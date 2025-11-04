ETV Bharat / bharat

भाजपा सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला पंजाब से गिरफ्तार; बोला था- बिहार चुनाव प्रचार में आएंगे तो मार दूंगा गोली

गोरखपुर: गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी गोरखपुर से पंजाब पहुंची स्पेशल पुलिस टीम ने की है. आरोपी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस उस तक पहुंची और बीते सोमवार को उसे पकड़ने में कामयाब हुई. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई है.

अजय ने करीब 5 दिन रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी. कहा था कि वह बिहार चुनाव प्रचार में आएंगे तो गोली मार दूंगा. तब आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी बताया था. इस मामले में सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी की तरफ से रामगढ़ ताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पूछताछ में अजय कुमार यादव ने बताया कि वह कभी बिहार गया ही नहीं. पंजाब में कपड़ा धुलने का काम करता है. उसे अपनी गलती पर पछतावा है. वह गिड़गिड़ा भी रहा है. हालांकि, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसने धमकी देने के साथ भगवान राम और राम मंदिर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. साथ ही खेसारी लाल यादव के बयान का समर्थन किया था.

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आगे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे अवगत कराया जाएगा. इस मामले में सांसद रवि किशन पहले ही कह चुके थे कि उनको धमकी देने वाला बचेगा नहीं. योगी- मोदी की डबल इंजन की सरकार उसे ढूंढ निकालेगी. वह बिहार चुनाव प्रचार में जाएंगे. जान से मारने की धमकी देने वाले से डरने वाले नहीं. इस मामले में सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने कहा कि पुलिस के प्रयास की सराहना करते हैं. आरोपी गिरफ्तार हो चुका है.