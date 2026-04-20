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चंद्रबाबू नायडू ने अपना जन्मदिन बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया, गरीबों, श्रमिकों के साथ अन्ना कैंटीन में किया जलपान

चंद्रबाबू नायडू ने अपना जन्मदिन अन्ना कैंटीन में बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गरीबों, श्रमिकों और आम जनता के बीच सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया. वह अपनी पत्नी नारा भुवनेश्वरी के साथ विजयवाड़ा के पटमाता में स्थित अन्ना कैंटीन पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. नायडू और उनकी पत्नी ने सभी का अभिवादन किया और कैंटीन में नाश्ता परोसा. बाद में उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ जलपान ग्रहण किया. वहीं, पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने नायडू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. चंद्रबाबू नायडू ने अपना जन्मदिन अन्ना कैंटीन में बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया (ETV Bharat) अन्ना कैंटीन में मुख्यमंत्री नायडू और उनकी पत्नी ने खुद, गरीबों और श्रमिकों और आम जनता को नाश्ता परोसा. नाश्ते के बाद, मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और ऑटो चालकों के लिए कल्याणकारी उपायों, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आदि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली. वहां, मौजूद लोगों ने चंद्रबाबू की इस सादगी की जमकर तारीफ की. इस अवसर पर, नारा भुवनेश्वरी ने अन्ना कैंटीनों के एक दिन के खर्च के लिए 76 लाख रुपये दान किए. इस योगदान की वजह से, आज राज्य भर की सभी 269 अन्ना कैंटीन में मुफ्त खाना दिया जा रहा है. जरूरतमंदों को बिना किसी खर्च के नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिल रहा है, जिससे यह मौका हजारों दिहाड़ी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए राहत का दिन बन गया है. कैंटीन परिसर में जश्न का माहौल था. यहां मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. समर्थक और स्थानीय लोगों ने चंद्रबाबू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और नारे लगाए. वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया, लोगों का अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कीं. अन्ना कैंटीन स्कीम, जिसका मकसद जरूरतमंदों को सब्सिडी वाला खाना देना है, आंध्र प्रदेश में एक खास पहल रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए खाने की सुरक्षा पक्की हुई है. मुख्यमंत्री के प्राइवेट इवेंट्स के बजाय गरीबों के बीच अपना जन्मदिन मनाने के फैसले ने सबको साथ लेकर चलने और सार्वजनिक सेवा का एक मजबूत संदेश दिया.