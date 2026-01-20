ETV Bharat / bharat

ग्रामीणों ने खुद 23 लाख रुपये लगाकर चौड़ी की सड़क, PWD ने सरकार को भेजा था 45 लाख का एस्टीमेट

कुल्लू: जब सरकार और प्रशासन सालों तक सिर्फ फाइलों में एस्टीमेट बनाते रहते हैं, तब असल विकास आखिर करता कौन है? क्या कल्याणकारी राज्य की धारणा बसे किताबों औ सिद्धांतों में ही है, जिस काम के लिए लोक निर्माण विभाग 45 लाख का आंकलन बनाकर बैठा रहा, वही काम ग्रामीणों ने आपसी सहयोग, श्रम और जमीन दान से आधे से भी कम खर्च में कर दिखाया. यह उदाहरण न सिर्फ सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जब इच्छाशक्ति हो, तो विकास के रास्ते खुद बन जाते हैं. दरअसल हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में नेहरूकुंड से पलचान तक की सड़क की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है. ये सड़क बुरुआ और शनाग पंचायतों से होकर गुजरती है, लेकिन दोनों ही पंचायतें लंबे समय से सड़क के तंग होने का दंश झेल रही थी. नेहरुकुंड पुल से बरुआ तक सड़क बहुत संकरी थी. सड़क का करीब 100 से 150 मीटर हिस्सा तंग था. पर्यटन सीजन के दौरान यहां वाहनों का भी लंबा जाम लग जाता था. पर्यटन सीजन के दौरान यहां पर सैलानियों की भी खासी आवाजाही रहती है और सेब सीजन के दौरान भी यहीं से ही गाड़ियां गुजरती थीं. सड़क तंग होने के चलते यहां पर लंबा जाम लगा रहता था. दोनों पंचायत ने कई बार सरकार और प्रशासन से सड़क को चौड़ा करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और सरकार सिर्फ एस्टीमेट ही बनाते रहे. सड़क का रविवार को हुआ उद्घाटन (ETV Bharat) फाइलों में लटका रहा एस्टीमेट बीते साल ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क के विकास कार्यों के लिए 45 लाख का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी. सरकार की एस्टीमेट की फाइल महीनों से कार्यालयों में लटकी रही. सरकारी लेट लतीफी से तंग आकर और प्रशासन से सहयोग न मिलता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काम करने की ठानी और एक समिति का गठन किया. सभी लोगों ने मिलकर डेढ़ सौ मीटर सड़क को आखिरकार अपने ही स्तर पर चौड़ा कर दिया. अब ये सड़क 20 से 25 फुट चौड़ी हो गई है और यहां पर वाहनों की आवाजाही भी दोनों ओर से सुचारू हो गई है. नॉर्थ मनाली विकास समिति ने समाज सेवियों के सहयोग से इसे 23 लाख में पूरा कर दिया. इसके लिए समिति ने दोनों पंचायत के ग्रामीणों से बात की और यहां पर पर्यटन कारोबार चला रहे कारोबारियों और अन्य फर्मों ने भी इसमें आर्थिक और दूसरे तरीकों से काफी मदद की. इतना ही नहीं पंचायत के दो लोगों ने इसके लिए अपनी लाखों रुपए की भूमि भी दान की है. 23 लाख रुपये का इंतजाम भी लोगों ने अपने स्तर पर किया. रविवार को इस सड़क का भी उद्घाटन कर दिया गया. सड़क पर लगता था जाम (ETV Bharat)