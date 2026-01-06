ETV Bharat / bharat

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने परंदूर में एयरपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ अस्थायी मंजूरी दी है.

Petition against the Parandur airport project;
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु में परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग वाले एक केस में, मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया है.

चेन्नई एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कांचीपुरम जिले के परंदूर में 34 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया. इस एयरपोर्ट को 2030 के आखिर तक चालू करने का प्लान था.

इस प्रोजेक्ट के लिए कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबदूर तालुक में मौजूद परंदूर समेत 20 गांवों से लगभग 5,746 एकड़ जमीन की जरूरत थी. सरकार ने 1,972 एकड़ सरकारी जमीन और 3,774 एकड़ प्राइवेट जमीन खरीदने का फैसला किया. इसके मुताबिक, मार्च 2024 में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर ने संबंधित पार्टियों को जमीन खरीदने के बारे में नोटिस जारी किए.

याचिका दाखिल की गईं
हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट में इन नोटिस को रद्द करने और जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए तीन केस फाइल किए गए थे. इसी तरह, परंदूर एयरपोर्ट प्रोटेस्ट कमेटी के नेता जी सुब्रमण्यम ने परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जारी सरकारी ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ली जा रही है, जिससे लोगों की रोजी-रोटी खत्म हो रही है. ऐसे में इसमें कहा गया कि, मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट को और बढ़ाया जा सकता है.

यह याचिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई थी. उस समय, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राघवाचारी ने दलील दी कि, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने परंदूर में एयरपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ प्रोविजनल अप्रूवल दिया है. इसके बाद, राज्य सरकार को सीधे साइट का निरीक्षण करना चाहिए और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि एरिया में फॉरेस्ट लैंड है या वॉटर बॉडीज.

उस रिपोर्ट के आधार पर, "केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में आखिरी फैसला सुनाएगी. राज्य सरकार ने सीधे परंदूर एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण नहीं किया है. इसके अलावा, उन्होंने जमीन अधिग्रहण से पहले जरूरी सार्वजनिक परामर्श बैठकें भी नहीं की हैं. इसलिए, जमीन के गैर-कानूनी अधिग्रहण के लिए जारी सरकारी आदेश को रद्द कर देना चाहिए."

इन दलीलों को सुनने के बाद, जजों ने आदेश दिया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय समेत सात मंत्रालयों को मामले में प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा जाए और सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी.

ये भी पढ़ें: खनन में लगे वाहनों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य, बागेश्वर अवैध खड़िया खनन मामले पर HC में सुनवाई जारी

TAGGED:

AIRPORT IN PARANDUR
TAMIL NADU GOVERNMENT
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
HIGH COURT
AIRPORT IN PARANDUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.