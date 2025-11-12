ETV Bharat / bharat

एग्जिट पोल पर बोले शाहनवाज हुसैन, विकास, सुशासन के लिए NDA को मिला वोट

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिहार में एनडीए के नेतृत्व, विकास के एजेंडे में लोगों ने विश्वास जताया.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 11:24 AM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे जारी होने के बाद भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया है कि एनडीए राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में भारी मतदान और लंबी कतारें एनडीए के नेतृत्व और विकास के एजेंडे में लोगों के विश्वास का स्पष्ट संकेत है.

हुसैन ने कहा, 'लोगों की लंबी कतारें इस बात का संकेत हैं कि एनडीए सरकार बनाएगी. एग्जिट पोल भी यही संकेत दे रहे हैं कि एनडीए सत्ता में वापसी करेगी.' उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य में निरंतर प्रगति और स्थिरता के वादे के लिए निर्णायक रूप से वोट दिया है.

हुसैन ने जोर देकर कहा कि गठबंधन का शासन, बुनियादी ढाँचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों पर जोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा है. उन्होंने कहा, 'बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है. उन्होंने निरंतरता, विकास और सुशासन के लिए वोट दिया है.'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से जुड़ने में पूरी तरह से विफल रहे. उन्होंने कहा, 'जनता ने भ्रम और खोखले वादों की राजनीति को नकार दिया है.'

मंगलवार को जारी एग्जिट पोल के अनुसार, सत्तारूढ़ एनडीए बिहार में फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, जबकि उनका अनुमान है कि विपक्षी महागठबंधन 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगा.

एग्जिट पोल ने यह भी अनुमान लगाया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, जिसने विधानसभा चुनावों में पदार्पण किया वह सीटों के मामले में कोई खास कमाल नहीं कर पाएगी. पीपुल्स पल्स पोल सर्वे ने एनडीए को 133-159 सीटें, महागठबंधन को 75-101 सीटें और जन सुराज को 0-5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. अन्य को 2-8 सीटें मिलने की संभावना है.

पीपुल्स इनसाइट के सर्वेक्षण में एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें, जन सुराज को 0-2 सीटें और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. जेवीसी सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि एनडीए को 135-150 सीटें, महागठबंधन को 88-103 सीटें, जन सुराज को 0-1 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती हैं.

डीवीसी रिसर्च पोल सर्वे के अनुसार एनडीए को 137-152 सीटें, महागठबंधन को 83-98 सीटें, जन सुराज को 2-4 सीटें और अन्य को 4-8 सीटें मिलने का अनुमान है. पूरी तस्वीर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी क्यों वोटों की गिनती है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस ने बिहार में NDA की जीत की भविष्यवाणी वाले एग्जिट पोल को खारिज किया, INDIA ब्लॉक की जीत का दावा किया

