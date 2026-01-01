ETV Bharat / bharat

'लोगों को नॉर्थईस्ट के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए', एंजेल चकमा हत्याकांड पर बोले हिमंता बिस्वा

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और दिल्ली में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के लिए कैंडल मार्च (डिजाइन इमेज) ( ANI )

गुवाहाटी: देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की हत्या को लेकर देशभर में रोष का माहौल है. वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए देश के बाकी हिस्सों के लोगों को उत्तर पूर्व भारत (नॉर्थईस्ट) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए. असम सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, एंजेल चकमा हत्याकांड में शामिल दोषियों पर केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने आगे कहा कि, अगर आरोपियों को कड़ी सजा दी जाती है, तो इससे पूरे देश में एक मजबूत संदेश जाएगा, और उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी. एंजेल चकमा हत्याकांड पर बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Source: PTI) हिमंता बिस्वा ने आगे कहा कि, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग 'प्राउड इंडियन' हैं और बाकी देश के लोगों को इस इलाके और इनके लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों और बाकी भारत के लोगों के बीच ज्यादा बातचीत होनी चाहिए. त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत पर असम सीएम सरमा ने कहा कि युवा स्टूडेंट की मौत बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है