भाजपा सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला पंजाब से गिरफ्तार; बोला था- बिहार चुनाव प्रचार में आएंगे तो मार दूंगा गोली

आरोपी ने राम मंदिर पर भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, लुधियाना के फतेहगढ़ से पकड़ा गया.

सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार.
सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार.
Published : November 4, 2025 at 8:24 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 8:35 AM IST

गोरखपुर: गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी गोरखपुर से पंजाब पहुंची स्पेशल पुलिस टीम ने की है. आरोपी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस उस तक पहुंची और बीते सोमवार को उसे पकड़ने में कामयाब हुई. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई है.

अजय ने करीब 5 दिन रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी. कहा था कि वह बिहार चुनाव प्रचार में आएंगे तो गोली मार दूंगा. तब आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी बताया था. इस मामले में सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी की तरफ से रामगढ़ ताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पूछताछ में अजय कुमार यादव ने बताया कि वह कभी बिहार गया ही नहीं. पंजाब में कपड़ा धुलने का काम करता है. उसे अपनी गलती पर पछतावा है. वह गिड़गिड़ा भी रहा है. हालांकि, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसने धमकी देने के साथ भगवान राम और राम मंदिर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. साथ ही खेसारी लाल यादव के बयान का समर्थन किया था.

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आगे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे अवगत कराया जाएगा. इस मामले में सांसद रवि किशन पहले ही कह चुके थे कि उनको धमकी देने वाला बचेगा नहीं. योगी- मोदी की डबल इंजन की सरकार उसे ढूंढ निकालेगी. वह बिहार चुनाव प्रचार में जाएंगे. जान से मारने की धमकी देने वाले से डरने वाले नहीं. इस मामले में सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने कहा कि पुलिस के प्रयास की सराहना करते हैं. आरोपी गिरफ्तार हो चुका है.

क्या कहा था रवि किशन ने : बता दें कि धमकी मिलने के बाद रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. उन्होंने लिखा कि मुझे फोन पर अपशब्द कहे गए. मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. मुझे जान से मारने की धमकी दी गई. प्रभु श्रीराम के प्रति भी अपमानजनक शब्द कहे गए. यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी प्रहार है. यह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है. इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा.

