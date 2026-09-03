उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा खड़गे मंच शुद्धिकरण विवाद, 7 सितंबर को हो सकती है सुनवाई
हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता ने कुछ बिंदुओं को केंद्रित करते हुए कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 3, 2026 at 8:09 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सामने आया कथित 'शुद्धिकरण' का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में संभवतः आगामी 7 सितंबर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.
याचिकाकर्ता देहरादून निवासी समाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ की ओर से कहा गया है कि, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की आमसभा के बाद सार्वजनिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल का छिड़काव किया गया, जिसे 'शुद्धिकरण' का नाम दिया गया. इस घटना ने सार्वजनिक विवाद को जन्म दिया और इसके लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण सामने आए जिनमें कथित तौर पर धार्मिक नारों की बात भी कही गई.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, इससे समाज में वैमनस्यता फैलने की संभावना है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी मांगी गई. यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है.
याचिकाकर्ता की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज के साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य संरक्षित रखने की मांग की गई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से यह भी मांग की गई कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे.
गौर है कि, 8 अगस्त को हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई थी. इसके बाद 11 अगस्त को कुछ लोगों ने मंच और मैदान में धार्मिक अनुष्ठान किया गया. जिसे कांग्रेस ने शुद्धिकरण का नाम दिया. कांग्रेस लगातार शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है. वहीं, भाजपा ने मामले को जातिगत रंग देने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है.
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