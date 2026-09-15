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Special: अनोखा धाम! संतों के साथ पशुओं की भी समाधि, श्रद्धालु झुकाते हैं सिर

रांची के कोकर में स्थित मुक्तेश्वर धाम में भगवान शिव के मंदिर के साथ पालतू पशु की समाधि भी स्थित है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.

Pagla Baba Ashram
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 6:06 AM IST

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रांची: महापुरुषों और संतों की समाधियों के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी जगह देखी है, जहां एक कुत्ते और बिल्ली की समाधि भी लोगों की आस्था का हिस्सा हो? रांची के कोकर स्थित मुक्तेश्वर धाम, जिसे स्थानीय लोग पगला बाबा आश्रम के नाम से जानते हैं, में कुछ ऐसा ही अनोखा दृश्य देखने को मिलता है. यहां भगवान शिव के मंदिर के साथ एक कुत्ते ‘भोली’ और एक बिल्ली की समाधि भी है.

आश्रम से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धालु इन समाधियों पर भी सिर झुकाते हैं. इस जगह की खासियत सिर्फ समाधियों तक सीमित नहीं है. आश्रम परिसर में आज भी कुत्तों और बिल्लियों का झुंड रहता है और उनके लिए हर दिन खाना तैयार किया जाता है. पूजा और प्रार्थना के दौरान भी ये जानवर मंदिर परिसर में ही मौजूद रहते हैं.

संतों के साथ पशुओं की भी समाधि (Etv Bharat)

मुक्तेश्वर धाम की कहानी पगला बाबा से जुड़ी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, पगला बाबा का जानवरों से विशेष लगाव था. इसी लगाव से जुड़ी सबसे चर्चित कहानी उनके प्रिय कुत्ते ‘भोली’ की है. बताया जाता है कि भोली लंबे समय तक आश्रम में रहा और बाबा उसे बेहद प्यार करते थे. आश्रम से जुड़ी जानकारी के अनुसार, बाबा जब भोजन करते थे तो पहले भोली को खाना खिलाते थे. जब बाबा किसी धार्मिक यात्रा पर बाहर गए थे, उसी दौरान भोली की मौत हो गई. उसकी मौत को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग-अलग विवरण मिलते हैं.

एक प्रचलित कहानी के मुताबिक, आश्रम में हुई एक घटना के बाद भोली की जान चली गई थी. बाबा के लौटने पर उन्हें जब इसकी जानकारी मिली तो वे काफी दुखी हुए. इसके बाद भोली की याद में मुख्य मंदिर के पास उसकी समाधि बनाई गई. धीरे-धीरे यह समाधि आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बन गई.

Pagla Baba Ashram
पगला बाबा (Etv Bharat)

भोली की समाधि से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता भी है. हिंदू परंपरा में कुत्ते को भगवान भैरव से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से कुछ श्रद्धालु भोली की समाधि को भैरव से जुड़ी आस्था के रूप में देखते हैं. हालांकि यह स्थानीय धार्मिक मान्यता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय आस्था के संदर्भ में ही देखा जाता है. कई श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव के दर्शन से पहले भोली की समाधि पर सिर झुकाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं.

आश्रम की कहानी में एक बिल्ली की समाधि भी खास

यहां एक बिल्ली की समाधि को स्थानीय लोग ‘षष्ठी मां’ के नाम से संबोधित करते हैं. आश्रम से जुड़ी मान्यता के अनुसार, यह बिल्ली भी पगला बाबा और आश्रम के लोगों के करीब थी. उसकी मृत्यु के बाद परिसर में उसकी समाधि बनाई गई. आज कुछ श्रद्धालु इस समाधि के सामने भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं. ‘षष्ठी मां’ नाम और इससे जुड़ी कहानी को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिल्ली की समाधि भी इस परिसर की अनोखी पहचान का हिस्सा बन चुकी है.

