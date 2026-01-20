ETV Bharat / bharat

ग्रामीणों ने खुद 23 लाख रुपये लगाकर चौड़ी की सड़क, PWD ने सरकार को भेजा था 45 लाख का एस्टीमेट

नेहरूकुंड से पलचान तक की सड़क की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है. ये सड़क बुरुआ और शनाग पंचायतों से होकर गुजरती है.

ग्रामीणों ने खुद 23 लाख रुपये लगाकर चौड़ी की सड़क
ग्रामीणों ने खुद 23 लाख रुपये लगाकर चौड़ी की सड़क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:12 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 2:19 PM IST

कुल्लू: जब सरकार और प्रशासन सालों तक सिर्फ फाइलों में एस्टीमेट बनाते रहते हैं, तब असल विकास आखिर करता कौन है? क्या कल्याणकारी राज्य की धारणा बसे किताबों औ सिद्धांतों में ही है, जिस काम के लिए लोक निर्माण विभाग 45 लाख का आंकलन बनाकर बैठा रहा, वही काम ग्रामीणों ने आपसी सहयोग, श्रम और जमीन दान से आधे से भी कम खर्च में कर दिखाया. यह उदाहरण न सिर्फ सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जब इच्छाशक्ति हो, तो विकास के रास्ते खुद बन जाते हैं.

दरअसल हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में नेहरूकुंड से पलचान तक की सड़क की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है. ये सड़क बुरुआ और शनाग पंचायतों से होकर गुजरती है, लेकिन दोनों ही पंचायतें लंबे समय से सड़क के तंग होने का दंश झेल रही थी. नेहरुकुंड पुल से बरुआ तक सड़क बहुत संकरी थी. सड़क का करीब 100 से 150 मीटर हिस्सा तंग था. पर्यटन सीजन के दौरान यहां वाहनों का भी लंबा जाम लग जाता था. पर्यटन सीजन के दौरान यहां पर सैलानियों की भी खासी आवाजाही रहती है और सेब सीजन के दौरान भी यहीं से ही गाड़ियां गुजरती थीं. सड़क तंग होने के चलते यहां पर लंबा जाम लगा रहता था. दोनों पंचायत ने कई बार सरकार और प्रशासन से सड़क को चौड़ा करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और सरकार सिर्फ एस्टीमेट ही बनाते रहे.

सड़क का रविवार को हुआ उद्घाटन
सड़क का रविवार को हुआ उद्घाटन (ETV Bharat)

फाइलों में लटका रहा एस्टीमेट

बीते साल ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क के विकास कार्यों के लिए 45 लाख का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी. सरकार की एस्टीमेट की फाइल महीनों से कार्यालयों में लटकी रही. सरकारी लेट लतीफी से तंग आकर और प्रशासन से सहयोग न मिलता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काम करने की ठानी और एक समिति का गठन किया. सभी लोगों ने मिलकर डेढ़ सौ मीटर सड़क को आखिरकार अपने ही स्तर पर चौड़ा कर दिया. अब ये सड़क 20 से 25 फुट चौड़ी हो गई है और यहां पर वाहनों की आवाजाही भी दोनों ओर से सुचारू हो गई है. नॉर्थ मनाली विकास समिति ने समाज सेवियों के सहयोग से इसे 23 लाख में पूरा कर दिया. इसके लिए समिति ने दोनों पंचायत के ग्रामीणों से बात की और यहां पर पर्यटन कारोबार चला रहे कारोबारियों और अन्य फर्मों ने भी इसमें आर्थिक और दूसरे तरीकों से काफी मदद की. इतना ही नहीं पंचायत के दो लोगों ने इसके लिए अपनी लाखों रुपए की भूमि भी दान की है. 23 लाख रुपये का इंतजाम भी लोगों ने अपने स्तर पर किया. रविवार को इस सड़क का भी उद्घाटन कर दिया गया.

सड़क पर लगता था जाम
सड़क पर लगता था जाम (ETV Bharat)

ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे थे लोग

सड़क चौड़ी करने के लिए अपनी जमीन देने वाले ग्रामीण तेंजिन का कहना है कि 'यहां पर गर्मियों के सीजन में सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता था और सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी कई घंटे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब सड़क चौड़ी हो गई है. इससे सैलानियों को भी काफी सुविधा होगी और सेब सीजन के दौरान ग्रामीणों की गाड़ियां भी अब यहां पर नहीं फंसेगी. समिति के सदस्यों ने मुझसे इस कार्य के लिए बात की थी और दोनों पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए सड़क चौड़ा करने के लिए अपनी जमीन दान दी है.'

ETV Bharat
उद्धाटन के समय सड़क पूजन करवाते लोग (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने जमा किया पैसा

मनाली के नेहरू कुंड पुल से राइड इन कैफ़े तक जिसमें दोनों तरफ़ डंगे (रिटेनिंग वॉल) लगाए गए हैं, जिस कारण अब यह सड़क लगभग बीस से पच्चीस फिट चौड़ी हो गई है. नॉर्थ मनाली विकास समिति के अध्यक्ष वेद राम ठाकुर ने बताया कि 'इस कार्य को पूरा करने के लिए दो ग्रामीण गुप्त राम और तेंजिन का सबसे अहम सहयोग रहा. अगर ये दोनों लोग सड़क चौड़ी करने के लिए अपनी जमीन दान नहीं देते, तो ये सड़क कभी चौड़ी नहीं हो पाती. इसके अलावा भी ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सड़क चौड़ा करने के लिए धनराशि एकत्र की और 23 लाख रुपए की धनराशि से यह विकास कार्य पूरा हो पाया है.' वेद राम ठाकुर ने बताया कि सड़क के निर्माण में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड ने एक लाख का सहयोग दिया. मनाली एसडीएम रमण कुमार शर्मा सहित लोक निर्माण विभाग का विशेष सहयोग मिला. लोंगों के साथ साथ पर्यटन कारोबारियो के अलावा अन्य कई यूनियन का भी इस काम को पूरा करने में सहयोग मिला है.

23 लाख में हुआ सड़क का चौड़ीकरण
23 लाख में हुआ सड़क का चौड़ीकरण (ETV Bharat)

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि 'सड़क चौड़ी होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी. समिति के काम के बारे में प्रदेश सरकार से भी बात की जाएगी और आगामी समय में समिति को जो भी सरकारी मदद चाहिए होगी, वो भी उन्हें समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी.'

वहीं, विभाग सड़क निर्माण को लेकर अभी भी फाइलों, एस्टीमेट पर फंसा है. आने वाले समय में सड़क के बचे हुए कामों को पूरा करने की बात कर रहा है. लोक निर्माण विभाग मनाली के अधिशासी अभियंता अनुप राम ने बताया कि इस सड़क के लिए लोक विभाग ने एस्टीमेट तैयार किया था. उसे मंजूरी के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भेजा गयाथा. इसके अलावा भी इस सड़क पर अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग काम कर रहा है. आने वाले समय में इस सड़क से संबंधित अन्य विकास कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा.

संपादक की पसंद

