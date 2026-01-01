ETV Bharat / bharat

बंद घर में भूख से तड़प-तड़पकर पालतू कुत्तों की मौत, मालिक चला गया था जेल

तिरुनेलवेली: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक एनिमल एक्टिविस्ट ने उन कुत्तों को बचाया जो अपने मालिक के जेल जाने के बाद करीब 20 दिनों से एक बंद घर में बिना खाने-पीने के तड़प रहे थे. हालांकि, घर में मौजूद 50 पालतू कुत्तों में से चार की दुखद मौत हो गई.

कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों को पालना कई लोगों का पसंदीदा शौक होता है. खासकर, हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाने वाले कुत्तों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से पालते हैं.

वे अपने पालतू कुत्तों को हर तरह की सुविधाएं देते हैं, जिसमें खास खाना, बिस्तर और एसी वाले कमरे शामिल हैं. वहीं, कुछ बेरहम मालिक भी हैं जो किसी वजह से अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ देते हैं.

इस मामले में, पालतू कुत्तों के खाने की कमी से मरने की घटना सामने आई है. तिरुनेलवेली में एक घर में 50 से ज्यादा पालतू कुत्ते थे. करीब 20 दिन पहले, थाचनालूर पुलिस ने जमीन के झगड़े के एक मामले में अलागेसन को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि जेल जाने पर उसने घर पर अपने कुत्तों की देखभाल के बारे में किसी को नहीं बताया था.