आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़िता के पिता ने कहा-दोबारा भेजा जाए जेल
दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम को जेल में ही रखकर इलाज करवाने की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 1:02 PM IST
शाहजहांपुर: यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी कथावाचक आसाराम इलाज के लिए जमानत पर है. आसाराम की जमानत के खिलाफ यूपी की पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आसाराम को दोबारा सलाखों के पीछे भेजने के लिए पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. पीड़िता के पिता ने कहा है कि आसाराम को कोई बीमारी नहीं है. विशेष ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? इसके लिए याचिका डाली है.
शाहजहांपुर के रहने वाले पीड़िता के पिता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका बेल खारिज करने के लिए दी है. कहा कि बीमारी का बहाना कर अपने लोगों के साथ मिलता-जुलता है, सत्संग करता है. अगर कोई बीमारी है तो जेल में डॉक्टर से इलाज कराया जाए. और भी कैदी बीमार होते हैं तो वह जेल में ही इलाज कराते हैं. आसाराम को क्यों विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? विशेष रियायत क्यों की जा रही है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि शुक्रवार को सुनवाई हो. आसाराम के के बाहर रहने से मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है. सारे गवाहों को खतरा है.
पीड़िता के पिता ने कहा कि पहले सुरेशानंद और भोलानंद, अब गवाह राहुल सचान गवाह भी गायब है. ऐसे खतरनाक आदमी को बाहर रखना ठीक बात नहीं है. कोर्ट से निवेदन है कि बेल खारिज की जाए. कोर्ट से मांग है कि आसाराम को जेल में रहकर ही इलाज किया जाए, अगर वह बीमार है तो. बता दें कि आसाराम की यह चौथी बार जमानत अवधि बढ़ाई गई है.
यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले; सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बीएसए मिर्जापुर तलब, जानिए शस्त्र लाइसेंस को लेकर क्या कहा