वाह! तेलंगाना में महज तीन दिन में गटक गए एक हजार करोड़ की शराब, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

तेलंगाना राज्य के इतिहास में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई. सिर्फ छह दिनों में 1,350 करोड़ रुपये की शराब की खपत हुई.

People in Telangana have consumed liquor worth Rs. 1,000 crore in 3days
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 8:57 PM IST

Updated : January 1, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना में नए साल का स्वागत करते हुए शराब के शौकीन लोगों ने जमकर शराब का सेवन किया. 2026 से एक दिन पहले यानी कि, 31 दिसंबर को राज्य के हिस्सों में शराब की भारी बिक्री हुई.

31 दिसंबर को तेलंगाना के अलग-अलग इलाकों में दोपहर से ही शराब पीने वालों की दुकानों पर लाइन लग गई. नतीजा यह हुआ कि, राज्य में पिछले साल के मुकाबले शराब की बिक्री ज्यादा हुई. अकेले इन छह दिनों में शराब की शौकीनों ने 1350 करोड़ रुपये की शराब पी ली.

देखा जाए तो, यहां पिछले साल के मुकाबले इस साल शराब की बिक्री बढ़ी है. 2023 के आखिरी दिन 736 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी. कुछ जगहों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस द्वारा लोगों को पकड़े जाने की घटनाएं सामने आईं.

छह दिनों में 1350 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई
नए साल ने राज्य के खजाने को काफी बढ़ावा दिया. तेलंगाना राज्य के इतिहास में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई. पिछले सिर्फ छह दिनों में 1,350 करोड़ रुपये की शराब पी गई.

तीन दिनों में 1000 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई
एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि, अकेले पिछले तीन दिनों में 1000 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई. इन तीन दिनों में 8.30 लाख केस शराब और 7.78 लाख केस बीयर बिकी. कुल मिलाकर नए साल के मौके पर शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री जोरों पर रही.

नशे में गाड़ी चलाने के 2,731 मामले दर्ज
पुलिस ने पूरे हैदराबाद में नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ एक खास कैंपेन चलाया और तीनों कमिश्नरेट के तहत आने वाले अलग-अलग इलाकों में जांच की गई. नतीजा यह हुआ कि, नशे की हालत में गाड़ी चलाने के 2,731 मामले दर्ज किए गए. इसमें हैदराबाद कमिश्नरेट में नशे में गाड़ी चलाने के 1,198 मामले, साइबराबाद में 928 और राचकोंडा कमिश्नरेट में 605 मामले शामिल हैं.

नए साल के जश्न के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए, ईगल फोर्स, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मिलकर खास जांच किए. लगभग 15 ईगल फोर्स टीमों और आठ एक्साइज टीमों ने पब और रिसॉर्ट को टारगेट किया.

पहले जहां सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारियां होती थीं, उससे अलग इस बार पुलिस ने साइंटिफिक सबूतों के साथ संदिग्धों को पकड़ने के लिए एडवांस्ड यूरिन और सलाइवा ड्रग टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया. ये किट कम समय में सटीक नतीजे देती हैं, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने ड्रग्स लिया है या नहीं. जांच के तहत, अधिकारियों ने पब और रिसॉर्ट में 51 लोगों पर ड्रग टेस्ट किए, जिससे यह कन्फर्म हुआ कि चार DJ ऑपरेटरों ने ड्रग्स लिया था.

बड़े चौराहों पर चेकिंग के दौरान, 38 लोग और एक ड्राइवर ड्रग्स लेने के लिए पॉजिटिव पाए गए. अधिकारियों ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और न तो ड्रग्स सप्लाई करने वालों को और न ही उनका इस्तेमाल करने वालों को छोड़ा जाएगा.

कुकटपल्ली में JNTU के पास चेकिंग के दौरान, पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए और टू-व्हीलर और कारें जब्त कीं. प्रगति नगर में, 28 टू-व्हीलर और 18 कारें जब्त की गईं.

नरसिंगी के स्वर्ण मंदिर में SOT पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान, ड्रग्स लेने वाले एक व्यक्ति को सात ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया, जिसके गोवा से हैदराबाद सप्लाई किए जाने का शक है.

