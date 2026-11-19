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सुप्रीम कोर्ट में रामायण फिल्म को लेकर लगी याचिका , प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, व्यावसायिक धोखाधड़ी का भी आरोप

रायपुर : फिल्म ‘रामायण-पार्ट 1’ को लेकर विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है.छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के कथित रूप से वाल्मीकि रामायण के मूल तथ्यों से छेड़छाड़ और भ्रामक प्रचार के जरिए दर्शकों से व्यावसायिक धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.याचिका में फिल्म के सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने के साथ-साथ फिल्म से होने वाली कमाई को संरक्षित करने की मांग की गई है.

अनुच्छेद 32 के तहत दायर हुई जनहित याचिका प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने 19 नवंबर 2026 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल/PIL) दाखिल की है. याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में डायरी नंबर 72618/2026 और CNR नंबर SCIN010726182026 आवंटित किया गया है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संजीव मल्होत्रा, अधिवक्ता अभय सिंह यादव और मनोज सिंह ठाकुर द्वारा तैयार कर दायर किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में रामायण फिल्म को लेकर लगी याचिका (Etv Bharat)



केंद्र सरकार, CBFC और फिल्म निर्माताओं को बनाया गया प्रतिवादी



इस मामले में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स, निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी समेत लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा रायपुर के पुलिस आयुक्त को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है.





‘सिनेमैटिक लिबर्टी’ के नाम पर दर्शकों से धोखाधड़ी का आरोप



याचिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने इस विवाद को केवल धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नहीं देखा है, बल्कि इसे कथित व्यावसायिक धोखाधड़ी का मामला भी बताया है.याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि फिल्म का प्रचार महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताकर किया गया, जिसके आधार पर दर्शकों ने टिकट खरीदे, जबकि फिल्म के डिस्क्लेमर में तथ्यात्मक और पौराणिक सटीकता की जिम्मेदारी से दूरी बनाई गई है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस तरह प्रचार और फिल्म की वास्तविक विषयवस्तु के बीच कथित अंतर दर्शकों को भ्रमित करने वाला हो सकता है.इसी आधार पर इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के कानूनी पहलू से जोड़ने की मांग की गई है.





गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण को बनाया गया प्रमुख साक्ष्य



अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने अपनी याचिका के समर्थन में गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के संबंधित अंशों और अन्य विधिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का दावा किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण के प्रसंगों और फिल्म में प्रस्तुत कथानक के बीच अंतर का परीक्षण प्रामाणिक शास्त्रीय स्रोतों के आधार पर किया जाना चाहिए.





सुप्रीम कोर्ट से चार प्रमुख राहतों की मांग



याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई है कि मामले के अंतिम निस्तारण तक फिल्म के देशभर के सिनेमाघरों और सभी OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन पर तत्काल अंतरिम रोक लगाई जाए. इसके साथ ही कथित भ्रामक प्रचार से अर्जित बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट राजस्व को फ्रीज एवं संरक्षित करने का आदेश देने की मांग भी की गई है.



इसके अलावा 13 नवंबर 2026 को रायपुर पुलिस आयुक्त को दी गई शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई और FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने CBFC द्वारा जारी फिल्म प्रमाणपत्र को रद्द करने अथवा पुनरीक्षित करने एवं भविष्य में भारतीय धर्मग्रंथों पर आधारित फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए स्पष्ट एवं स्थायी दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग भी की है.