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नीट पेपर लीक मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, 25 हजार का जुर्माना भी लगा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने धनंजय लोखंडे की याचिका खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका कानून का दुरुपयोग है. इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 अगस्त क धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. इसी फैसले को धनंजय लोखंडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. धनंजय लोखंडे ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उसे कोई अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया था. चार्जशीट में केवल उसके निजी सर्च मेमो का जिक्र है जबकि किसी अरेस्ट मेमो का जिक्र नहीं है. चार्जशीट में न तो गिरफ्तारी की कोई वजह बताई गई है और न ही गिऱफ्तारी की तिथि समय या स्थान का जिक्र किया गया है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील प्रेमतोष कुमार मिश्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की वजह बता दी गई थी. बता दें कि धनंजय लोखंडे को 13 मई को नीट पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

12 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.