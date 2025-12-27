ETV Bharat / bharat

'कश्मीरियों के उत्पीड़न को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानें': सज्जाद लोन ने PM से लगायी गुहार

पिछले 50 से 60 वर्षों से 25 से 35 प्रतिशत पुरुष आबादी भारत के अन्य हिस्सों में काम कर रही है.

Sajad Lone in srinagar
सज्जाद लोन. (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 27, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस (जेकेपीसी) के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने शनिवार को चेतावनी दी कि देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरियों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं राष्ट्रीय एकता की नींव को कमज़ोर कर रही हैं. इन्हें सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के रूप में माना जाना चाहिए.

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, लोन ने कहा- "अगर हमें अपने ही देश में इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो एक दर्दनाक सवाल पूछना पड़ता है, कि इस देश में हमारी स्थिति क्या है? मैंने तब बोलने का फैसला किया जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र के परिवार जम्मू और कश्मीर के बाहर अपने रिश्तेदारों द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न के परेशान करने वाले किस्से लेकर मेरे पास पहुंचे."

लोन ने कहा कि काम के लिए कश्मीर से पलायन कोई नई बात नहीं है और यह दशकों से चल रहा है. उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जैसे जिलों में, पिछले 50 से 60 वर्षों से 25 से 35 प्रतिशत पुरुष आबादी भारत के अन्य हिस्सों में रह रही है और काम कर रही है.

वरिष्ठ पार्टी नेताओं, जिनमें उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील और मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट बशीर अहमद डार शामिल थे, के साथ लोन ने कहा, "ये लोग एकीकरण के दूत थे. जो काम 10,000 या 20,000 सैनिक भी हासिल नहीं कर सके, वह ये आम नागरिक हर दिन कर रहे थे."

हालिया आधिकारिक प्रतिक्रियाओं को अपर्याप्त बताते हुए, लोन ने कहा कि कुछ गिरफ्तारियां समस्या के पैमाने को संबोधित नहीं कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "जब सैकड़ों या हज़ारों घटनाएं हो रही हों, तब दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करना समुद्र में एक बूंद जैसा है. इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए."

लोन ने केंद्र सरकार से कश्मीरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने पूछा, "अगर एक कश्मीरी बच्चे को महज एक फेसबुक पोस्ट को लाइक करने के लिए यूएपीए (UAPA) के तहत बुक किया जा सकता है, तो भारत सरकार को इन बदमाशों और ठगों को यूएपीए या पीएसए (PSA) के तहत बुक करने से क्या रोक रहा है?"

कश्मीरियों के उत्पीड़न पर तीखी टिप्पणी करते हुए, लोन ने कहा, "अगर वे इतने बहादुर हैं, तो उन्हें चीन सीमा या पाकिस्तान सीमा पर भेज दें. एक शॉल बेचने वाले, जो सिर्फ अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर गया है, के प्रति आक्रामकता दिखाना बहादुरी नहीं है."

लोन ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी अपील की कि वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें. उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी आग्रह किया कि वे अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के साथ जुड़ें. यह स्पष्ट करें कि कश्मीरियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इससे यहा भी कानून और व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है.

लोन ने चेतावनी दी कि इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ करने के गंभीर दीर्घकालिक परिणाम होंगे. उन्होंने कहा, "यह गंभीर है, यह खतरनाक है, और इसके लिए तत्काल और ईमानदारी से कार्रवाई की मांग है. आम कश्मीरियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना केवल एकीकरण के विचार को कमज़ोर करेगा और अलगाव को गहरा करेगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NATIONAL SECURITY
कश्मीरियों का उत्पीड़न
सज्जाद लोन
MLA SAJAD LONE
HARASSMENT OF KASHMIRIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.