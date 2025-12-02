ETV Bharat / bharat

आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़िता के पिता ने कहा-दोबारा भेजा जाए जेल

शाहजहांपुर: यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी कथावाचक आसाराम इलाज के लिए जमानत पर है. आसाराम की जमानत के खिलाफ यूपी की पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आसाराम को दोबारा सलाखों के पीछे भेजने के लिए पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. पीड़िता के पिता ने कहा है कि आसाराम को कोई बीमारी नहीं है. विशेष ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? इसके लिए याचिका डाली है.

शाहजहांपुर के रहने वाले पीड़िता के पिता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका बेल खारिज करने के लिए दी है. कहा कि बीमारी का बहाना कर अपने लोगों के साथ मिलता-जुलता है, सत्संग करता है. अगर कोई बीमारी है तो जेल में डॉक्टर से इलाज कराया जाए. और भी कैदी बीमार होते हैं तो वह जेल में ही इलाज कराते हैं. आसाराम को क्यों विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? विशेष रियायत क्यों की जा रही है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि शुक्रवार को सुनवाई हो. आसाराम के के बाहर रहने से मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है. सारे गवाहों को खतरा है.