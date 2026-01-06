ETV Bharat / bharat

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया

चेन्नई: तमिलनाडु में परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग वाले एक केस में, मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया है.

चेन्नई एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कांचीपुरम जिले के परंदूर में 34 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया. इस एयरपोर्ट को 2030 के आखिर तक चालू करने का प्लान था.

इस प्रोजेक्ट के लिए कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबदूर तालुक में मौजूद परंदूर समेत 20 गांवों से लगभग 5,746 एकड़ जमीन की जरूरत थी. सरकार ने 1,972 एकड़ सरकारी जमीन और 3,774 एकड़ प्राइवेट जमीन खरीदने का फैसला किया. इसके मुताबिक, मार्च 2024 में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर ने संबंधित पार्टियों को जमीन खरीदने के बारे में नोटिस जारी किए.

याचिका दाखिल की गईं

हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट में इन नोटिस को रद्द करने और जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए तीन केस फाइल किए गए थे. इसी तरह, परंदूर एयरपोर्ट प्रोटेस्ट कमेटी के नेता जी सुब्रमण्यम ने परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जारी सरकारी ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ली जा रही है, जिससे लोगों की रोजी-रोटी खत्म हो रही है. ऐसे में इसमें कहा गया कि, मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट को और बढ़ाया जा सकता है.