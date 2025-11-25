ETV Bharat / bharat

जब धर्मेंद्र के लिए गांववालों ने निकला था 'बैलगाड़ी जुलूस'… 1984 में क्या हुआ था नासिक के टोकडे गांव में?

24 नवंबर को 89 की उम्र में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया. वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे.

Dharmendra built school in Nashik
जुलूस में शामिल धर्मेंद्र. (File) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
नासिक (महाराष्ट्र): बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद नासिक जिले में उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं. खासकर मालेगाव तालुका के टोकडे गांव के लोग उन्हें आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं. उनके निधन के बाद अनायास ही वो लम्हा याद आ गया, जब गांव वालों ने उनके सम्मान में बैलगाड़ी का जुलूस निकाला था.

मां के नाम पर बनवाया था स्कूलः

साल 1984 में धर्मेंद्र ने अपनी मां सत्यवती कौर के नाम पर टोकडे गांव में एक स्कूल बनवाया था. इसका नाम रखा गया- मातोश्री सत्यवती कौर विद्यालय. स्कूल बनाने के लिए उन्होंने उस समय 1 लाख 20 हजार रुपये की बड़ी राशि दान की थी.

Dharmendra built school in Nashik
अवार्ड लेते धर्मेंद्र. (File) (ETV Bharat)

बैलगाड़ी में निकला था जुलूसः

7 नवंबर 1984 को स्कूल के उद्घाटन के लिए जब धर्मेंद्र गांव आए थे, तो गांववालों ने उनका जोरदार स्वागत किया था. पूरे गांव में बैलगाड़ी का जुलूस निकाला गया. इस समारोह में फिल्म निर्माता जी.पी. सिप्पी, अभिनेता दारा सिंह और देओल परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे.

जाट समाज की जमीन पर बनी स्कूलः

टोकडे और आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग रहते हैं. साल 1938 में जाट बंधुओं ने अपनी 70 एकड़ जमीन पंचायती उदासीन आखाड़े को दान कर दी थी. एक बार जब धर्मेंद्र आखाड़े में दर्शन के लिए आए, तो गांववालों से बातचीत हुई. तभी गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का फैसला हुआ.

टोकडे गांव के विठोबा द्यानद्यान ने कहा, "धर्मेंद्र जी का सामाजिक कार्य, जाट समाज के प्रति उनका प्यार और उनका सरल स्वभाव हम महाराष्ट्र के जाट समाज वाले कभी नहीं भूलेंगे."

नासिक में मिला था लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्डः

साल 2009 में नाशिक के कालिदास कलामंदिर में हुए नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धर्मेंद्र को तत्कालीन मंत्री छगन भुजबल ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था.

पुरस्कार लेते वक्त भावुक धर्मेंद्र ने कहा था, "चित्रपट इंडस्ट्री को जन्म देने वाले दादासाहेब फाल्के के गांव में मुझे यह सम्मान मिल रहा है. यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. दादा ने अगर फिल्मों की नींव न रखी होती तो हम सब कहीं नहीं होते. यह सब उनकी देन है." बता दें कि 24 नवंबर को 89 की उम्र में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया. वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे.

