नहीं रहे सिर्फ 20 रुपये लेकर इलाज करने वाले डॉक्टर पोन्नैया, 45 साल से चला रहे थे क्लिनिक

अंतिम समय तक लोगों के इलाज में जुटे रहने वाले डॉक्टर पोन्नैया के निधन पर लोगों की आंखें नम थीं.

People gathered at Dr. Ponnayya's clinic to pay tribute to him.
डॉक्टर पोन्नैया को श्रद्धांजलि देने उनके क्लिनिक में जुटे लोग. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
थूथुकुडी (तमिलनाडु): महज 20 रुपये लेकर लोगों का इलाज करने वाले मशहूर डॉक्टर पोन्नैया का 90 साल की उम्र में निधन हो गया. स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. डॉक्टर पोन्नैया थूथुकुडी जिले में तिरुचेंदूर के पास अरुमुगनेरी इलाके के रहने वाले थे. वह करीब 45 साल से मेन बाजार में क्लिनिक में बहुत कम खर्च पर लोगों को मेडिकल सर्विस प्रदान कर रहे थे.

इतना ही नहीं वह यहां रहने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों से बहुत कम फीस लेते थे और उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर देते थे.

शुरुआत में पोन्नैया की फीस 10 रुपये थी
डॉक्टर पोन्नैया ने सरकारी अस्पताल में काम करते हुए अरुमुगनेरी में एक क्लिनिक शुरू किया था. शुरुआत में, पोन्नैया ने सिर्फ 10 रुपये फीस लेकर अपनी मेडिकल सर्विस शुरू की. यही वजह है कि पोन्नैया के 'कम कीमत पर सबसे अच्छी दवा' के बड़े मकसद को अरुमुगनेरी के आस-पास के इलाकों के लोगों ने खूब पसंद किया.

इसीलिए वहां के गरीब और सीधे-सादे लोग पोन्नैया की क्लिनिक में इलाज करवाते थे. पोन्नैया सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ा. इसके बावजूद, जब वे अपने होमटाउन आए तो लोगों ने उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया.

तिरुवनंतपुरम में ली अंतिम सांस
सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी, वे सालों से अपने क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहे थे. पोन्नैया, जो एक हफ्ते पहले तक मरीजों का इलाज कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 20 रुपये फीस के लिए थे. इसी बीच उनकी तबीयत खराब होने के बाद तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हो गया.

अरुमुगनेरी के लोग पोन्नैया के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हुए. पोन्नैया अपने मरीजों का बहुत प्यार और दयालुता से इलाज करते थे.

बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि
पोन्नैया का पार्थिव शरीर लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए उनके क्लिनिक में रखा गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

लोगों की श्रद्धांजलि के बाद, डॉ. पोन्नैया के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से उनके होमटाउन तिरुनेलवेली ले जाया गया. वहां मौजूद लोगों ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताईं और कहा कि वे उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे और उनके जाने से दुखी हैं. उन्होंने यह भी मांग की कि उनका क्लिनिक चलता रहे.

20 RUPEES DOCTOR
TIRUCHENDUR IN THOOTHUKUDI DISTRICT
TAMIL NADU
डॉक्टर पोन्नैया
DOCTOR PONNAIYA

