वी यादव की मुलाकात के अगले दिन विधान परिषद सचिवालय का फैसला सामने आया. सचिवालय ने बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया. इस संबंध में बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से 13 नवंबर 2026 को पत्र जारी किया गया था.
क्या लिखा है सचिवालय के आदेश में?
सचिवालय के पत्र में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1994 का हवाला दिया गया है. याचिकाओं की समीक्षा के बाद सचिवालय ने पाया कि निर्धारित कानूनी और प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं. इसी आधार पर याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही विचार योग्य नहीं माना गया.
नियम 6(1) का दिया गया हवाला
पत्र में सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख नियमावली के नियम 6(1) का है. इसके मुताबिक किसी सदस्य के खिलाफ दल-बदल के आधार पर निरर्हता का सवाल उठाने वाली याचिका बिहार विधान परिषद के किसी वर्तमान सदस्य की ओर से ही प्रस्तुत की जा सकती है. सचिवालय ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले लोग बिहार विधान परिषद के वर्तमान सदस्य नहीं हैं. इसलिए उन्हें इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है.
शपथ पत्र और सत्यापन में भी मिली कमी
सचिवालय के पत्र में यह भी कहा गया है कि याचिका के साथ आवश्यक विधिक शपथ पत्र संलग्न नहीं था. इसके अलावा नियमों के मुताबिक जरूरी सत्यापन भी नहीं किया गया था. इन कमियों को आधार बनाते हुए कार्यकारी सभापति के आदेश पर याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया.
जन सुराज से जुड़े लोगों की याचिका भी खारिज
इस मामले में जन सुराज से जुड़े पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. इसमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) के प्रवक्ता रूपेश कुमार कुंवर और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी विमोहन कुमार शामिल थे. इन लोगों ने भी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी.
आरजेडी की याचिका को भी झटका
वहीं आरजेडी की ओर से भी दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद की ओर से इस मामले को उठाया गया था. सचिवालय की ओर से आरजेडी की याचिका में भी निर्धारित प्रारूप, आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र से संबंधित प्रक्रियागत कमियां बताई गईं. नियमावली के नियम 7 का हवाला देते हुए इस याचिका को भी प्रारंभिक स्तर पर विचार योग्य नहीं माना गया.
कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद?
दरअसल, बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. दोनों ने जीत हासिल की थी. चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद दोनों नेताओं की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी की तस्वीरें सामने आईं. दोनों बीजेपी का गमछा पहने नजर आए और उनके पार्टी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई.
बीजेपी की ओर से भी दोनों नेताओं के पार्टी से जुड़ने की घोषणा की गई थी. इसके बाद विपक्ष ने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग शुरू कर दी.
विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी और दोनों नेताओं की ओर से सफाई दी गई थी कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि सरकार और बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है. दोनों नेताओं का कहना था कि वे सरकार के कामकाज और विकास कार्यों से प्रभावित होकर एनडीए के साथ खड़े हुए हैं.
विपक्ष का सवाल था कि यदि दोनों नेताओं ने केवल समर्थन दिया था तो बीजेपी कार्यालय में उनके शामिल होने का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया और पार्टी की ओर से सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा क्यों की गई?
अब आगे क्या करेगी आरजेडी?
विधान परिषद सचिवालय के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें विपक्ष की अगली रणनीति पर टिकी हैं. तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही सभापति से मुलाकात कर सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी या फिर नियमों के मुताबिक नई कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी?
राजनीतिक विवाद अभी खत्म नहीं
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि याचिकाओं को प्रक्रियागत कमियों के आधार पर खारिज किया गया है. इसका मतलब यह नहीं है कि दल-बदल के आरोपों पर विस्तार से सुनवाई कर दोनों नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई है. फिलहाल सचिवालय के आदेश के बाद दोनों की विधान परिषद सदस्यता बरकरार है.
फैसले से कहीं राहत तो कहीं झटका
बिहार की राजनीति में इस फैसले को बीजेपी के लिए राहत और विपक्ष के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. एक तरफ तेजस्वी यादव संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला देकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधान परिषद सचिवालय ने विपक्ष की याचिकाओं को कानूनी और प्रक्रियागत आधार पर खारिज कर दिया है.
अब देखना होगा कि आरजेडी इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या बंशीधर ब्रजवासी तथा राहुल राज की सदस्यता को लेकर चल रही यह लड़ाई अदालत तक पहुंचती है.
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