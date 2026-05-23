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राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव, बिजली उत्पादन की कीमत चुका रहे लोग, फेफड़ों तक पहुंच रहा खतरनाक सिलिका

जानकारों के मुताबिक राख न्यूक्लियर वेस्ट से भी खतरनाक है, जो लोगों को सांस की बीमारी दे रहा है. कोरबा से राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

KORBA ON PILE OF ASHES
राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 6:16 PM IST

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कोरबा: बिजली उत्पादन के दौरान पावर प्लांट से निकलने वाला राख कोरबा जिले के लिए बेहद घातक साबित होता जा रहा है. पावर प्लांट प्रबंधनों के द्वारा ठोस तरीके से राख का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, पर्यावरण विभाग के ढीले रवैया के कारण भी नियमों के प्रति कोताही बरती जा रही है.

राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव

आंकड़ों पर गौर करें तो औसतन कोरबा जिले में प्रतिदिन 50 हजार टन से भी अधिक राख का उत्सर्जन सभी बार प्लांट मिलकर करते हैं. यदि पावर प्लांट पूरी क्षमता से कार्य करेंगे तब यह मात्रा काफी अधिक बढ़ेगी. लेकिन इसके प्रबंधन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव (ETV Bharat)

न्यूक्लियर वेस्ट से भी अधिक खतरनाक

जानकारों के मुताबिक राख कई मामलों में न्यूक्लियर वेस्ट से भी अधिक खतरनाक है, जो लोगों को सांस की बीमारी दे रहा है. हवा के घुलकर न दिखने वाला पीएम 2.5 कण लोगों के सांसों में घुल रहा है. चिकित्सक भी यह मानते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले कुल ओपीडी मरीजों में से लगभग 30 फ़ीसदी सिर्फ और सिर्फ अलग-अलग तरह की सांस और छाती से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं. मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में छाती रोग विभाग को पृथक कर एक अलग अस्पताल प्रदाय किया गया है. ताकि इस तरह के मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके.

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फेफड़ों तक पहुंच रहा खतरनाक सिलिका (ETV Bharat)

राखड़ बांध का ठोस प्रबंधन नहीं होना बड़ी समस्या

सीएसईबी के गांव झाबू स्थित राखड़ डैम से गर्मी के मौसम में हल्की हवा चलने पर भी राख उड़कर रिहाइशीय इलाको तक पहुंच जा रहा है. इस राख में सिलिका के घातक कण मौजूद होते हैं. जो लोगों के लिए बेहद खतरनाक हैं. बावजूद इसके सीएसईबी का राखड़ डैम हो या बालको, एनटीपीसी जैसे प्लांट प्रबंधन.
वह अपने राखड़ बांध का ठोस तरीके से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं. जिसके कारण राख हवा में घुलकर लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है.

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राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव (ETV Bharat)



बालको का राखड़ बांध शहर के सबसे करीब

वेदांता समूह के भारत अल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BALCO का राखड़ डैम परसाभाठा में मौजूद है. जो शहर के सबसे करीब है, खासतौर पर गर्मी के मौसम में हल्की हवा चलने पर यहां से जो राख उड़ती है. वह पूरे बालको क्षेत्र के साथ ही कोरबा शहर को प्रभावित करती है. आईटीआई चौक के आसपास वाला इलाका हो या फिर निहारिका और आसपास के क्षेत्र. यहां काफी अधिक मात्रा में राख फैलता है. जिससे लोग खासे परेशान होते हैं. इसके अलावा सीएसईबी के गोढ़ी स्थित राखड़ बांध से भी आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर को बढ़ता रहा है. यहां से भी राख उड़ने पर शहर के लोग परेशान होते हैं.

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राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव (ETV Bharat)



राख प्रबंधन मामले में सभी की स्थिति एक जैसी

ईटीवी भारत की टीम ने सीएसईबी, बालको, एनटीपीसी के राखड़ बांध के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का ज्यादा लिया. राखड़ बांध के प्रबंधन की स्थिति और इसकी तस्वीर एक जैसी है. भले ही प्रबंधन अलग-अलग हों, 19-20 के अंतर को छोड़ दिया जाए तो परिस्थियों में ज्यादा अंतर नहीं है. सीएसईबी के झाबू नवागांवकला स्थित राखड़ बांध कुछ समय पहले ही फूट गया था. इसमें एक जेसीबी ऑपरेटर मशीन के साथ ही दब गया. उसकी मौत हो गई, इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं. संबंधित इंजीनियर को निलंबित भी किया गया. बड़े पैमाने पर राख हसदेव नदी में बह गया. यह काफी गंभीर मामला बना, अब भी कई स्तर पर जांच जारी है. राखड़ बांध का मरम्मत भी किया जा रहा है.

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राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव (ETV Bharat)

बार-बार ढह जाता है राखड़ बांध

धनरास स्थित एनटीपीसी का राखड़ बांध भी बार-बार ढह जाता है. इसके फूटने से धनरास गांव के लोग खासे परेशान रहते हैं. कुछ समय पहले धनरास में भी राखड़ बांध फूटा था. जिससे ग्रामीणों के खेतों को काफी नुकसान पहुंचा था. नियमित अंतरालों पर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती रहती हैं. शहर के पास स्थित बालको का राखड़ बांध हो या फिर डीएसपीएम का राखड़ राखड़ बांध. इसके उत्सर्जन के बाद यूटिलाइजेशन और राखड़ बांध के प्रबंधन के मामलों में स्थिति लगभग एक जैसी ही है.

