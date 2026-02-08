किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है सरसंघचालक, मुंबई में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरसंघचालक के लिए ब्राह्मण होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है.
Published : February 8, 2026 at 3:24 PM IST
मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं सालगिरह के मौके पर रविवार को मुंबई में आयोजित एक लेक्चर सीरीज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है. उन्होंने कहा, "किसी भी जाति का व्यक्ति RSS में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना कोई बाधा नहीं है. साथ ही, ब्राह्मण होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है."
भागवत ने कहा कि जब संघ की स्थापना हुई थी, तब संगठन में ब्राह्मण अधिक थे, लेकिन संघ सभी जातियों के लिए काम करता है. उन्होंने साफ किया कि संघ का सरसंघचालक (चीफ) जरूरी नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या किसी अन्य विशेष जाति का हो. जो भी सरसंघचालक बनता है, वह बस एक हिंदू होता है.
खास बात यह है कि अब तक के छह सरसंघचालकों में से पांच ब्राह्मण थे. मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत भी ब्राह्मण हैं. चौथे सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंह, जिन्हें 'रज्जू भैया' के नाम से भी जाना जाता है, राजपूत (ठाकुर) थे.
मोहन भागवत के भाषण के मुख्य बिंदु
उन्होंने कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द गलत है. इसे संप्रदाय-तटस्थता (sect-neutrality) कहा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म ही जीवन की नींव है.
उन्होंने कहा कि भारत कोई भौगोलिक नाम नहीं है; यह एक विशेषता है. हिंदू कोई संज्ञा नहीं है; यह एक विशेषण है. भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है.
मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने पहले ही तय कर लिया है कि वह पूरे समाज को संगठित करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा. संघ का काम अनोखा है. दुनिया में कहीं और ऐसा काम नहीं है. अब हम इसे खुद अनुभव कर रहे हैं. संघ का काम पूरे भारत देश के लिए है. संघ समाज के प्रेम और अपने स्वयंसेवकों की भक्ति से चलता है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे काम करता है?
स्पेशल लेक्चर सीरीज 'संघ की 100 साल की यात्रा: नए क्षितिज' में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के काम करने के तरीकों, फंडिंग, भाषा और अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात साफ की.
संघ की फंडिंग के बारे में, जो हमेशा लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है, भागवत ने कहा कि RSS मुख्य रूप से अपने वॉलंटियर्स के सहयोग से चलता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि संगठन के कार्यकर्ता अपनी यात्राओं के दौरान होटलों में रुकने के बजाय वॉलंटियर्स के घरों पर रुकते हैं और उनके दिए खाने से अपना काम चलाते हैं.
भाषा के मुद्दे पर बोलते हुए भागवत ने कहा, "हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हैं. जहां अंग्रेजी के बिना काम नहीं हो सकता, वहां हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हमारी कोशिश हमेशा मातृभाषा या हिंदी का इस्तेमाल करने की होती है."
'घर वापसी' के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर धार्मिक विश्वास का सम्मान किया जाना चाहिए. हालांकि, जहां जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है, वहां संबंधित लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार उनके मूल धर्म में वापस लाने के बारे में चर्चा की जा सकती है.
मुस्लिम-बहुल इलाकों में काम करते समय आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि अगर गाली-गलौज भी हो, तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता है. भाषाई कट्टरता के बारे में उन्होंने इसे 'स्थानीय बीमारी' बताया और राय दी कि इसे फैलने नहीं देना चाहिए.
मुंबई में आयोजित इस स्पेशल लेक्चर सीरीज के पहले दिन (शनिवार को) कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं. अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी ने खास ध्यान खींचा. यह इवेंट पहले होना था, लेकिन राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था.
