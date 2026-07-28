J&K, मणिपुर से ट्रांसफर जवानों को फौरन भीड़ नियंत्रण ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, RAF का फैसला
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद RAF ने अपनी तैनाती रणनीति में बदलाव किया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 28, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: 20 जुलाई को हुए छात्रों के संसद की ओर विरोध मार्च के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर विवाद के बाद, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने नए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों से हाल ही में ट्रांसफर किए गए लोगों को तुरंत राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ नियंत्रित करने की ड्यूटी पर तैनात न किया जाए.
ये निर्देश पिछले हफ्ते हुई एक बैठक में जारी किए गए, जिसकी अध्यक्षता RAF की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया ने की. इस घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि बैठक में CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ RAF कंपनी कमांडर और कमांडेंट भी मौजूद थे.
सूत्रों के मुताबिक, सीमा धुंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि स्पेशल ऑपरेशन जोन में तैनात जवान बहुत अलग तरह के सुरक्षा माहौल में काम करते हैं और महानगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले उन्हें ढलने के लिए समय चाहिए होता है.
अधिकारी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर, मणिपुर या दूसरे ऑपरेशनल इलाकों जैसे स्पेशल ऑपरेशन जोन से ट्रांसफर हुए लोगों के काम करने का माहौल और परिचालन संबंधी नजरिया अलग होता है. हालांकि, दिल्ली, बिहार, असम और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में भीड़ नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के लिए एक अलग और संतुलित तरीके की जरूरत होती है."
यह एडवाइजरी इसलिए जरूरी है क्योंकि RAF पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच हो रही है, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी. इस घटना में तीन लोगों को पैलेट गन से चोटें आईं, जिसकी नागरिक अधिकार समूहों और विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की. दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल करने से इनकार किया है, वहीं CRPF, जिसके अधीन RAF काम करता है, ने घटनाओं के क्रम का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए आंतरिक मूल्यांकन शुरू किया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया गया था या नहीं.
सूत्रों ने कहा कि परिचालन संबंधी समीक्षा में कई कमियां पाई गई हैं, जिससे फोर्स को जवानों को तैनात करने संबंधी प्रोटोकॉल को मजबूत करने और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थितियों के दौरान न्यूनतम फोर्स और संतुलित प्रतिक्रिया के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया गया.
समीक्षा बैठक में इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि किसी भी RAF कर्मचारी को भीड़ नियंत्रित करने या ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तब तक तैनात नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्होंने जरूरी RAF में जरूरी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी न कर ली हो. यह ट्रेनिंग कर्मचारियों को दंगा नियंत्रित करने की रणनीति, धीरे-धीरे बल का प्रयोग और जन-भागीदारी के बारे में बताती है.
विशेष परिस्थितियों में, जहां जवानों की कमी की वजह से ऐसे लोगों को तैनात करना जरूरी हो जाता है जिन्होंने बदलाव संबंधी ट्रेनिंग पूरा नहीं की है, कमांडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि उन्हें ऑपरेशनल जिम्मेदारियां देने से पहले पूरी ब्रीफिंग और जागरूकता सत्र आयोजित करें.
पेशेवर व्यवहार बनाए रखने का निर्देश
फोर्स ने प्रदर्शनों के दौरान तैनात जवानों के लिए व्यवहार से जुड़ी गाइडलाइंस भी दोहराई हैं. सूत्रों के मुताबिक, कमांडरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बहुत अधिक उकसावे पर भी लोग संयम बनाए रखें. सूत्र ने कहा, "कर्मचारियों को उकसावे, गाली-गलौज या निजी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, और सभी स्थितियों में संयम, धैर्य और पेशेवर व्यवहार बनाए रखना चाहिए."
वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि जवानों की तैनाती नीति में बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उग्रवाद-रोधी या आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन के आदी जवानों को आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों से निपटने से पहले ठीक से नए वातावरण के अनुकूल बनाया जाए, क्योंकि वहां कानूनी सीमाएं, ऑपरेशनल उद्देश्य और लोगों की उम्मीदें काफी अलग होती हैं.
20 जुलाई की घटना की आंतरिक जांच
ये नए निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब CRPF 20 जुलाई की घटना की आंतरिक जांच कर रहा है. जांच करने वाले लोग तैनाती रिकॉर्ड, कमांड के फैसलों, इस्तेमाल किए गए उपकरणों और निर्धारित भीड़-नियंत्रण के तरीकों के पालन की जांच कर रहे हैं.
CRPF के महानिदेशक (DG) जीपी सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया कि फोर्स हेडक्वार्टर ने 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के बाद की जांच शुरू कर दी है. सिंह ने कहा, "हम एक पेशेवर पोस्ट-इवेंट मूल्यांकन करेंगे, जैसा हम हर बड़े जिम्मेदारी निभाने के बाद करते हैं, और फिर आपको फोर्स हेडक्वार्टर की समीक्षा बताएंगे."
रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ने कहा कि समीक्षा के नतीजों से राजधानी और दूसरे बड़े शहरी केंद्रों में भविष्य में RAF तैनाती प्रोटोकॉल तय होने की उम्मीद है. ईटीवी भारत से बात करते हुए वैद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, मणिपुर से ट्रांसफर हुए सुरक्षाकर्मियों को दिल्ली, बिहार, असम और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में तैनाती से पहले बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की जरूरत है.
वैद ने कहा, "यह बहुत जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर, मणिपुर आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से ट्रांसफर किए गए जवानों को दिल्ली, मुंबई, असम जैसे इलाकों के लिए अनुकूल बनाया जाए."
वैद ने कहा कि 2009 और 2010 के आसपास जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था.
वैद ने कहा, "खासकर बुरहान वानी की मौत के बाद, 2016-2017 से जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल बढ़ गया है. उस समय मैं जम्मू-कश्मीर का DGP था. पैलेट गन 12 बोर पंप एक्शन गन होती है और इसका पेशेवर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि मानव शरीर के किसी भी जरूरी अंग को कोई नुकसान न पहुंचे."
उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल आम तौर पर 50 गज की दूरी से किया जाता है, क्योंकि इससे आंख, चेहरा और शरीर के दूसरे अहम हिस्से को नुकसान हो सकता है. वैद के अनुसार, किसी भी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने और जान बचाने के लिए दूसरे जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल के बजाय पैलेट गन निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प है.
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