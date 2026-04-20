चंद्रबाबू नायडू ने अपना जन्मदिन बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया, गरीबों, श्रमिकों के साथ अन्ना कैंटीन में किया जलपान
नायडू और उनकी पत्नी ने सभी का अभिवादन किया और कैंटीन में नाश्ता परोसा. बाद में उन्होंने वहां जलपान ग्रहण भी किया.
Published : April 20, 2026 at 4:26 PM IST
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गरीबों, श्रमिकों और आम जनता के बीच सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया. वह अपनी पत्नी नारा भुवनेश्वरी के साथ विजयवाड़ा के पटमाता में स्थित अन्ना कैंटीन पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.
नायडू और उनकी पत्नी ने सभी का अभिवादन किया और कैंटीन में नाश्ता परोसा. बाद में उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ जलपान ग्रहण किया. वहीं, पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने नायडू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी.
अन्ना कैंटीन में मुख्यमंत्री नायडू और उनकी पत्नी ने खुद, गरीबों और श्रमिकों और आम जनता को नाश्ता परोसा. नाश्ते के बाद, मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और ऑटो चालकों के लिए कल्याणकारी उपायों, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आदि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली. वहां, मौजूद लोगों ने चंद्रबाबू की इस सादगी की जमकर तारीफ की.
इस अवसर पर, नारा भुवनेश्वरी ने अन्ना कैंटीनों के एक दिन के खर्च के लिए 76 लाख रुपये दान किए. इस योगदान की वजह से, आज राज्य भर की सभी 269 अन्ना कैंटीन में मुफ्त खाना दिया जा रहा है. जरूरतमंदों को बिना किसी खर्च के नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिल रहा है, जिससे यह मौका हजारों दिहाड़ी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए राहत का दिन बन गया है.
कैंटीन परिसर में जश्न का माहौल था. यहां मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. समर्थक और स्थानीय लोगों ने चंद्रबाबू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और नारे लगाए. वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया, लोगों का अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कीं.
अन्ना कैंटीन स्कीम, जिसका मकसद जरूरतमंदों को सब्सिडी वाला खाना देना है, आंध्र प्रदेश में एक खास पहल रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए खाने की सुरक्षा पक्की हुई है. मुख्यमंत्री के प्राइवेट इवेंट्स के बजाय गरीबों के बीच अपना जन्मदिन मनाने के फैसले ने सबको साथ लेकर चलने और सार्वजनिक सेवा का एक मजबूत संदेश दिया.
नायडू ने कहा कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए अन्ना कैंटीनों को मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत मात्र पांच रुपये में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है. यह पहल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव द्वारा तिरुमला में शुरू की गई अन्नप्रसाद (मुफ्त भोजन) योजना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सम्मानजनक माहौल में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, "अन्ना कैंटीन दान-पुण्य के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए सम्मान और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि आंध्र प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए." उन्होंने राज्य में भूख मिटाने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया और आंध्र प्रदेश को "देश की अन्नपूर्णा" बताया.
पीएम मोदी समेत राजनीतिक दलों के नेताओं ने शुभकामनाएं दीं
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सभी सेक्टर में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
Best wishes to Andhra Pradesh’s hardworking Chief Minister and my good friend, Shri Chandrababu Naidu Garu. Under his leadership, Andhra Pradesh is scaling new heights of progress across all sectors. May he be blessed with a long and healthy life in service of the people.@ncbn— Narendra Modi (@narendramodi) April 20, 2026
पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, "आंध्र प्रदेश के मेहनती मुख्यमंत्री और मेरे अच्छे दोस्त, चंद्रबाबू नायडू गारू को शुभकामनाएं. उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सभी सेक्टर में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. लोगों की सेवा में उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले."
वहीं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.
राज्यपाल नजीर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, “नायडू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु दें तथा आंध्र प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने के उनके संकल्प को मजबूत करने के लिए अपनी कृपा बरसाएं."
#HBDOneAndOnlyCBN— Lokesh Nara (@naralokesh) April 20, 2026
Warm birthday greetings to Hon’ble Chief Minister N. Chandrababu Naidu garu - an inspiring leader I also have the privilege of calling Nanna. ❤️
With each passing year, your passion for public service only grows stronger; your experience and wisdom now… pic.twitter.com/Y0zJBsGGXp
जगन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "नायडू को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपको स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं!" वहीं, नायडू के बेटे और राज्य मंत्री नारा लोकेश ने भी ‘एक्स’ पर अपने पिता सीएम चंद्रबाबू नायडू को जन्मदिन की बधाई दी.
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