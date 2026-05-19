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हिंदू मंदिरों पर स्टेट कंट्रोल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, फिर शुरू होगी सुनवाई

याचिका में कहा गया है, “रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली मूलभूत त्रुटि विवादित आदेश के अनुच्छेद 4 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी है, जहां यह कहा गया है कि तीनों कानूनों की योजना ‘अलग-अलग’ हो सकती है. इसलिए, याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की छूट दी गई थी. यह धारणा गलत है.”

मुख्य याचिकाएं तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959, आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थाएं और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987, पुडुचेरी हिंदू धार्मिक संस्थाएं अधिनियम, 1972 और तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं.

अधिवक्ता सुविदत्त एम एस के माध्यम से याचिका दायर की गई है. इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. इस आदेश में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका में एक साथ चुनौती दिए गए तीन समान कानूनों के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया था.

सोमवार को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अप्रैल 2025 के अपने पूर्व आदेश को रद्द कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में अपील करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली : तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के हिंदू मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इन मंदिरों और धार्मिक बंदोबस्तियों के प्रशासन को विनियमित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है.

याचिका में तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को 13 वर्षों तक इस न्यायालय में लंबित रहने और सभी दलीलें पूरी होने के बाद उच्च न्यायालय में वापस भेजना घोर अन्याय है. इसमें कहा गया है, "यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस न्यायालय की यह धारणा कि अधिनियम 'अलग-अलग' हो सकते हैं, त्रुटिपूर्ण है. तीनों अधिनियम एक समान योजना और एकरूप पैटर्न का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनका स्रोत एक ही है: मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 और 1959 अधिनियम. इन अधिनियमों को इस न्यायालय द्वारा दो बार और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कम से कम तीन बार निरस्त किए जाने का उदाहरण सामने है."

याचिका में कहा गया कि प्रत्येक अधिनियम में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान हैं और तीनों अधिनियमों के तहत आयुक्त की हस्तक्षेपकारी शक्तियां समान हैं. उदाहरण के लिए, आयुक्त द्वारा धार्मिक संस्थानों में प्रवेश करने का अधिकार तीनों कानूनों में समान है. प्रत्येक अधिनियम के तहत धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को धार्मिक मामलों पर न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. प्रत्येक अधिनियम के तहत अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करते हुए सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क वसूलने का अधिकार भी दिया गया है.

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में यह दावा करते हुए याचिका दायर की कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (पेशे की स्वतंत्रता), 25, 26 और 31ए का उल्लंघन करते हैं.

सुविदत्त द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रत्येक राज्य के अधिनियम के प्रावधानों पर उच्च न्यायालय या इस माननीय न्यायालय द्वारा अतीत में विभिन्न चरणों में पहले ही विचार किया जा चुका है. मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 के कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. इन्हीं आपत्तिजनक प्रावधानों को वर्तमान तमिलनाडु अधिनियम, 1959 में पुनः शामिल कर दिया गया है.” वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और गुरु कृष्णकुमार ने अधिवक्ता अक्षय नागराजन और सुविदत्त के साथ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया.

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