वाह! तेलंगाना में महज तीन दिन में गटक गए एक हजार करोड़ की शराब, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

हैदराबाद: तेलंगाना में नए साल का स्वागत करते हुए शराब के शौकीन लोगों ने जमकर शराब का सेवन किया. 2026 से एक दिन पहले यानी कि, 31 दिसंबर को राज्य के हिस्सों में शराब की भारी बिक्री हुई.

31 दिसंबर को तेलंगाना के अलग-अलग इलाकों में दोपहर से ही शराब पीने वालों की दुकानों पर लाइन लग गई. नतीजा यह हुआ कि, राज्य में पिछले साल के मुकाबले शराब की बिक्री ज्यादा हुई. अकेले इन छह दिनों में शराब की शौकीनों ने 1350 करोड़ रुपये की शराब पी ली.

देखा जाए तो, यहां पिछले साल के मुकाबले इस साल शराब की बिक्री बढ़ी है. 2023 के आखिरी दिन 736 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी. कुछ जगहों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस द्वारा लोगों को पकड़े जाने की घटनाएं सामने आईं.

छह दिनों में 1350 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई

नए साल ने राज्य के खजाने को काफी बढ़ावा दिया. तेलंगाना राज्य के इतिहास में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई. पिछले सिर्फ छह दिनों में 1,350 करोड़ रुपये की शराब पी गई.

तीन दिनों में 1000 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई

एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि, अकेले पिछले तीन दिनों में 1000 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई. इन तीन दिनों में 8.30 लाख केस शराब और 7.78 लाख केस बीयर बिकी. कुल मिलाकर नए साल के मौके पर शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री जोरों पर रही.

नशे में गाड़ी चलाने के 2,731 मामले दर्ज

पुलिस ने पूरे हैदराबाद में नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ एक खास कैंपेन चलाया और तीनों कमिश्नरेट के तहत आने वाले अलग-अलग इलाकों में जांच की गई. नतीजा यह हुआ कि, नशे की हालत में गाड़ी चलाने के 2,731 मामले दर्ज किए गए. इसमें हैदराबाद कमिश्नरेट में नशे में गाड़ी चलाने के 1,198 मामले, साइबराबाद में 928 और राचकोंडा कमिश्नरेट में 605 मामले शामिल हैं.