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खतरनाक सिलिका (ETV Bharat)



छत्तीसगढ़ सर्वाधिक राख उत्सर्जन वाला राज्य

हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सभी थर्मल पावर प्लांट में 1205.04 लाख मीट्रिक टन कोयले का दोहन किया है. जिससे जलाकर बिजली पैदा की जाती है. इसके जलने से 497.90 लाख मीट्रिक टन राख उत्सर्जन हुआ है. इस राख को पाइप लाइन के जरिए राखड़ डैम तक पहुंचाया गया है. राख उत्सर्जन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है. जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं.

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खतरनाक सिलिका (ETV Bharat)


छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य, दूसरों को देता है बिजली

छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है. यहां कुल मिलाकर 24 पावर प्लांट स्थापित हैं. जिनमें से आधे से अधिक अकेले कोरबा जिले में मौजूद हैं. कुछ एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं, जहां से पैदा की हुई बिजली सीधे सेंट्रल पूल को चली जाती है. इसके बाद बालको और अडानी पावर जैसे निजी क्षेत्र के भी पावर प्लांट यहां संचालित हैं. कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है. जबकि छत्तीसगढ़ में कुल बिजली की खपत लगभग 7000 मेगावाट है. अधिक बिजली उत्पादन करने के कारण छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों को भी बिजली प्रदान करता है.



न्यूक्लियर वेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है राख

औद्योगिक मामलों की जानकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान का कहना है, ''राख यूटिलाइजेशन के जो दावे किए जाते हैं, जो नियम बने हैं. उसका पालन नहीं हो पा रहा है. जो डाटा पावर प्लांट द्वारा दिया जाता है. वह पूरी तरह से फर्जी है, कोरबा जिले में हर साल लगभग 2 करोड़ टन राख का उत्सर्जन हो रहा है. जिसकी खपत ये कहां कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है. कुसमुंडा और गेवरा माइंस दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी कोयला उत्पादन कैपेसिटी अब 1 लाख 30000 मिलियन टन प्रति वर्ष हो चुकी है. इतना कोयला खदानों से निकल रहा है तो जमीन भी खाली हो रही है, वेक्यूम बन रहा है.''

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खतरनाक सिलिका (ETV Bharat)

पर्यावरण एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान का कहना है, ''अब जितनी मात्रा में राख प्लांट से निकल रहा है, उसे इन खदानों में वापस भरकर बैक फीलिंग की जानी चाहिए. इसके लिए नियम भी बने हुए हैं. राख यूटिलाइजेशन का यही एकमात्र समाधान है. वर्तमान स्थिति में कोरबा जिले में लगभग 7 से 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. जितना कोयला हम जलाते है, उसका लगभग 45 फीसदी हिस्सा राख के तौर पर उत्सर्जित होता है. यह मान लेना चाहिए कि लगभग 50 हजार टन राख प्रतिदिन उत्सर्जित हो रहा है.''

एयर पॉल्यूशन का जो पैमाना है, उसमें पीएम 10 और पीएम 2.5 ये दो कण होते हैं. पीएम 10 हमें दिख जाता है. लेकिन पीएम 2.5 आंख से नहीं दिखता, इसमें खतरनाक केमिकल हमारे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं. खतरनाक फेफड़ों की बीमारी हो रही है. डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है. त्वचा की बीमारियां हो रही हैं. आईआईटी खड़गपुर और अन्य संस्थाओं के रिसर्च रिपोर्ट हैं. जिसमें इस तरह के राख को न्यूक्लियर वेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है. मानव के लिए या बेहद खतरनाक है: लक्ष्मी चौहान, औद्योगिक मामलों की जानकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट


सांस और फेफड़े रोग से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ी

मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में पदस्थ एमडी मेडिसिन डॉ वेद प्रकाश कहते हैं, ''माइंस वाला इलाका होने के कारण कोरबा में लोग लगातार राख और कोल डस्ट के संपर्क में आ रहे हैं. लंबे समय तक लोगों का इस तरह के परिस्थितियों में एक्सपोजर हो रहा है. जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं.''

अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीजों सांस और छाती से जुड़े रोग से ग्रसित है. जिसे हम सीओपीडी कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ, सांस की नालियां सिकुड़ी हुई मिलती हैं. सांस लेते समय आवाज आना, लंबे समय तक खांसी कस रहना और एलर्जी की बीमारी से ग्रसित लोग हमारे पास आते हैं. इनकी संख्या अच्छी खासी तादात में रहती है. लंबे समय तक इन बीमारियों का इलाज नहीं कराया गया तो परिस्थितियों घातक हो सकती हैं. लोग सिलिकोसिस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं. इस तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग हमारे पास लगातार आते हैं. इनकी तादाद काफी अधिक है: डॉ वेद प्रकाश, एमडी मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा


'' सुरक्षा ऑडिट करवा रहे, कमेटी भी बनी''

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत का कहना है, ''जितने भी उद्योग कोरबा जिले में संचालित हैं. सभी को पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. पूर्व में जो घटना हुई थी और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के भी शासन स्तर से भी एक टीम बनी हुई है. इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की जनरेशन कंपनी है. वह भी जांच करवा रहे हैं.''

जिले में सभी उद्योगों में सुरक्षा के ऑडिट करवाए जा रहे हैं. जिस पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं. किसी भी स्तर पर पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा. सुनिश्चित किया जाएगा: कुणाल दुदावत, कलेक्टर, कोरबा

कब और कैसे होगा समाधान

कोरबा जिले को लोग ऊर्जाधानी के नाम से भी जानते हैं. सरकार भी गर्व से बताती है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में की राज्यों से बेहतर है. कई राज्यों को यहां से बिजली सप्लाई भी की जाती है. इन कीर्तिमानों के बावजूद ऊर्जाधानी के लोग आज जिस खतरनाक समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान कब और कैसे होगा इसपर सभी की निगाहें टिकी हैं.

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