Pagla Baba Ashram
मुक्तेश्वर धाम (Etv Bharat)

प्रार्थना के समय कुत्ते और बिल्लियां भी होते हैं एक साथ

इस आश्रम की सबसे अलग तस्वीर तब दिखाई देती है, जब यहां पूजा या प्रार्थना होती है. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ कुत्ते और बिल्लियां भी दिखाई देते हैं. घंटियों और प्रार्थना के बीच इन जानवरों का परिसर में मौजूद रहना यहां आने वाले लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनता है. आश्रम से जुड़ी मालती कुमारी बताती हैं कि यहां रहने वाले कुत्तों और बिल्लियों के लिए रोजाना भोजन तैयार किया जाता है. यानी इन जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था यहां की दिनचर्या का हिस्सा है. यही वजह है कि आश्रम परिसर में कुत्तों और बिल्लियों का झुंड अक्सर नजर आता है.

Pagla Baba Ashram
मंदिर (Etv Bharat)

आस्था और बेजुबानों के प्रति संवेदना

मुक्तेश्वर धाम की यह कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि यहां आस्था और जानवरों के प्रति संवेदना एक साथ दिखाई देती है. किसी के लिए भोली की समाधि धार्मिक विश्वास का केंद्र है, तो किसी के लिए यह पगला बाबा और उनके प्रिय जानवर के बीच रहे लगाव की निशानी. बिल्ली की समाधि भी इसी भाव को आगे बढ़ाती है. इन मान्यताओं की ऐतिहासिक पुष्टि अलग विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए इन समाधियों का अपना महत्व है.

Pagla Baba Ashram
आश्रम में मौजूद पशु की समाधि (Etv Bharat)

इंजीनियर से साधक बने पंचानन मित्रा, ऐसे कहलाए पगला बाबा

रांची के कोकर स्थित मुक्तेश्वर धाम, जिसे पगला बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना पंचानन मित्रा ने की थी. विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद बताते हैं कि पेशे से सिविल इंजीनियर पंचानन मित्रा ने सांसारिक जीवन छोड़कर साधना का मार्ग अपनाया. रांची आने के बाद उन्होंने उस समय के सुनसान और जंगल से घिरे कोकर क्षेत्र में साधना शुरू की. आश्रम से जुड़ी मान्यता के अनुसार, उन्होंने यहां गुफा में रहकर लंबे समय तक भगवान शिव की साधना की. बाद में भक्तों के सहयोग से परिसर में मुक्तेश्वर धाम सहित करीब 35 छोटे-बड़े मंदिर स्थापित हुए. बाबा ने लगभग 12 वर्षों तक साधना और लोकसेवा की और इसी परिसर में महासमाधि ली.

अमेरिका से भी पहुंचते हैं यहां लोग

मनबोध गोस्वामी बताते हैं कि वर्तमान में आश्रम का संचालन मुख्य रूप से दान के माध्यम से होता है. यहां आस्था रखने वाले श्रद्धालु विशेष अवसरों पर विदेशों से भी पहुंचते हैं. इसके अलावा हैदराबाद, बनारस सहित देश के अलग-अलग हिस्सों और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग यहां आते हैं और आश्रम की गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाते हैं.

Pagla Baba Ashram
आश्रम में मौजूद पशु की समाधि (Etv Bharat)

इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भी सहज

कोकर का यह आश्रम इसलिए चर्चा में आता है कि यहां मंदिर के परिसर में इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भी सहज रूप से दिखाई देते हैं. एक तरफ भगवान शिव का मंदिर है, दूसरी तरफ भोली कुत्ता और ‘ बिल्ली’ की समाधियां हैं और इनके आसपास घूमते कुत्ते-बिल्लियां इस जगह को सामान्य धार्मिक स्थलों से अलग दृश्य देते हैं. शायद यही वजह है कि यहां आने वाला व्यक्ति मंदिर के दर्शन के साथ उस कहानी को भी याद करता है, जिसमें एक संत का अपने बेजुबान साथियों के प्रति लगाव आज भी आश्रम की परंपरा में दिखाई देता है.

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