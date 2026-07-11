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बड़े शहरों के लोगों के खर्च में 3 गुना बढ़ोतरी; कमाई में बेंगलुरु-चंडीगढ़ टॉप पर

Status of Indian cities : देश के सभी शहरों की आबादी साल 2030 तक अमेरिका-इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी. यहां करीब 63 करोड़ लोग रहेंगे. मौजूदा समय देश के करीब 100 शहरों में केवल 19% आबादी ही रहती है. वहीं औसत कमाई के मामले में बेंगलुरु-चंडीगढ़ टॉप पर हैं. वडोदरा दूसरे स्थान पर है. बड़े शहरों के लोगों का खर्च करीब 3 गुना बढ़ गया है. हाल ही में जारी PRICE (People Research on India's Consumer Economy) और टाटा संस की रिपोर्ट में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं.

देश की आर्थिक तरक्की में अब केवल मुंबई-बेंगलुरु जैसे बड़े शहर ही नहीं योगदान दे रहे हैं, बल्कि अब छोटे शहर भी इसमें अहम भूमिका निभाने लगे हैं. हालांकि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम करने की जरूरत है. प्राइस और टाटा संस की रिपोर्ट The Many Urban Indias की हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश की बदलती शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है.

देश के 100 शहर अर्थव्यवस्था के पावर हाउस : रिपोर्ट के अनुसार देश के शहर बहुत तेजी से बदल रहे हैं. स्टडी के लिए साल 2014, 2016, 2021 और 2023 का डेटा शामिल किया गया. जिन 100 शहरों में सर्वे किया गया उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया. इनमें बिग सिक्स (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता), बूमटाउन (आबादी के हिसाब से 19 शहर), ब्रेकआउट (25 शहर) और फ्रंटियर (ग्रुप के 50 सबसे छोटे शहर) शामिल किए गए. सर्वे में पाया गया कि ये शहर अर्थव्यस्था के पावर हाउस हैं. देश की ग्रोथ स्टोरी इन्हीं पर निर्भर है.

हैदराबाद में मिडिल इनकम वाले परिवार ज्यादा : प्राइस की रिपोर्ट के अनुसार 100 शहरों में शामिल हैदराबाद में मिडिल इनकम वाले परिवारों की संख्या ज्यादा है. वहीं हाई इनकम वाले परिवारों यानी जिनकी सालाना आय 36 लाख से ज्यादा है, ऐसे लोगों की संख्या पिछले 10 साल में 3% से करीब 4 गुना बढ़कर 12% पहुंच गई. वहीं हाई इनकम वाले परिवारों में मुंबई-दिल्ली सबसे आगे हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विकास की रफ्तार देश में इतनी तेज है कि साल 2030-31 तक हर 5 में से एक घर अमीर होगा.

छोटे शहरों के लोगों की भी बढ़ रही कमाई : रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में रायपुर, थूथुकुडी और कन्नूर जैसे कई छोटे शहरों में मिडिल और हाई इनकम वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है. 100 शहरों में कम इनकम वाले परिवार, जिनकी कमाई सालाना 1.5 लाख से भी कम हैं, ऐसे लोग इस कैटेगरी से साल 2030-31 तक बाहर निकल जाएंगे. यानी इनकी आमदनी मौजूदा कमाई से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी. बूमटाउन यानी तेजी से बढ़ते शहरों में पक्की नौकरियों की संख्या पिछले 10 साल में 32% से बढ़कर लगभग 38% हो गई है.

कुल खर्च का 20% हिस्सा छोटे शहरों से आ रहा : रिपोर्ट के अनुसार इनकम के मामले में गांव और शहर की दूरी मिट रही है. दोनों इलाके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. इससे एक मजबूत मिडिल इकॉनमी बन रही है. देश के जिन शहरों की आबादी 5 लाख से भी कम है, वहां के लोग भी अब ज्यादा रुपये खर्च कर रहे हैं. पूरे देश के सभी परिवार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जितने भी रुपये खर्च कर रहे हैं, उसका 20% हिस्सा इन्हीं छोटे शहरों से आ रहा. पहले शहर और गांव में खर्च करने की आदत का अंतर 10 से 12% था. अब यह 8% पर आ गया है.

4 कैटेगरी के 100 शहरों के परिवार कितना कर रहे खर्च? : रिपोर्ट में 4 कैटेगरी में शामिल 100 शहरों में कुल होने वाले सालाना खर्च के बारे में भी जानकारी दी गई है. इसके अनुसार बिग सिक्स जिसमें 6 बड़े शहर शामिल हैं. उनका सालाना खर्च 34.2 लाख करोड़ है. इसी तरह बूमटाउन कैटेगरी वाले शहर जिसमें तेजी से बढ़ते शहरों को शामिल किया गया है, उनका सालाना खर्च 20.1 लाख करोड़, ब्रेकआउट श्रेणी के शहर जिसमें उभरते हुए शहर शामिल हैं, उनकी सालाना कमाई 11.1 लाख करोड़ जबकि फ्रंटियर श्रेणी के शहर जिसमें छोटे शहर शामिल हैं उनका सालाना खर्च 9.1 लाख करोड़ है.