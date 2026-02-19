ETV Bharat / bharat

असम के लोगों का राज्य के संसाधनों पर अधिकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं, बोले नितिन नबीन

नितिन नवीन ने असम दौरे के क्रम में चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा.

People of Assam, not Bangladeshi infiltrators, have rights over state's resources: BJP president
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और राज्य के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा के साथ चाय बागान में. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 6:35 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में असम में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया.

असम के लोगों का राज्य के संसाधनों पर अधिकार है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को कहा कि असम के संसाधनों पर अधिकार केवल असम की जनता का है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का. नबीन ने डिब्रूगढ़ जिले के मनोहरी चाय बागान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ उचित कदम उठाए हैं.

उन्होंने कहा, "घुसपैठियों को वापस भेजने संबंधी मुख्यमंत्री की कार्रवाई से पता चलता है कि वह राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं." भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देते हैं और इस क्षेत्र में ‘‘प्रत्येक परियोजना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं’’.

उन्होंने दावा किया, "पिछली केंद्र सरकारों ने भी इस क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित की थी, लेकिन उसका उचित इस्तेमाल नहीं हुआ." उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में भी, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है.

असम दौरे के दूसरे दिन चाय बागान, 'नामघर' गए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन
नितिन नबीन ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक चाय बागान का बृहस्पतिवार को दौरा किया तथा अथक परिश्रम और समर्पण के जरिए इस पेय पदार्थ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए श्रमिकों की सराहना की.

उन्होंने कांग्रेस पर असम को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल बेचैन है क्योंकि भाजपा सरकार “बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रही है. अपने दो दिवसीय असम दौरे के क्रम में, नबीन ने यहां एक ‘पन्ना प्रमुख सम्मेलन’ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया.

वहीं, गुरुवार को दौरे के दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन चाय बागान में नबीन के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और राज्य के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा भी थे.

नितिन नबीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "असम के चाय बागानों ने अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में ख्याति प्राप्त की है और असम चाय ने अपने उत्कृष्ट स्वाद एवं बेहतरीन गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है." उन्होंने कहा कि यह चाय बागान श्रमिकों के अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है और उनके दृढ़ संकल्प एवं प्रतिबद्धता ने हमेशा असम को गौरवान्वित किया है.

दो दिवसीय असम दौरे के क्रम में भाजपा अध्यक्ष तिनसुकिया जिले के बारेकुरी में ‘नामघर’ (प्रार्थना गृह) गए. उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, "मैं तिनसुकिया जिले के बारेकुरी में स्थित पवित्र नामघर गया जो मोरान समुदाय की गहरी आस्था और सांस्कृतिक एकता को दर्शाने वाला आध्यात्मिक केंद्र है."

नबीन ने कहा कि उन्होंने भारत के लोगों की समृद्धि, निरंतर प्रगति और शांति के लिए प्रार्थना की. भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था, इस छोटे से गांव में भक्ति और प्रकृति का खूबसूरत सह-अस्तित्व है. लोगों के साथ-साथ दुर्लभ ‘हूलॉक गिब्बन’, जिन्हें प्यार से 'होलो बंदर' कहा जाता है, ने बारेकुरी को अपना घर बना लिया है." उन्होंने मटक शासक सर्बानंद सिंह के ‘मोइदम’ (समाधि स्थल) जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

असम में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हर बूथ पर 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य : भाजपा प्रमुख नबीन
असम के दो दिवसीय दौरे के क्रम में बुधवार को नितिन नबीन ने कहा, "हम यहां लगातार तीसरी जीत हासिल करने आए हैं. लेकिन मैं साधारण जीत से संतुष्ट नहीं हूं. मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं . सभी बूथों से 50 प्रतिशत वोट लाएं. इससे कांग्रेस का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा."

असम विधानसभा के 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है. वर्तमान में, असम विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा की संख्या 64 है, जबकि उसके सहयोगी एजीपी के पास नौ विधायक, यूपीपीएल के पास सात और बीपीएफ के पास तीन सदस्य हैं.

नबीन ने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया. भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "यह उन सभी कांग्रेस नेताओं के लिए एक संदेश होगा जिन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिलाया और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया." उन्होंने कहा, "असम में कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में शामिल है. उनके पास राज्य के लिए कोई नीति, इरादा और क्षमता नहीं था. लेकिन भाजपा के पास ये तीनों गुण हैं और हम जनता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं." नबीन ने दावा किया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से क्यों निकाला जा रहा है.

उन्होंने कहा, "मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें असम की जनता के अधिकारों को छीनने की आजादी है? वे घुसपैठियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं असम के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद देता हूं. इसी वजह से पूरी कांग्रेस बेचैन है." नबीन ने दावा किया कि असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया का असर पश्चिम बंगाल और केरल में भी दिख रहा है.

उन्होंने कहा, “कांग्रेस शासन के दौरान एक समय ऐसा भी था जब कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराता था. नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह स्थिति बदल गई है.” कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए, नबीन ने दावा किया कि जहां भाजपा अब पूर्वोत्तर और असम के विकास के लिए काम कर रही है, वहीं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र 'संघर्षों की भूमि' हुआ करता था और खबरें केवल संघर्षों के बारे में ही होती थीं.

उन्होंने कहा, "हम असम के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है. आज का असम अवसरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, न कि संघर्षों की भूमि के रूप में. इसका श्रेय भाजपा नेतृत्व को जाता है."

नबीन ने दिल्ली में अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि असम के कई छात्र राज्य में चल रही झड़पों से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी चले गए थे. उन्होंने कहा, "आज भाजपा सरकार के कारण स्थिति पूरी तरह बदल गई है. हम राष्ट्रीय सुरक्षा, असम की अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं."

नबीन ने कहा कि सैनिकों को दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी आजादी दी गई है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय में ऐसा नहीं होता था और सैनिक का सिर कलम कर दिए जाने पर भी सैनिक मूक दर्शक बने रहते थे. उन्होंने कहा, “यह बदलाव सिर्फ आपके वोटों की वजह से आया है. प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण सब कुछ बदल रहा है. असम भी अब बदल रहा है और हमें राज्य को और मजबूत करने की जरूरत है."

ये भी पढ़ें: असम के तीन दिवसीय दौरे पर अमित शाह, ये है गृहमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

TAGGED:

BJP PRESIDENT NITIN NABIN
NITIN NABIN ASSAM VISIT
MANOHARI TEA ESTATE IN DIBRUGARH
ASSAM ASSEMBLY ELECTION
NITIN NABIN ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.