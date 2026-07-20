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दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, देश भर से आए लोगों ने बच्चों के भविष्य को लेकर साझा की चिंता

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में देश भर से हजारों लोग शामिल हुए ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर, हजारों लोग एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे कि वे एक सही शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे छात्रों के साथ खड़े हों. भीड़ में सिर्फ छात्र ही नहीं थे. इसमें बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्यों से आए माता-पिता, वकील, किसान, पूर्व सैनिक, शिक्षक और आम नागरिक भी थे. कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह लड़ाई किसी परीक्षा से बड़ी है. उन्होंने कहा कि यह भारत के युवाओं के भविष्य को लेकर है. सबसे भावुक पलों में से एक था प्रदर्शन में परिवारों का शामिल होना. सोहन लाल वर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजस्थान से आए थे. उन्होंने कहा कि वह इस आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखना चाहते हैं. वह छात्रों को बांटने के लिए ORS के बंडल ले जा रहे थे. उन्होंने माना कि अगर यह पेपर लीक नहीं रुका तो उनके खुद के बच्चों को भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "अगर मैं आज छात्रों के साथ खड़ा होता हूं, तो इससे कल उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी." छात्रों को ORS बांटते हुए सोहन लाल वर्मा (ETV Bharat) साथ में आया सोहन लाल वर्मा का बेटा कक्षा 6 में पढ़ता है. बच्चे ने कहा, "अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहे तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे उनका इस्तीफा चाहिए. हमारे लिए परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं, हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं और मुझे दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स की तरह चिंता नहीं चाहिए. पेपर लीक से खत्म हो रहा छात्रों का विश्वास

कई छात्रों ने बार-बार परीक्षा पेपर लीक होने और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता के बारे में बात की और कहा कि इससे उनका विश्वास टूट रहा है. महाराष्ट्र के एक छात्र ने कहा कि पेपर लीक के कारण वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है. उन्होंने कहा, "हर साल हम उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत बेकार चली जाती है. अगर हम आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा." दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी (ETV Bharat) एक और छात्र ने कहा कि वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जहां गलत कामों के बजाय योग्यता (Merit) को महत्व दिया जाए. उन्होंने कहा, "स्टूडेंट्स को उनके ज्ञान से आंका जाना चाहिए, न कि पेपर लीक से प्रभावित सिस्टम से." पूरे भारत से यात्रा कर आए लोग

सही शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन में अलग-अलग राज्यों के लोग एक साथ आए. पुडुचेरी के एक स्कूबा ड्राइवर (गोताखोर) ने कहा कि वह परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली आए. बिहार के नालंदा जिले से आए रोहित राज ने कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन के रास्ते में कई बार रोका. उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान मेरा फोन टूट गया. मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "हालात निराशाजनक हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए."