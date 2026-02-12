ETV Bharat / bharat

नहीं रहे सिर्फ 20 रुपये लेकर इलाज करने वाले डॉक्टर पोन्नैया, 45 साल से चला रहे थे क्लिनिक

थूथुकुडी (तमिलनाडु): महज 20 रुपये लेकर लोगों का इलाज करने वाले मशहूर डॉक्टर पोन्नैया का 90 साल की उम्र में निधन हो गया. स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. डॉक्टर पोन्नैया थूथुकुडी जिले में तिरुचेंदूर के पास अरुमुगनेरी इलाके के रहने वाले थे. वह करीब 45 साल से मेन बाजार में क्लिनिक में बहुत कम खर्च पर लोगों को मेडिकल सर्विस प्रदान कर रहे थे.

इतना ही नहीं वह यहां रहने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों से बहुत कम फीस लेते थे और उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर देते थे.

शुरुआत में पोन्नैया की फीस 10 रुपये थी

डॉक्टर पोन्नैया ने सरकारी अस्पताल में काम करते हुए अरुमुगनेरी में एक क्लिनिक शुरू किया था. शुरुआत में, पोन्नैया ने सिर्फ 10 रुपये फीस लेकर अपनी मेडिकल सर्विस शुरू की. यही वजह है कि पोन्नैया के 'कम कीमत पर सबसे अच्छी दवा' के बड़े मकसद को अरुमुगनेरी के आस-पास के इलाकों के लोगों ने खूब पसंद किया.

इसीलिए वहां के गरीब और सीधे-सादे लोग पोन्नैया की क्लिनिक में इलाज करवाते थे. पोन्नैया सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ा. इसके बावजूद, जब वे अपने होमटाउन आए तो लोगों ने उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया.

तिरुवनंतपुरम में ली अंतिम सांस

सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी, वे सालों से अपने क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहे थे. पोन्नैया, जो एक हफ्ते पहले तक मरीजों का इलाज कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 20 रुपये फीस के लिए थे. इसी बीच उनकी तबीयत खराब होने के बाद तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हो गया.