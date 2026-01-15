ETV Bharat / bharat

चैतन्य बघेल को जमानत मिलने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के मामलों में बघेल के बेटे को जमानत दिए जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

CHAITANYA BAGHEL
चैतन्य बघेल को जमानत पर एससी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 1:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली\रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार की उस अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के मामलों में जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विजय बिश्नोई की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और बघेल का प्रतिनिधित्व कर रहे मुकुल रोहतगी की दलील सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी. जेठमलानी ने आरोप लगाया कि बघेल इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं में से एक थे. रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुविचारित फैसला सुनाया है, जिसकी जांच पिछले दो वर्षों से चल रही है.

2 जनवरी को चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

2 जनवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत दी. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी)/आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की तरफ से दर्ज एक मामले में चैतन्य की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं.

ईडी के मामले में जमानत याचिका पर अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की कथित भूमिका उन कई वरिष्ठ आरोपियों की तुलना में "काफी कम" है जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने कहा कि कथित सरगना और प्रमुख लाभार्थी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करना समानता के सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन होगा.

उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की थी और चैतन्य काफी समय से हिरासत में थे. न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत बयान और वित्तीय एवं डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं, के साक्ष्य मूल्य का परीक्षण मुकदमे के दौरान किया जाएगा, न कि जमानत के चरण में अंतिम रूप से.

ईडी ने कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पिछले साल 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था, जबकि एसीबी/ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार जांच से जुड़े एक मामले में उन्हें 24 सितंबर को जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार, राज्य में शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच तब हुआ जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी. ईडी ने कहा कि इस कथित घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें भर गईं.

ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल कथित शराब घोटाले के पीछे के गिरोह का मुखिया था और उसने इस घोटाले से प्राप्त लगभग 1,000 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन किया. एसीबी/ईओडब्ल्यू ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उच्च स्तर पर अपराध की आय का प्रबंधन किया और अपने हिस्से के रूप में लगभग 200-250 करोड़ रुपये प्राप्त किए. राज्य एजेंसी ने दावा किया था कि इस घोटाले से जुड़ी अपराध की आय 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.

SOURCE- PTI

साय सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, मिलेगा 58 फीसदी और 257 प्रतिशत डीए
रायपुर में 10वां सशस्त्र बल वेटरन्स दिवस समारोह, बहादुर पूर्व सैनिकों और परिवारों का सम्मान, कई सुविधाएं मिलीं
तातापानी महोत्सव का शुभारंभ, मुख्यमंत्री साय ने किया जलाभिषेक, करोड़ों के विकासकार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, पतंगबाजी भी की

TAGGED:

CHAITANYA BAGHEL BAIL
चैतन्य बघेल
चैतन्य बघेल को जमानत
LIQUOR SCAM CASES CHHATTISGARH
CHAITANYA BAGHEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.