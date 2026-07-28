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J&K, मणिपुर से ट्रांसफर जवानों को फौरन भीड़ नियंत्रण ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, RAF का फैसला

20 जुलाई को दिल्ली में CJP के प्रोटेस्ट मार्च के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हुए RPF कर्मी ( ANI )

नई दिल्ली: 20 जुलाई को हुए छात्रों के संसद की ओर विरोध मार्च के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर विवाद के बाद, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने नए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों से हाल ही में ट्रांसफर किए गए लोगों को तुरंत राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ नियंत्रित करने की ड्यूटी पर तैनात न किया जाए.

ये निर्देश पिछले हफ्ते हुई एक बैठक में जारी किए गए, जिसकी अध्यक्षता RAF की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया ने की. इस घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि बैठक में CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ RAF कंपनी कमांडर और कमांडेंट भी मौजूद थे.

सूत्रों के मुताबिक, सीमा धुंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि स्पेशल ऑपरेशन जोन में तैनात जवान बहुत अलग तरह के सुरक्षा माहौल में काम करते हैं और महानगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले उन्हें ढलने के लिए समय चाहिए होता है.

अधिकारी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर, मणिपुर या दूसरे ऑपरेशनल इलाकों जैसे स्पेशल ऑपरेशन जोन से ट्रांसफर हुए लोगों के काम करने का माहौल और परिचालन संबंधी नजरिया अलग होता है. हालांकि, दिल्ली, बिहार, असम और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में भीड़ नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के लिए एक अलग और संतुलित तरीके की जरूरत होती है."

यह एडवाइजरी इसलिए जरूरी है क्योंकि RAF पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच हो रही है, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी. इस घटना में तीन लोगों को पैलेट गन से चोटें आईं, जिसकी नागरिक अधिकार समूहों और विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की. दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल करने से इनकार किया है, वहीं CRPF, जिसके अधीन RAF काम करता है, ने घटनाओं के क्रम का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए आंतरिक मूल्यांकन शुरू किया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया गया था या नहीं.

सूत्रों ने कहा कि परिचालन संबंधी समीक्षा में कई कमियां पाई गई हैं, जिससे फोर्स को जवानों को तैनात करने संबंधी प्रोटोकॉल को मजबूत करने और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थितियों के दौरान न्यूनतम फोर्स और संतुलित प्रतिक्रिया के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया गया.

समीक्षा बैठक में इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि किसी भी RAF कर्मचारी को भीड़ नियंत्रित करने या ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तब तक तैनात नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्होंने जरूरी RAF में जरूरी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी न कर ली हो. यह ट्रेनिंग कर्मचारियों को दंगा नियंत्रित करने की रणनीति, धीरे-धीरे बल का प्रयोग और जन-भागीदारी के बारे में बताती है.

विशेष परिस्थितियों में, जहां जवानों की कमी की वजह से ऐसे लोगों को तैनात करना जरूरी हो जाता है जिन्होंने बदलाव संबंधी ट्रेनिंग पूरा नहीं की है, कमांडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि उन्हें ऑपरेशनल जिम्मेदारियां देने से पहले पूरी ब्रीफिंग और जागरूकता सत्र आयोजित करें.

पेशेवर व्यवहार बनाए रखने का निर्देश

फोर्स ने प्रदर्शनों के दौरान तैनात जवानों के लिए व्यवहार से जुड़ी गाइडलाइंस भी दोहराई हैं. सूत्रों के मुताबिक, कमांडरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बहुत अधिक उकसावे पर भी लोग संयम बनाए रखें. सूत्र ने कहा, "कर्मचारियों को उकसावे, गाली-गलौज या निजी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, और सभी स्थितियों में संयम, धैर्य और पेशेवर व्यवहार बनाए रखना चाहिए."