लातेहार का शाकाहारी गांव, मांसाहार से दूर रहते हैं यहां के ग्रामीण, स्कूल में भी मिलता है बच्चों को अंडे के बदले फल

लातेहार के बरवागढ़ा गांव मेंं लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं. यहां के बच्चे भी मांसाहार पसंद नहीं करते हैं.

BENEFITS OF A VEGETARIAN DIET
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
Published : November 2, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : November 2, 2025 at 11:18 AM IST

लातेहारः समाज में लोगों के खानपान में काफी बदलाव आया है. मांसाहार का प्रचलन अपेक्षाकृत बढ़ा है, परंतु इस परिवेश में भी लातेहार का बरवागढ़ा एक ऐसा गांव है जहां के लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं. यहां के ग्रामीण मांसाहार से बिल्कुल दूर हैं. बड़े तो बड़े यहां के बच्चे भी मांसाहार पसंद नहीं करते हैं. इसी कारण यहां के स्कूल में मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों को अंडे के बदले फल दिया जाता है.

शाकाहार का है बोलबाला

दरअसल लातेहार जिला जंगल पहाड़ों से भरा हुआ इलाका है. यहां के खस्सी बकरे को भी उत्तम क्वालिटी का माना जाता है. इस कारण इसकी डिमांड भी अन्य जिलों में भारी मात्रा में होती है. यहां मांसाहार का प्रचलन भी अपेक्षाकृत बढ़ा है. परंतु लातेहार सदर प्रखंड के नेवाड़ी पंचायत के बरवागढ़ा गांव में अभी भी शाकाहार का ही बोलबाला है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

इस गांव में अधिकांश लोग टाना भगत समुदाय के ही निवास करते हैं. टाना भगत समुदाय महात्मा के विचारों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं. इस समुदाय का एक भी व्यक्ति मांसाहार का प्रयोग नहीं करता. इनका भोजन पूरी तरह शुद्ध और शाकाहारी होता है. यही कारण है कि गांव में मांसाहार का कोई स्थान नहीं है. यहां के बच्चे भी मांसाहार को पसंद नहीं करते.

स्थानीय ग्रामीण कार्तिक टाना भगत, मंगरा टाना भगत, मनीषा देवी, राजो देवी आदि ने बताया कि गांव के लोग मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं. उनकी यह परंपरा रही है कि उनका भोजन पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए. इस परंपरा का निर्वहन गांव के लोग आज तक करते आ रहे हैं.

स्कूल में बच्चों को भी दिया जाता है अंडा के बदले फल

बरवागढ़ा गांव के ग्रामीण पूरी तरह शाकाहारी हैं, इस कारण उनके बच्चे भी मांसाहार से दूर ही रहते हैं. गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अंडे के बदले फल दिया जाता है. स्कूल की शिक्षिका अभिषिका खाखा ने बताया कि गांव में अधिकांश बच्चे भगत समुदाय के हैं. भगत समुदाय के लोग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं. सरकारी प्रावधान भी है कि जो बच्चे शाकाहारी होते हैं उन्हें अंडे के बदले फल देना होता है. इसी कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंडा के बदले फल दिया जाता है. उन्होंने बताया कि टाना भगत समुदाय के लोग मांसाहार से बिल्कुल दूर रहते हैं.

शाकाहारी भोजन से तन मन रहता है तंदुरुस्त

गांव के मंगरा टाना भगत ने बताया कि गांव के लोग हमेशा शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही करते हैं. शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने के कारण गांव के अधिकांश लोग तन मन से पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं. ग्रामीण बीमार भी काफी कम पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि हम अपने भोजन में घर में बना हुआ आहार ही प्रयोग करते हैं. यहां के बच्चे भी होटल के खाने से परहेज करते हैं. यही कारण है कि छोटी-मोटी सिजनली बीमारियों को छोड़कर कोई भी ग्रामीण कभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित नहीं होता है.

सर्वोत्तम भोजन होता है शाकाहार - डॉ अखिलेश्वर प्रसाद

इस संबंध में लातेहार अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद ने बताया कि शाकाहार वर्तमान परिवेश में सर्वोत्तम भोजन होता है. उन्होंने कहा कि शाकाहारी भोजन आसानी से सुपाच्य होता है. इस कारण इससे कई प्रकार के लाभ भी होते हैं. परंतु मांसाहार भोजन को पचाने में काफी समय लगता है. इससे शरीर में गैस बनना, लीवर, किडनी आदि की समस्या होने लगती है. जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है. उन्होंने कहा कि इसी कारण वर्तमान में पूरे विश्व में ही शाकाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुरानी कहावत भी है कि जैसा खाएंगे अन्न, वैसा हो जाता है मन.

