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साउथ कोरिया और लंदन में लोग देख सकेंगे सोहराय पेंटिंग, लगेगी प्रदर्शनी, 5000 साल पुरानी है यह कला

हजारीबाग की 5000 साल पुरानी सोहराय कला अब विदेश तक पहुंच रही है. साउथ कोरिया की आर्ट गैलरी में यह पेंटिंग लगाई गई है.

Sohrai paintings
प्रदर्शनी में सोहराय पेंटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 5:11 PM IST

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हजारीबाग: हजारीबाग एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक पहचान अब सात समुंदर पार पहुंच रही है. जिले के सुदूरवर्ती घनघोर जंगलों के बीच बसे जोराकाट गांव से मानिकचंद महतो की सोहराय पेंटिंग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई है. जिले के चुरचु प्रखंड अंतर्गत जोराकाट निवासी 33 वर्षीय मानिकचंद महतो की सोहराय कला पेंटिंग साउथ कोरिया की विश्व स्तरीय आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई है. 20 जुलाई से 31 अगस्त तक चल रही इस गैलरी में देश के 12 कलाकारों की पेंटिंग्स शामिल हैं.

लंदन में भी जगह बनाई, कूरियर से भेजी पेंटिंग

मानिकचंद महतो की एक और पेंटिंग आने वाले दिसंबर महीने में लंदन में आयोजित होने वाली आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित होगी. उन्होंने अपनी पेंटिंग लंदन कूरियर के माध्यम से भेजी है. सोहराय कला साउथ कोरिया पहुंचने की कहानी काफी दिलचस्प है. मानिकचंद महतो ने दिल्ली की एक बड़ी आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की थी. वहां उनकी साउथ कोरिया के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई. उस व्यक्ति ने उनकी पेंटिंग को साउथ कोरिया की आर्ट गैलरी में लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मानिकचंद ने स्वीकार कर लिया. अब वह पेंटिंग साउथ कोरिया में सराहना बटोर रही है.

मानिकचंद महतो और उनकी मां सेवा देवी से बात करते संवाददाता गौरव प्रकाश (ETV Bharat)

तीसरी पीढ़ी के कलाकार, मां से सीखी कला

मानिकचंद महतो तीसरी पीढ़ी के कलाकार हैं. उन्होंने यह कला अपनी मां सेवा देवी से सीखी है. सेवा देवी ने अपनी बड़ी मां से यह कला सीखी थी. मानिकचंद बताते हैं कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी. उनकी मां ने उन्हें प्रेरित किया कि इस कला को जीवित रखना है और आगे बढ़ाना है. इसके बाद उन्होंने इसे एक मुहिम के रूप में अपनाया.

10 साल की मेहनत, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच

पिछले 10 वर्षों से मानिकचंद महतो सोहराय कला को लेकर विभिन्न स्थानों पर घूम-घूमकर काम कर रहे हैं. उनकी कला ने इतनी पहचान बनाई कि वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया. राष्ट्रपति भवन की दीवारों पर भी मानिकचंद महतो और उनकी मां सेवा देवी द्वारा सोहराय कला बनाई गई है.

Sohrai paintings
प्रदर्शनी में सोहराय पेंटिंग (ETV Bharat)

कलाकार का सपना, देश के कोने-कोने तक पहुंचे सोहराय

मानिकचंद महतो चाहते हैं कि देश के कोने-कोने में यह पेंटिंग और कला पहुंचे. जहां भी उनकी पेंटिंग जाती है, वहां कला की तारीफ होती है. पहली बार यह कला विदेश तक पहुंची है, जिससे वे काफी उत्साहित हैं.

मां सेवा देवी का अनुभव

सेवा देवी बताती हैं कि यह कला बहुत पुरानी है. उनकी बड़ी मां ने उन्हें मायके में इस पेंटिंग के बारे में जानकारी दी थी. शादी के बाद जोराकाट आने पर उन्होंने मिट्टी की दीवारों पर दूसरे घरों में सोहराय और कोहबर बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे यह कला मिट्टी की दीवारों से उतरकर कैनवस और कपड़े पर जगह बना रही है. वे खोहटा भाषा में बताती हैं कि यह पेंटिंग मानव, जानवर और प्रकृति के प्रेम को दर्शाती है.

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सोहराय पेंटिंग करते मानिकचंद महतो (ETV Bharat)

सोहराय कला, झारखंड की प्राचीन जनजातीय भित्ति चित्रकला

सोहराय कला झारखंड की प्राचीन और प्रसिद्ध जनजातीय भित्ति चित्रकला है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से हजारीबाग के बड़कागांव से हुई. इसे मुख्य रूप से फसल कटाई के त्योहार (सोहराय पर्व) के दौरान महिलाओं द्वारा मिट्टी के घरों की दीवारों पर बनाया जाता है. वर्ष 2020 में इस अनूठी कला को जीआई टैग (GI Tag) मिल चुका है. इस चित्रकला का 5000 साल पुराना इतिहास है. आज भी बड़कागांव की गुफाओं में इस कलाकृति को देखा जा सकता है.

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सोहराय पेंटिंग के साथ मानिकचंद महतो और सेवा देवी (ETV Bharat)

प्राकृतिक रंग और पारंपरिक उपकरण

इस कला में केवल प्राकृतिक रंगों और खनिज मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जैसे सफेद दूधिया मिट्टी, पीली नागरी मिट्टी, लाल गेरू और काले रंग के लिए मैंगनीज व चारकोल. चित्रकारी के लिए उंगलियों, कपड़ों के टुकड़ों या दातून जैसी चबाई हुई टहनियों का इस्तेमाल कूची के रूप में किया जाता है. चित्रों में मुख्य रूप से पशु-पक्षी (बैल, गाय, हिरण, मोर, मछली), पेड़-पौधे, प्रकृति और मानव जीवन के प्रेम को दर्शाया जाता है.

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मानिकचंद महतो की सोहराय कला
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