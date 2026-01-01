ETV Bharat / bharat

बंद घर में भूख से तड़प-तड़पकर पालतू कुत्तों की मौत, मालिक चला गया था जेल

तिरुनेलवेली में, एक बंद घर के अंदर लगभग 20 दिनों तक बिना खाने-पीने के छोड़े गए चार कुत्तों की मौत से बहुत दुख हुआ है।

Pet dogs tragically dead after 20 days without food in Tirunelveli
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 10:45 PM IST

तिरुनेलवेली: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक एनिमल एक्टिविस्ट ने उन कुत्तों को बचाया जो अपने मालिक के जेल जाने के बाद करीब 20 दिनों से एक बंद घर में बिना खाने-पीने के तड़प रहे थे. हालांकि, घर में मौजूद 50 पालतू कुत्तों में से चार की दुखद मौत हो गई.

कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों को पालना कई लोगों का पसंदीदा शौक होता है. खासकर, हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाने वाले कुत्तों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से पालते हैं.

वे अपने पालतू कुत्तों को हर तरह की सुविधाएं देते हैं, जिसमें खास खाना, बिस्तर और एसी वाले कमरे शामिल हैं. वहीं, कुछ बेरहम मालिक भी हैं जो किसी वजह से अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ देते हैं.

इस मामले में, पालतू कुत्तों के खाने की कमी से मरने की घटना सामने आई है. तिरुनेलवेली में एक घर में 50 से ज्यादा पालतू कुत्ते थे. करीब 20 दिन पहले, थाचनालूर पुलिस ने जमीन के झगड़े के एक मामले में अलागेसन को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि जेल जाने पर उसने घर पर अपने कुत्तों की देखभाल के बारे में किसी को नहीं बताया था.

इस वजह से, घर के कुत्ते दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बिना खाने-पीने के परेशान रहे. ऐसी स्थिति में चार कुत्तों की भूख से तड़पकर दुखद मौत हो गई. वहीं दूसरे कुत्तों ने भी मरे हुए कुत्तों की लाशें खा लीं. इलाके से तेज बदबू आने की वजह से पड़ोसियों ने एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट को इसकी जानकारी दी.

पुलिस और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट तुरंत मौके पर पहुंचे और यह देखकर हैरान रह गए कि घर के अंदर बंद कुत्ते भूखे मर रहे थे. उनमें से कुछ की तो पहले ही मौत हो चुकी थी. इसके बाद, पुलिस की मदद से एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट ने घर खोला और भूखे कुत्तों को खाना-पानी दिया.

उन्होंने मरे हुए कुत्तों की लाशें भी हटा दीं. इसके बाद, तमिलनाडु एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद से, घर में बंद सभी कुत्तों को बचाया गया और ऊटी के एक डॉग शेल्टर में ले जाया गया.

PET DOGS TRAGICALLY DEAD

