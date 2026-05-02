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फोन पर अचानक बजा सायरन तो सहम गए लोग! किसी को लगा 'हैक' हो गया मोबाइल, तो किसी को 'युद्ध' का डर

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया.

Cell Broadcast Alert System India
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से विकसित 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया. (/x.com/JM_Scindia)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 6:46 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से विकसित 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया. यह उन्नत प्रणाली आपदाओं, आपात स्थितियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वास्तविक समय में सीधे नागरिकों के मोबाइल फोन पर भेजने के लिए डिज़ाइन की गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए सिंधिया ने लिखा, "राष्ट्र की आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, हमने राष्ट्रव्यापी मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणाली 'कॉल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन' लॉन्च किया है. यह स्वदेशी तकनीक 21 भाषाओं में रियल-टाइम और सटीक लोकेसन-आधारित अलर्ट भेजने में सक्षम है, जिससे संकट के समय नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सकेगी."

दिन की शुरुआत में, कई मोबाइल उपयोगकर्ताओं को उनकी स्क्रीन पर एक 'अत्यंत गंभीर अलर्ट' (extremely severe alert) संदेश मिला, जिसमें लिखा था: "भारत ने अपने नागरिकों के लिए तत्काल आपदा चेतावनी सेवा हेतु स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके कॉल ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है. सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र. इस संदेश के प्राप्त होने पर जनता को किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है. यह भारत सरकार की ओर से एक परीक्षण संदेश है."

देशभर में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट शुरू करने की केंद्र सरकार की इस पहल पर शनिवार को मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, खासकर बुजुर्ग नागरिकों, गृहिणियों और उन लोगों के बीच जो स्मार्टफोन तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं हैं. कई निवासियों के लिए, अचानक आए इन इमरजेंसी अलर्ट्स ने जितनी उत्सुकता जगाई, उतना ही भ्रम भी पैदा किया.

करोल बाग में रहने वाली नेहा कुमारी ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया के बारे में ईटीवी भारत को बताया- "जब स्क्रीन पर अचानक ऐसा मैसेज आया, तो पहले पल मुझे लगा कि कहीं मेरा फोन हैक तो नहीं हो गया है."

इसी तरह के भ्रम को साझा करते हुए यमुना विहार के मुकेश शर्मा ने बताया, "जब मैंने अपने मोबाइल से एक लंबी बीप की आवाज सुनी, तो मैंने उसे चेक करने के लिए उठाया. मैंने स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह क्या था." उस अजीब आवाज और मैसेज ने उन्हें इतना उलझा दिया कि उन्होंने इसे मज़ाक समझकर टाल दिया. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगा कि किसी दोस्त ने मेरे साथ मज़ाक करने के लिए इसे भेजा है."

शाहदरा की रहने वाली मनीषा, ने बताया, "हां, मुझे अपने मोबाइल पर ऐसा मैसेज मिला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह क्यों भेजा गया है. हालांकि, बाद में मुझे पता चला कि यह किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए एक टेस्ट मैसेज था."

वहीं, इसके विपरीत दिल्ली के मानसरोवर पार्क के रहने वाले सचिन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि जब उनके फोन पर अलर्ट आया, तो वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए. उन्होंने बताया, "मुझे मैसेज मिला, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि यह आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे 'मॉक ड्रिल' (अभ्यास) का हिस्सा है."

पश्चिमी दिल्ली की रहने वाली 70 वर्षीय शांति देवी ने कहा, "मैं घर पर अकेली थी जब अचानक मेरे फोन से एक तेज अलार्म बजा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था. मैसेज में 'अत्यंत गंभीर अलर्ट' लिखा था- मुझे लगा कि कुछ बहुत भयानक हो गया है." उन्होंने आगे कहा, "मैं बहुत तनाव में थी और उलझन में थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक परीक्षण था."

नोएडा के रहने वाले 70 वर्षीय मलय दास भी अपने फोन पर ऐसा मैसेज प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे. मलय दास ने बताया, "मैं टीवी देख रहा था. अचानक, मेरे मोबाइल पर इमरजेंसी सायरन बजा और मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है. जब मैंने अपना मोबाइल खोला, तो वहां अलर्ट मैसेज देखा." दास के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ऊंची इमारतों में आग लगने की कई घटनाएं हुई थीं. उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि शायद उसी तरह की (आग लगने की) कोई घटना हुई है."

नोएडा के दादरी गांव के 72 वर्षीय रमेश मिश्रा ने इस अनुभव को "डरावना और विचलित करने वाला" बताया. उन्होंने कहा, "मैं स्मार्टफोन के ज्यादा फीचर्स इस्तेमाल नहीं करता. जब यह अलर्ट आया, तो मुझे लगा कि यह किसी तरह का हमला या युद्ध की चेतावनी है. उस समय मुझे तुरंत समझाने वाला वहां कोई नहीं था."

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं तकनीकी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता के बीच एक बड़े अंतर को उजागर करती हैं. प्रसिद्ध डिजिटल विशेषज्ञ गोलक कुमार सिमिली ने कहा कि केवल तकनीक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती. उन्होंने कहा, "अगर लोग यह नहीं समझते कि अलर्ट का क्या मतलब है या उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, तो यह तैयारी के बजाय घबराहट पैदा कर सकता है-खासकर बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों के बीच."

आईटी पेशेवर दिप्तेश मेघमल्ला ने कहा, "अलर्ट मिलने के तुरंत बाद मेरे पिता ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें घर से बाहर निकल जाना चाहिए. अधिक स्पष्टता और जागरूकता की जरूरत है ताकि लोग घबराएं नहीं."

विशेषज्ञों का सुझाव है कि अग्रिम सार्वजनिक सूचनाएं, जागरूकता अभियान और सरल संदेशों से भ्रम को काफी कम किया जा सकता है. सिमिली ने कहा, "मैसेज के ऊपर बोल्ड अक्षरों में केवल एक लाइन 'TEST ALERT' लिखने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है." एक अन्य आईटी विशेषज्ञ गौतम साहा ने कहा कि जैसे-जैसे भारत तकनीक-आधारित सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है.

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