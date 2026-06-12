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पेस्टिसाइड मुक्त आम बड़ी चुनौती: बागवानों सरकार के सामने क्या है विकल्प, जानें क्या कहते हैं पद्मश्री मैंगोमैन हाजी कलीमुल्लाह खान

पेस्टिसाइड मुक्त आम भारत के लिए साबित हो रही बड़ी चुनौती. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आमों की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, लेकिन अब भारतीय आमों के निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नेपाल और जापान जैसे देशों ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है. इसकी प्रमुख वजह आम की फसल में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों (पेस्टिसाइड) का इस्तेमाल बताया जा रहा है. ऐसे में मलिहाबाद समेत प्रदेश के हजारों आम बागवानों के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर पेस्टिसाइड के बिना फसल को रोगों और कीटों से कैसे बचाया जाए और निर्यात बाजार को कैसे बरकरार रखा जाए. देखिए खुर्शीद अहमद की ख़ास रिपोर्ट... पेस्टिसाइड मुक्त आम भारत के लिए बड़ी चुनौती. (ईटीवी भारत) पद्मश्री सम्मानित और मैंगोमैन के नाम से प्रसिद्ध हाजी कलीमुल्लाह खान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नेपाल और जापान द्वारा भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मुख्य वजह फसलों में अत्यधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग है. उन्होंने बताया कि आम में बौर आने से लेकर फल पकने तक बागवान करीब सात बार कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो काफी अधिक है. हाजी कलीमुल्लाह ने कहा कि बागवानों के सामने दोहरी चुनौती है. यदि वे कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उत्पादन घटने का खतरा रहता है और यदि करते हैं तो निर्यात बाजार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अब खाद्य उत्पादों में पेस्टिसाइड अवशेषों को लेकर सख्त मानक लागू कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले आम के बागों में पेड़ अपेक्षाकृत छोटे होते थे, जिससे धूप और हवा का पर्याप्त आवागमन बना रहता था. वर्तमान में कई बाग जंगल का रूप ले चुके हैं. पेड़ों की ऊंचाई और घनत्व बढ़ने से एक पेड़ दूसरे से टकरा रहा है, जिससे रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है. साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव भी पेड़ के ऊपरी हिस्सों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता.