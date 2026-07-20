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दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, देश भर से आए लोगों ने बच्चों के भविष्य को लेकर साझा की चिंता

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में विभिन्न राज्यों से हजारों लोग शामिल हुए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...

People from different states joined protest at Jantar Mantar for common cause fair education system
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में देश भर से हजारों लोग शामिल हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर, हजारों लोग एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे कि वे एक सही शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे छात्रों के साथ खड़े हों. भीड़ में सिर्फ छात्र ही नहीं थे. इसमें बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्यों से आए माता-पिता, वकील, किसान, पूर्व सैनिक, शिक्षक और आम नागरिक भी थे. कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह लड़ाई किसी परीक्षा से बड़ी है. उन्होंने कहा कि यह भारत के युवाओं के भविष्य को लेकर है.

सबसे भावुक पलों में से एक था प्रदर्शन में परिवारों का शामिल होना. सोहन लाल वर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजस्थान से आए थे. उन्होंने कहा कि वह इस आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखना चाहते हैं.

वह छात्रों को बांटने के लिए ORS के बंडल ले जा रहे थे. उन्होंने माना कि अगर यह पेपर लीक नहीं रुका तो उनके खुद के बच्चों को भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "अगर मैं आज छात्रों के साथ खड़ा होता हूं, तो इससे कल उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी."

छात्रों को ORS बांटते हुए सोहन लाल वर्मा
छात्रों को ORS बांटते हुए सोहन लाल वर्मा (ETV Bharat)

साथ में आया सोहन लाल वर्मा का बेटा कक्षा 6 में पढ़ता है. बच्चे ने कहा, "अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहे तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे उनका इस्तीफा चाहिए. हमारे लिए परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं, हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं और मुझे दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स की तरह चिंता नहीं चाहिए.

पेपर लीक से खत्म हो रहा छात्रों का विश्वास
कई छात्रों ने बार-बार परीक्षा पेपर लीक होने और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता के बारे में बात की और कहा कि इससे उनका विश्वास टूट रहा है.

महाराष्ट्र के एक छात्र ने कहा कि पेपर लीक के कारण वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है. उन्होंने कहा, "हर साल हम उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत बेकार चली जाती है. अगर हम आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा."

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

एक और छात्र ने कहा कि वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जहां गलत कामों के बजाय योग्यता (Merit) को महत्व दिया जाए. उन्होंने कहा, "स्टूडेंट्स को उनके ज्ञान से आंका जाना चाहिए, न कि पेपर लीक से प्रभावित सिस्टम से."

पूरे भारत से यात्रा कर आए लोग
सही शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन में अलग-अलग राज्यों के लोग एक साथ आए. पुडुचेरी के एक स्कूबा ड्राइवर (गोताखोर) ने कहा कि वह परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली आए.

बिहार के नालंदा जिले से आए रोहित राज ने कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन के रास्ते में कई बार रोका. उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान मेरा फोन टूट गया. मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "हालात निराशाजनक हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए."

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

बिहार के एक और प्रतिभागी प्रदीप ने कहा कि उन्होंने यहां आने से पहले अपने परिवार को भी नहीं बताया. उन्होंने कहा, "मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उनसे संपर्क नहीं कर सका. लेकिन मैं इसलिए आया क्योंकि पूरे देश से लोग इस उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े हैं."

प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप
कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया. वहां मौजूद एक वकील ने दावा किया कि महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को बिना किसी वजह के पीटा गया. उन्होंने इस घटना को "शर्मनाक" बताया और पुलिस से नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की.

दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन
दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने पुरुषों और महिलाओं में कोई फर्क नहीं किया.

हालांकि, अधिकारियों का इस घटना पर अपना अलग नजरिया है.

माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित
माता-पिता बार-बार छात्रों पर पड़ने वाले दबाव के बारे में चिंता व्यक्त करते रहे. एक पिता ने कहा कि वह नहीं चाहते कि बार-बार होने वाले परीक्षा विवादों की वजह से उनका बच्चा तनाव में बड़ा हो. उन्होंने कहा कि आज के छात्रों को ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जहां ईमानदारी और मेहनत को इनाम मिले.

रोहित राज अपने टूटे मोबाइल फोन को दिखाते हुए
रोहित राज अपने टूटे मोबाइल फोन को दिखाते हुए (ETV Bharat)

एक और अभिभावक ने सवाल किया कि अगर छात्रों को परीक्षा में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अभियान का क्या मतलब है.

जवाबदेही तय करने की मांग
छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए कई प्रतिभागियों ने परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही तय करने की मांग की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के स्थिति को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि वे चाहते हैं कि जिम्मेदार लोग अपनी जवाबदेही मानें. वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हमारे सामने आए और फिर अपनी बात रखे.

प्रदर्शन में शामिल हुए एक पूर्व सैनिक ने भी निराशा जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज सुनी जाएगी, न कि दबाई जाएगी.

राजनीति से परे एक आंदोलन
पूरे विरोध प्रदर्शन में एक ही बात दोहराई गई कि इस आंदोलन का राजनीतिक दलों से कोई लेना-देना नहीं है.

महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आए लोगों ने कहा कि इस आंदोलन का छात्र और आम लोग नेतृत्व कर रहे हैं. इसमें किसी राजनीतिक पार्टी के शामिल होने की जरूरत नहीं है, युवा इससे लड़ने के लिए काफी मजबूत हैं.

धीरे-धीरे नारे तेज होते गए, लेकिन भावनाएं वैसी ही रहीं. कुछ प्रदर्शनकारी लंबी दूरी तय करने के बाद थके हुए लग रहे थे, जबकि बहुत से प्रदर्शनकारी अपने छोड़े बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान दिखे.

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