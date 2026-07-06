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ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को धन्यवाद दिया

भारतीय धार्मिक नेताओं का एक डेलीगेशन शुक्रवार को नई दिल्ली में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा. ( ANI )

नई दिल्ली: भारत में ईरान के दूतावास ने रविवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत सरकार और लोगों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इंसानी रिश्तों को दिखाता है. दूतावास ने कहा कि इन समारोह में भारतीय नेता, विद्वान, बुद्धिजीवी और अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि की मौजूदगी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को दिखाती है. इसमें कहा गया, 'यह राष्ट्रीय शोक के इस समय में ईरान के लोगों के साथ आपसी सम्मान और सच्ची एकजुटता का एक मजबूत प्रदर्शन भी था.' भारत के शामिल होने की तारीफ करते हुए दूतावास ने कहा, 'ईरान के लोग दोस्ती, हमदर्दी और दिल से मिले सम्मान के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे. वे इसे ईरान और भारत के बीच पक्के रिश्तों का एक कीमती सबूत मानते हैं, और हमारे दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक कीमती नींव मानते हैं.' दूतावास ने उन भारतीय अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने खामेनेई की मौत के बाद ईरान के साथ हमदर्दी जताई.