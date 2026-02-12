बड़ी साजिश! हिमाचल में पानी के टैंक में मिलाया कीटनाशक, गांव के 30 घरों में होती है पेयजल की आपूर्ति
जिस टैंक से गांव के 30 घरों में पानी की सप्लाई होती थी, उसमें सेब के पौधों पर छिड़कने वाली दवाई के प्रमाण मिले हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 3:04 PM IST
शिमला: जिला शिमला में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीणों में डर का माहौल है. पानी के टैंक में जहर मिला दिया गया था, इस टैंक से पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है. गनीमत यह रही कि एक व्यक्ति की सूझबूझ से पूरा मामला उजागर हुआ और समय रहते टैंक को खाली करवा दिया गया. वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
जिला शिमला के उपमंडल रोहड़ू के टिक्कर के साथ लगते ब्रेष्टू गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर लगभग 30 घरों में पानी की सप्लाई में अज्ञात लोगों ने सेब की दवाई (जहर) मिला दिया. एक स्थानीय व्यक्ति की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया. शिमला पुलिस ने अब इस मामले में केस मामला कर लिया है. वहीं, जल शक्ति विभाग ने जब इस पानी का सैंपल लिया तो इसमें सेब के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई होने की पुष्टि हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने पानी में कीटनाशक दवाई मिलाई है. गांव में लगभग 200 लोगों की आबादी है.
पानी में सेब की दवाई
ग्रामीणों का कहना है कि, ब्रेष्ट गांव के लिए हर रोज की तरह पानी की सप्लाई आई. रविवार को ग्रामीण आदर्श शर्मा ने जब नलके से पानी पीने लगे तो उन्हें इस पानी से अजीब से गंध आई. इस बारे में उन्होंने तुरंत गांव के लोगों और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों काे सूचित किया. जल शक्ति विभाग ने हरकत में आते हुए पानी के टैंक को खाली करवाया और लोगों के घरों को जाने वाली सप्लाई को तुरंत रोक दिया. इसके बाद पानी के सैंपल लैब को भेजे गए, जिसमेंं जहर होने की पुष्टि हुई है. वहीं, जल शक्ति विभाग के एसडीओ भूपेंद्र कुमार का कहना है कि पानी में सेब की दवाई होने के प्रमाण मिले हैं. अब इस मामले का खुलासा हुआ है.
पुलिस थाने में शिकायत दर्ज
ग्रामीण एवं प्रत्यक्षदर्शी आदर्श शर्मा ने बताया कि, "अपने घर में खाना खा रहा था. इसी बीच मैंने पीने के लिए जैसे ही नलके से पानी गिलास में भरा तो मुझे इससे अजीब सी गंध आई. जब दोबारा से इसे सूंघा तो सेब की दवाई की तरह स्मेल महसूस हुई, जिसके बाद मैंने तुरंत अपने गांव के लोगों को सूचित किया. लोगों से अपने घरों के पानी चेक करने को कहा कि क्या ऐसी कोई गंध आ रही है. गांव के लोगों को भी पानी में गंध महसूस हो रही थी. तब सभी ने अपने अपने घरों के नलके बंद किए. इसके बाद जल शक्ति विभाग की टीम मौके पर आई. सोमवार को पानी के सैंपल लिए गए. अब इसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा किसी ने पानी की पाइपों या फिर टैंक में ही जहर मिला दिया था. ये पानी पूरे गांव में जाता है, अगर कोई पी लेता तो जान भी जा सकती थी. पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है."
'बेहद खतरनाक है कीटनाशक'
वहीं, बागवानी विशेषज्ञ डॉ. एसपी भारद्वाज का कहना है, "सेब की फसल को कीटों से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली कीटनाशक दवा 'डर्मिट' यदि गलती से या जानबूझकर कोई व्यक्ति पी ले, या ये पानी में मिल जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकती है. कीटनाशक दवाओं में मौजूद रासायनिक तत्व शरीर के तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर सीधा असर डाल सकते हैं और संबंधित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है."
एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "अभी पुलिस सभी पहलू की जांच कर रही है. शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है."
ये भी पढ़ें: 'आपदा में दफन हुआ था पूरा गांव, सरकार से सिर्फ ₹5 हजार की मदद', जमा देने वाली सर्द रातें टैंट में गुजार रहे 32 परिवार
ये भी पढ़ें: हिमाचल में IAS, IPS और IFS कैडर में की गई इतनी कटौती, दिल्ली से लौटने के बाद बोले CM सुक्खू