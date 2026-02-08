ETV Bharat / bharat

किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है सरसंघचालक, मुंबई में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं सालगिरह के मौके पर रविवार को मुंबई में आयोजित एक लेक्चर सीरीज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है. उन्होंने कहा, "किसी भी जाति का व्यक्ति RSS में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना कोई बाधा नहीं है. साथ ही, ब्राह्मण होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है."

भागवत ने कहा कि जब संघ की स्थापना हुई थी, तब संगठन में ब्राह्मण अधिक थे, लेकिन संघ सभी जातियों के लिए काम करता है. उन्होंने साफ किया कि संघ का सरसंघचालक (चीफ) जरूरी नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या किसी अन्य विशेष जाति का हो. जो भी सरसंघचालक बनता है, वह बस एक हिंदू होता है.

खास बात यह है कि अब तक के छह सरसंघचालकों में से पांच ब्राह्मण थे. मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत भी ब्राह्मण हैं. चौथे सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंह, जिन्हें 'रज्जू भैया' के नाम से भी जाना जाता है, राजपूत (ठाकुर) थे.

मोहन भागवत के भाषण के मुख्य बिंदु

उन्होंने कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द गलत है. इसे संप्रदाय-तटस्थता (sect-neutrality) कहा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म ही जीवन की नींव है.

उन्होंने कहा कि भारत कोई भौगोलिक नाम नहीं है; यह एक विशेषता है. हिंदू कोई संज्ञा नहीं है; यह एक विशेषण है. भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है.

मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने पहले ही तय कर लिया है कि वह पूरे समाज को संगठित करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा. संघ का काम अनोखा है. दुनिया में कहीं और ऐसा काम नहीं है. अब हम इसे खुद अनुभव कर रहे हैं. संघ का काम पूरे भारत देश के लिए है. संघ समाज के प्रेम और अपने स्वयंसेवकों की भक्ति से चलता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे काम करता है?

स्पेशल लेक्चर सीरीज 'संघ की 100 साल की यात्रा: नए क्षितिज' में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के काम करने के तरीकों, फंडिंग, भाषा और अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात साफ की.