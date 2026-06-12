पेस्टिसाइड मुक्त आम बड़ी चुनौती: बागवानों सरकार के सामने क्या है विकल्प, जानें क्या कहते हैं पद्मश्री मैंगोमैन हाजी कलीमुल्लाह खान
नेपाल और जापान में भारतीय आमों पर प्रतिबंध से भारतीय आमों के निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 2:22 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आमों की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, लेकिन अब भारतीय आमों के निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नेपाल और जापान जैसे देशों ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है.
इसकी प्रमुख वजह आम की फसल में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों (पेस्टिसाइड) का इस्तेमाल बताया जा रहा है. ऐसे में मलिहाबाद समेत प्रदेश के हजारों आम बागवानों के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर पेस्टिसाइड के बिना फसल को रोगों और कीटों से कैसे बचाया जाए और निर्यात बाजार को कैसे बरकरार रखा जाए. देखिए खुर्शीद अहमद की ख़ास रिपोर्ट...
पद्मश्री सम्मानित और मैंगोमैन के नाम से प्रसिद्ध हाजी कलीमुल्लाह खान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नेपाल और जापान द्वारा भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मुख्य वजह फसलों में अत्यधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग है. उन्होंने बताया कि आम में बौर आने से लेकर फल पकने तक बागवान करीब सात बार कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो काफी अधिक है.
हाजी कलीमुल्लाह ने कहा कि बागवानों के सामने दोहरी चुनौती है. यदि वे कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उत्पादन घटने का खतरा रहता है और यदि करते हैं तो निर्यात बाजार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अब खाद्य उत्पादों में पेस्टिसाइड अवशेषों को लेकर सख्त मानक लागू कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि पहले आम के बागों में पेड़ अपेक्षाकृत छोटे होते थे, जिससे धूप और हवा का पर्याप्त आवागमन बना रहता था. वर्तमान में कई बाग जंगल का रूप ले चुके हैं. पेड़ों की ऊंचाई और घनत्व बढ़ने से एक पेड़ दूसरे से टकरा रहा है, जिससे रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है. साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव भी पेड़ के ऊपरी हिस्सों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता.
कलीमुल्लाह ने समाधान बताते हुए कहा कि बागवान नियमित रूप से पेड़ों की छंटाई (प्रूनिंग) करें और पौधों की ऊंचाई 5 से 10 फीट तक नियंत्रित रखें. पेड़ों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने से रोग कम लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और कीटनाशकों की आवश्यकता भी काफी हद तक घट जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और किसानों को जागरूक किया जा रहा है.
वहीं मलिहाबाद के बागवान आदित्य मौर्य का कहना है कि बागों की छंटाई और कटाई के दौरान किसानों को कई बार वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि बागवानी अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रूनिंग के लिए सब्सिडी की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में शासनादेश जारी किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ किसानों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है.
एक अन्य बागवान अब्दुल हक ने कहा कि यदि भारतीय आमों का निर्यात घटता है तो इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा. उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा.
उन्होंने बताया कि आम की फसल में कुछ ऐसे कीट लगते हैं जो सीधे फल को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह बंद करना व्यावहारिक नहीं है. हालांकि जैविक और वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं, लेकिन उनमें लागत अधिक है और उत्पादन कम होने की आशंका बनी रहती है.
विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह का मानना है कि यदि भारतीय आमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है तो बागवानों को वैज्ञानिक तरीके से बाग प्रबंधन, नियमित छंटाई, जैविक कीटनाशकों के उपयोग और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) जैसी तकनीकों को अपनाना होगा। तभी पेस्टिसाइड अवशेषों को कम कर निर्यात बाजार में भारतीय आमों की साख को बनाए रखा जा सकेगा.