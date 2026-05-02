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फोन पर अचानक बजा सायरन तो सहम गए लोग! किसी को लगा 'हैक' हो गया मोबाइल, तो किसी को 'युद्ध' का डर

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से विकसित 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया. ( /x.com/JM_Scindia )