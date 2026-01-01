ETV Bharat / bharat

'लोगों को नॉर्थईस्ट के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए', एंजेल चकमा हत्याकांड पर बोले हिमंता बिस्वा

एंजेल चकमा की हाल ही में देहरादून में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस पर असम सीएम ने बयान दिया है.

People in other parts of country should be educated about North East says ssam CM Himanta Biswa Sarma
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और दिल्ली में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के लिए कैंडल मार्च (डिजाइन इमेज) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 5:50 PM IST

गुवाहाटी: देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की हत्या को लेकर देशभर में रोष का माहौल है. वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए देश के बाकी हिस्सों के लोगों को उत्तर पूर्व भारत (नॉर्थईस्ट) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.

असम सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, एंजेल चकमा हत्याकांड में शामिल दोषियों पर केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने आगे कहा कि, अगर आरोपियों को कड़ी सजा दी जाती है, तो इससे पूरे देश में एक मजबूत संदेश जाएगा, और उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी.

एंजेल चकमा हत्याकांड पर बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Source: PTI)

हिमंता बिस्वा ने आगे कहा कि, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग 'प्राउड इंडियन' हैं और बाकी देश के लोगों को इस इलाके और इनके लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों और बाकी भारत के लोगों के बीच ज्यादा बातचीत होनी चाहिए. त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत पर असम सीएम सरमा ने कहा कि युवा स्टूडेंट की मौत बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है

हिमंता बिस्वा सरमा ने इस घटना की निंदा करते हुए दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की. उन्होंने कहा कि, पिछले पांच सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि, फिर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी.

यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार के पास बाहर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का डेटा है, सरमा ने कहा कि अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे इकट्ठा करके मेंटेन किया जा सकता है.

त्रिपुरा का रहने वाला 24 साल का छात्र एंजेल चकमा देहरादून में MBA कर रहा था, जहां नशे में धुत कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसे जातिसूचक गालियां दीं. चकमा की 16 दिन बाद चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के साथ-साथ दिल्ली में भी छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए.

पूर्वोत्तर के छात्रों ने बुधवार को यहां जंतर-मंतर पर त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था. दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे पूर्वोत्तर के सैकड़ों छात्रों ने 'नॉर्थईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी' (एनईएसएसडीयू) के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और चकमा की हत्या की गहन जांच की मांग की.

