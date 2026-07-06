ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को धन्यवाद दिया
दूतावास ने कहा कि भारतीय नेता, विद्वान, बुद्धिजीवी और अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि की मौजूदगी दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को दिखाती है.
Published : July 6, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली: भारत में ईरान के दूतावास ने रविवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत सरकार और लोगों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इंसानी रिश्तों को दिखाता है.
दूतावास ने कहा कि इन समारोह में भारतीय नेता, विद्वान, बुद्धिजीवी और अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि की मौजूदगी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को दिखाती है. इसमें कहा गया, 'यह राष्ट्रीय शोक के इस समय में ईरान के लोगों के साथ आपसी सम्मान और सच्ची एकजुटता का एक मजबूत प्रदर्शन भी था.'
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in the Republic of India extends its heartfelt gratitude and sincere appreciation to the friendly Government and people of India, especially the official delegation that attended on behalf of the Government and people of India, for… pic.twitter.com/Xv01SK2fjz— Iran in India (@Iran_in_India) July 5, 2026
भारत के शामिल होने की तारीफ करते हुए दूतावास ने कहा, 'ईरान के लोग दोस्ती, हमदर्दी और दिल से मिले सम्मान के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे. वे इसे ईरान और भारत के बीच पक्के रिश्तों का एक कीमती सबूत मानते हैं, और हमारे दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक कीमती नींव मानते हैं.' दूतावास ने उन भारतीय अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने खामेनेई की मौत के बाद ईरान के साथ हमदर्दी जताई.
पोस्ट में आगे कहा गया, 'भारत में ईरान के दूतावास एक बार फिर सभी भारतीय अधिकारियों, जानी-मानी हस्तियों और भारत के उन नेक लोगों की दिल से तारीफ करती है जो दुख के इस समय में ईरान के लोगों के साथ खड़े रहे और अपनी हमदर्दी जाहिर की.'
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने तेहरान में हुए अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया. कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए ने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी. जम्मू- कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई.
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'तेहरान से जाते समय मेरी संवेदनाएं इस गहरे नुकसान और दुख की घड़ी में वहां के बहादुर लीडरशिप और हिम्मत वाले लोगों के साथ है. हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे. इतने अच्छे और गर्मजोशी से मेजबान होने के लिए ईरानी सरकार का बहुत-बहुत शुक्रिया. यहां आना मेरे लिए सम्मान की बात है.'
आयतुल्लाह अली खामेनेई इस साल 28 फरवरी को अमेरिका -इजराइली हमलों में मारे गए थे. इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था. अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में लाखों लोग इकट्ठा हुए. खामेनेई की मौत के बाद, उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया. अल जजीरा के मुताबिक इजराइली धमकियों के बीच सुरक्षा चिंताओं के कारण उनके छह दिन के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल नहीं होने की उम्मीद है.